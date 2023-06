Révélé: trois groupes WhatsApp clés que Boris Johnson et les ministres ont utilisés pour combattre Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des décisions cruciales pendant la pandémie ont été prises à l’aide de groupes WhatsApp composés de ministres et de fonctionnaires, a-t-on appris.

Le gouvernement a mis en place de nombreux canaux sur l’application de messagerie pour des personnalités telles que Boris Johnson, Matt Hancock et Dominic Cummings.

Les autres acteurs clés des groupes étaient le chef des communications de M. Johnson, Lee Cain, le médecin-chef Chris Whitty et le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance.

L’existence de trois discussions de groupe clés précède les premières audiences de l’enquête officielle sur la gestion de la pandémie par le gouvernement – ​​qui devrait commencer la semaine prochaine. Ils ont été révélés au milieu d’une dispute furieuse entre la présidente de l’enquête, la baronne Hallett, et le Cabinet Office au sujet du refus du gouvernement de remettre des messages WhatsApp non expurgés.

Un chat de groupe nommé « CSA/CMO/Matt/PM/Dom » a été mis en place en mars 2020 et comptait sept membres, a rapporté le Times. Il comprenait alors le Premier ministre, M. Johnson, le secrétaire à la Santé, M. Hancock, M. Cummings, M. Cain, Sir Chris, Sir Patrick et l’actuel secrétaire du Cabinet, Simon Case.

Un deuxième groupe nommé « No 10/DHSC/Covid-19 » a été créé un mois plus tôt avec un effectif plus large de plus de 30. Et un troisième groupe a été créé en août 2020 appelé « CMO/CSA/No 10/Taskforce » , contenant Sir Chris, Sir Patrick, M. Case, M. Cummings, M. Cain et Henry Cook, un conseiller dont la correspondance non expurgée que le Cabinet Office refuse également de remettre à l’enquête, selon The Times.

Lady Hallett devrait reprocher mardi au gouvernement d’avoir refusé de remettre les messages qu’elle a demandés. Le Cabinet Office demande un contrôle judiciaire pour déterminer s’il doit remettre des documents que les ministres jugent « sans ambiguïté sans rapport avec l’enquête ».

Les alliés de M. Johnson ont affirmé que M. Sunak refusait de transmettre des messages par crainte de montrer des complots contre l’ancien Premier ministre ou des détails embarrassants sur le programme Eat Out to Help Out de l’ex-chancelier.

Le professeur John Edmunds – membre du comité gouvernemental Sage – a déclaré que Eat Out to Help Out était « une idée spectaculairement stupide et une façon obscène de dépenser l’argent public » (PENNSYLVANIE)

Mais une source proche de M. Sunak a déclaré L’indépendant l’allégation était « une bêtise totale », ajoutant que le Premier ministre « utilise à peine WhatsApp ».

L’ancien chef d’état-major n ° 10, Gavin Barwell, a déclaré L’indépendant M. Sunak a eu tort d’intenter une action en justice contre l’enquête Covid car elle avait suscité des soupçons sur les véritables motifs du gouvernement pour protéger les messages.

« Ce n’est pas un super look pour le gouvernement », a-t-il déclaré.

Lundi, l’ancien ministre conservateur de la Santé, Lord Bethell, a minimisé le rôle des messages WhatsApp dans la prise de décision pendant la pandémie. Il a déclaré à la BBC que la plupart de ses messages WhatsApp concernaient des commandes de café.

« Il n’y a aucun moyen que de grandes décisions aient été prises sur WhatsApp », a-t-il dit, ajoutant qu’il était « tout à fait faux » de suggérer le contraire.

Il a déclaré que les groupes WhatsApp dans lesquels il était inclus étaient partagés avec les « données des développements récents ». Soutenant la contestation du contrôle judiciaire, il a déclaré: « Nous avons besoin de ces lignes de tramway, c’est pourquoi le procès est une bonne idée.

« La réalité est que lorsque vous avez plusieurs centaines de milliers de WhatsApps et que vous les parcourez un par un et que vous essayez de décider des cas extrêmes, s’ils doivent ou non être inclus, vous finissez par devoir abandonner une quantité énorme que je serait généralement qualifié de personnel, mais selon une interprétation large de la portée, cela pourrait être inclus, et donc afin d’atteindre la plus grande franchise, vous mettez des choses dont vous ne seriez pas raisonnablement satisfait.