Revelry repousse la menace de poursuites intentées par les résidents des condos de Kelowna – Kelowna Capital News

La personne derrière un centre de restauration et de musique prévu pour le centre-ville de Kelowna a répondu à une menace de poursuite contre le lieu.

Lee Simon dit que plusieurs points soulevés par l’organisateur d’une page GoFundMe cherchant à collecter des fonds pour une action en justice contre The Revelry Food + Music Hub nécessitent des éclaircissements. Plus particulièrement, Simon dit que son lieu n’est pas une boîte de nuit, comme le prétend Lloyd Pederson, président du conseil des strates de Madison. Le Madison est à côté de l’emplacement proposé de The Revelry sur Ellis Street.

“La plupart des boîtes de nuit traditionnelles ne sont pas ouvertes pendant la journée”, a déclaré Simon. “Ils ne facturent pas non plus systématiquement les billets d’événement, ne fournissent pas de service de restauration, n’ont pas de cuisine à service complet, n’offrent pas de salles de réunion ou ne présentent pas de programmation pour une variété d’âges, y compris les jeunes.”

Simon dit également que son groupe a poursuivi une double licence alimentaire parce que le lieu fonctionnera comme un établissement alimentaire principal environ les deux tiers du temps. Leur désir d’offrir des spectacles debout en plus des événements assis nécessitait un permis primaire d’alcool.

Le conseil a appuyé à l’unanimité la demande de permis d’alcool de The Revelry auprès de la province lors de sa réunion du 20 septembre. C’est lors de la réunion que Pederson s’est prononcé contre le projet, affirmant qu’il perturberait le quartier.

« La sécurité publique est notre principale préoccupation, ajoute Simon. «Notre capacité sélectionnée de 685 représente jusqu’à 600 clients et jusqu’à 85 employés, y compris des artistes. Les inquiétudes concernant le départ de 685 personnes à 1 h du matin entrent en conflit avec les restrictions commerciales que nous avons convenues. Nous voulons être la première étape de la soirée, pas la dernière étape. »

Simon note également que lorsqu’il a acquis l’emplacement de la rue Ellis en 2021, il était déjà zoné pour des utilisations telles qu’un établissement de divertissement pour les spectateurs, un restaurant de théâtre et un hôtel.

« Je comprends parfaitement que les défis liés à la réglementation sur les permis d’alcool et aux méthodes de communication requises peuvent entraîner des malentendus de la part du public. Pourtant, l’opposition à la fois à notre permis de développement et à notre permis d’alcool semble limitée à une adresse municipale – The Madison.

Simon affirme que Pederson a restreint les tentatives de communication directe avec les résidents de Madison et a diffusé de fausses informations et des accusations personnelles.

“Pour ceux qui souhaitent rejoindre cette action (GoFundMe), je suggérerais de confirmer les fondements juridiques d’un tel cas avant de s’engager, a déclaré Simon.

« Si une action en justice est intentée contre nous, nous répondrons en nature. La musique live vaut toujours la peine de se battre.

