Révélé! Sidharth Malhotra a enfilé du blanc, Kiara Advani a opté pour ce mariage de couleur lehenga

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont finalement mariés le 7 février à l’hôtel Suryagarh de Jaisalmer. Leurs fans ont hâte que M. et Mme Malhotra partagent leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, une vidéo paghdi wala devient virale sur Instagram. Dans le clip, on peut le voir parler des tenues de mariage du couple. Dans le clip partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut l’entendre dire “dulhe ne white pehna hai aur dulhan ne pin. (le marié portait du blanc tandis que la mariée portait du rose). Il a également mentionné qu’ils dansaient tous les deux juste devant leurs pheras.





Dès que les nouvelles de leur mariage ont été mises en ligne, Wikipedia a changé en un rien de temps l’état civil du couple. Cependant, le couple n’a pas encore rendu Insta-officiel. Les pages Wikipédia de Sidharth et Kiara ont été modifiées pour les mentionner comme les conjoints de l’autre.

La cérémonie de mariage de Sidharth et Kiara a eu lieu au palais Suryagarh à Jaisalmer. Le couple s’est marié selon les coutumes hindoues avec “band baaja and baraat”. La célèbre alliance Jea de Delhi est arrivée sur les lieux mardi.

Sidharth a fait son entrée royale au mariage sur le ghodi traditionnel. Après la cérémonie, les membres de l’alliance ont été vus sortant du palais de Suryagarh. Lorsque les journalistes se sont enquis du mariage, les membres du groupe ont répondu shadi ho gayi.





Kiara et Sidharth ont toujours été discrets sur leur relation. Les deux n’ont ni accepté ni nié les rumeurs de rencontres. Sidharth et Kiara sont apparemment tombés amoureux l’un de l’autre lors du tournage de Shershaah, qui est sorti en 2021. Le duo a souvent été vu traîner ensemble, ce qui a ajouté du carburant supplémentaire à leurs rumeurs de relation. Dans un épisode de Koffee avec Karan Saison 7, Kiara a révélé qu’elle avait rencontré Sidharth pour la première fois lors de la soirée de clôture de Lust Stories. Elle a également avoué qu’elle et Sidharth Malhotra étaient définitivement plus que des “amis proches”. Les fans sont impatients de voir le premier aperçu de Sidharth et Kiara en tant que M. et Mme Malhotra.

Pendant ce temps, selon le rapport du Times Now, une source a informé que la famille avait appelé le médecin après que le père de Sidharth ait commencé à vomir. La source a en outre mentionné qu’il avait été soigné dans sa chambre et qu’il s’était reposé pendant 2 heures. Kiara et Sidharth ont décidé de continuer à écouter de la musique à faible volume. Le père de l’acteur est désormais stable. (Avec les entrées de l’ANI)



