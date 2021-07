Révéler les prévisions de maladies graves et de décès dus à la fin des restrictions de Covid, disent les députés à Boris Johnson

On demande aux ministres de mettre fin au secret entourant l’augmentation redoutée des maladies graves et des décès dus à la fin des restrictions de Covid en Angleterre.

Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, a admis que les nouveaux cas quotidiens pourraient atteindre 100 000 – tandis qu’un expert a mis en garde contre un possible 200 000 – mais il a refusé de révéler les autres prédictions reçues.

En ouvrant la voie à la suppression de presque toutes les mesures de verrouillage, le gouvernement a salué le succès des vaccinations en « affaiblissant » le lien avec les maladies graves et la mortalité, mais a admis qu’il n’avait pas été entièrement rompu.

Layla Moran, présidente du groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus, a déclaré: «Le secrétaire à la Santé doit clarifier ce que ce chiffre signifierait pour les hospitalisations, les décès et les longs cas de Covid, et quel sera l’impact attendu sur le NHS.

«Le gouvernement ne doit pas voler à l’aveuglette dans une situation où le virus est autorisé à sévir alors que la mosaïque de services de soutien pour les longs patients de Covid est étirée jusqu’au point de rupture.

« Nous avons également besoin d’une clarté urgente sur l’impact de ces plans sur les personnes cliniquement vulnérables et immunodéprimées. »

La modélisation des maladies graves et des décès a été effectuée, mais il est peu probable qu’elle soit publiée avant plusieurs semaines – probablement sous la forme de procès-verbaux du comité consultatif de Sage.

Lundi, Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, a promis que « tout est rendu public », mais a refusé de dire quand ce serait.

Boris Johnson confirmera lundi prochain que les règles de distanciation sociale disparaîtront – permettant aux buveurs de commander au bar – et que les boîtes de nuit rouvriront, à partir du 19 juillet.

Sir Patrick a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street : « La modélisation a été vraiment très précise en termes de timing du début de cette vague.

« Nous devons plus de modélisation la semaine prochaine, à l’approche de la décision du 12, et cela sera rendu public de la manière habituelle. »

M. Johnson a admis qu’il devrait y avoir environ 50 000 nouveaux cas quotidiens d’ici le soi-disant «Jour de la liberté», mais M. Javid a déclaré que le nombre pourrait doubler dans les semaines qui suivront.

« Alors que nous nous assouplissons et entrons dans l’été, nous nous attendons à ce qu’ils augmentent considérablement et pourraient atteindre 100 000 cas », a-t-il déclaré.

« Ce qui compte plus que tout, ce sont les nombres d’hospitalisations et de décès et c’est là que le lien est vraiment faible. »

Le secrétaire à la Santé a déclaré que le gouvernement n’avait pas révélé de « nombre d’hospitalisations » pour 100 000 infections quotidiennes, mais n’a pas nié leur existence.

Le professeur Neil Ferguson, l’épidémiologiste de premier plan, a déclaré: «Il existe toujours le potentiel d’obtenir un très grand nombre de cas et donc, si nous obtenons un très grand nombre de cas par jour – 150 000 ou 200 000 – cela pourrait encore exercer une certaine pression sur le système de santé . «

Le porte-parole du Premier ministre a pourtant défendu la non-diffusion du mannequinat, insistant sur le fait qu’il viendrait « de manière normale » – tout en affirmant qu’il n’y a pas de seuil d’augmentation des décès qui déclencherait de nouvelles restrictions.