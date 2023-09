Révélé : un capital-risqueur d’extrême droite a des contrats avec les États-Unis pour des munitions

Une personnalité d’extrême droite impliquée dans une organisation fraternelle secrète sur invitation uniquement, dont le fondateur a parlé d’être en guerre avec le gouvernement américain, est également copropriétaire d’une entreprise de munitions qui a des contrats avec le gouvernement fédéral et les forces de l’ordre, le Gardien peut révéler.

Nathaniel Fischer – un capital-risqueur, ancien membre du Claremont Institute et président de la loge de Dallas de la secrète Society for American Civic Renewal (SACR) – est également copropriétaire du fabricant de munitions basé au Texas S1 Armory, qui opère sous le nom de Stand 1 Armurerie.

Un homme d’affaires américain veut devenir le « chef de guerre » d’un réseau secret d’hommes d’extrême droite En savoir plus

Une enquête du Guardian a révélé que l’entreprise dispose actuellement de contrats avec le gouvernement fédéral américain et les forces de l’ordre, même si Fischer promeut régulièrement des théories du complot antigouvernementales sur les réseaux sociaux.

Le Guardian a contacté Stand 1 Armory et une adresse Gmail associée à Fischer pour commentaires, mais n’a reçu aucune réponse.

Fischer, 38 ans, de Dallas, Texas, est également PDG de New Founding, décrit par lui comme un « fonds de risque pour la droite américaine », qui recherche désormais de riches investisseurs pour un fonds de risque qui alimenterait explicitement des startups de droite.

Les documents déposés auprès du contrôleur des comptes publics du Texas et de l’IRS indiquent que Fischer est président de la loge de Dallas de la SACR depuis sa création en 2021.

Le Guardian a rapporté le mois dernier que l’organisation fraternelle secrète, accessible uniquement sur invitation, avait été fondée par l’ancien magnat du shampoing, Charles Haywood, qui a réfléchi sur son site Internet à son possible avenir en tant que « chef de guerre » à la tête d’un « réseau de clientélisme armé » qui pourrait s’engager dans une « guerre plus ou moins ouverte avec le gouvernement fédéral » dans les États-Unis post-effondrement.

Suite aux reportages du Guardian, Haywood et SACR ont suscité de nombreuses critiques, dont certains d’autres de la droite chrétienne comme Josh Buice, un pasteur baptiste basé à Atlanta.

Les registres de propriété de Dallas et du comté de Dallas, les courtiers en données et les sites Web immobiliers indiquent que l’adresse enregistrée du pavillon de Dallas de la SACR est également l’adresse du domicile de Fischer, une propriété détenue sur papier par une fiducie enregistrée à la même adresse.

La propriété est une maison de style normand français de 6 400 pieds carrés sur un terrain d’un acre à Royal Northaven, l’un des quartiers les plus exclusifs de Dallas. La ville de Dallas a évalué la maison à plus de 3,3 millions de dollars dans sa dernière évaluation.

S1 Armory LLC est également enregistrée à cette adresse, dont les documents déposés au Texas nomment Fischer en tant que commandité, ainsi que Mary Kaufman de Fairview, Texas, et Jennifer Willimas de Weatherford, Texas.

Cette société est un fabricant de munitions situé à Allen, au Texas. Elle a été fondée en 2013 par Anthony Miglini mais a été rachetée en 2020 par Principal Investments, une société par actions privée. aurait fondée par Fischer.

Les archives du gouvernement fédéral indiquent que la société a actuellement deux contrats pour livrer des munitions au ministère américain de la Justice, d’une valeur totale de 78 678 $.

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Fischer a critiqué à plusieurs reprises le ministère de la Justice et ses agences, et a plus généralement exprimé des sentiments anti-gouvernementaux et diffusé des théories du complot anti-gouvernementales.

Beaucoup de ces commentaires concernent les attentats du 6 janvier au Capitole américain.

En janvier 2022, Fischer a écrit à propos des émeutiers accusés que « la façon dont le DOJ traite ces prisonniers politiques est honteuse ». Le même mois, il s’est opposé aux efforts de Twitter pour lutter contre la désinformation, affirmant que les agences fédérales avaient orchestré ces événements, affirmant que « nous ne connaissons pas l’étendue de l’implication du FBI ».

D’autres articles de Fischer affirment une collusion entre les agences fédérales, les médias et les sociétés Internet.

En août 2022, en lien avec les allégations selon lesquelles Facebook aurait censuré l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden lors des élections de 2020, Il a demandé: « La CIA gère-t-elle les coups d’État à l’étranger et le FBI ceux au niveau national ? » En janvier dernier, Fischer a posé une « question sincère aux institutionnalistes/conservateurs pro-institutionnels… Y a-t-il une raison pour laquelle les agents du FBI qui ont censuré des informations qui se sont avérées vraies… méritent autre chose que du mépris ?

Fischer semble également croire que les agences fédérales sont impliquées dans un effort continu pour simuler des manifestations d’extrême droite. Récemment, après les manifestations néonazies à Orlando, en Floride, Fischer a soutenu à plusieurs reprises la théorie du complot de droite selon laquelle les manifestants étaient des agents fédéraux, répondant à un moment donné à une autre affiche : « Nous savons que le gouvernement fédéral essaie de construire un discours selon lequel l’extrémisme de droite est la plus grande menace à la sécurité à laquelle nous sommes confrontés.

Fischer a également appelé à plusieurs reprises à la sécession des États-Unis conservateurs dans un acte de «divorce national».

Laura K Field est chercheuse principale à l’Institut Niskanen et a écrit sur l’Institut Claremont et le milieu politique qui l’entoure.

Dans un courrier électronique, elle a souligné « l’incohérence de la position de Fischer », écrivant que Fischer « vend des munitions (et est vraisemblablement dépendant) d’entités gouvernementales pour lesquelles il montre également un grand mépris ».

Field a ajouté : « Il alimente également la guerre culturelle et présente ses produits à des justiciers potentiels qui, espère-t-il, se retourneront contre le gouvernement », ce qui, a-t-elle écrit, est « tout à fait conforme à la vision du monde du Claremont Institute, qui s’inquiète constamment de la désunion civique. et les périls du multiculturalisme, tout en attisant activement les flammes de la guerre culturelle ».

Elle a conclu : « C’est aussi très vivant et potentiellement violent – ​​il est impossible de ne pas imaginer les justiciers et les entités gouvernementales se tirer dessus en utilisant les munitions de Fischer ! »

S1 Armory a également des contrats avec les forces de l’ordre locales dans plusieurs États. Comptes rendus des réunions du conseil de Normal, dans l’Illinois, indiquent que le service de police de la ville a payé à l’entreprise 6 200 $ pour des munitions en juin 2022 et 2 580 $ en 2021 ; Le district scolaire indépendant d’Amarillo a payé à l’entreprise 1 545 $ en septembre 2022, selon son registre de chèques.

Fischer a agi en tant que représentant public pour S1 Armory. Dans une vidéo sur l’entreprise publiée pour la plateforme Align – qui a ensuite été rachetée à New Founding par Blaze Media – Fischer affirme que la culture américaine des armes à feu est « un levier important contre une tyrannie potentielle dans notre pays », et suggère que « lorsqu’un invité vient chez un hôte, il devrait y avoir une nouvelle norme selon laquelle ils n’apportent pas de vin, ils doivent apporter des munitions ».

Fischer est PDG de New Founding, qui se présente comme une « société de capital-risque et un réseau de talents ». Après avoir vendu ses plateformes Align et Return à Blaze Media le mois dernier, ce qui a également vu le co-fondateur de New Founding, Matthew Peterson, rejoindre Blaze Media en tant que rédacteur en chef, New Founding a lancé un nouveau fonds de capital-risque qui oblige les investisseurs à payer 50 000 $ par trimestre. pour une souscription, selon les documents du fonds.

Leurs fonds seront investis dans des entreprises qui « incarnent une thèse culturelle distincte de droite et/ou fournissent une technologie ou une infrastructure stratégiquement précieuse pour la droite », selon un rapport. poster sur X de Santiago Pilego, un employé du nouveau fondateur.

Le fonds de capital-risque n’est pas tenu de déposer de nombreuses demandes auprès des régulateurs en raison de sa taille et de son mandat, et il n’est pas clair qui y a investi jusqu’à présent. Cependant, Charles Haywood, ancien fabricant de shampoing et futur chef de guerre, a retweeté l’annonce du fonds par Fischer le 21 août.

Les premiers revenus publiquement enregistrés de New Founding provenaient de Firebrand Pac, un comité politique aujourd’hui disparu, dont les principales activités comprenaient la production d’une série de vidéos mettant en vedette le principal bailleur de fonds du Claremont Institute, Thomas Klingenstein, avertissant que les conservateurs étaient dans une « guerre civile froide » avec « des gens réveillés ». communistes ».

Les archives de la Commission électorale fédérale montrent que Firebrand Pac a versé à New Founding 382 500 $ en quatre décaissements entre janvier et septembre 2022. Le Guardian a rapporté le mois dernier que Klingenstein était devenu un donateur politique beaucoup plus actif depuis 2020.

Fischer était membre de Claremont Lincoln en 2020, dans la même classe que le journaliste technique de Breitbart, Allum Bokhari, et Michael Knowles, l’expert du Daily Wire qui a déclaré lors de la conférence de la Coalition d’action politique conservatrice en mars dernier que « le transgenre doit être éliminé ».