Les documents pour la nouvelle tempête de commissions – qui se réunissent à huis clos à Bruxelles – doivent être révélés et les députés doivent pouvoir faire leurs propres recommandations pour les pourparlers, selon leur rapport.

Cet appel intervient après que le Premier ministre a aboli le comité du Brexit des Communes et refusé de donner au Parlement le droit de contrôler les nouveaux accords commerciaux.

Malgré la rupture nette du Royaume-Uni avec l’UE, un «Conseil de partenariat» et de nombreux sous-comités se réuniront pour combler les énormes lacunes de l’accord de la veille de Noël.

Ils comprennent des questions sans réponse sur les droits de pêche, l’accès aux services financiers, les contrôles des produits alimentaires, la reconnaissance des qualifications professionnelles, les engagements d’urgence climatique, et bien plus encore.

Or, dans son dernier rapport, le comité multipartite du Brexit a exigé que le comité de liaison – qui interroge le Premier ministre plusieurs fois par an – reçoive des documents «avant et après les réunions».