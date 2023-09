Révélé : presque tout le monde en Europe respire de l’air toxique

L’Europe est confrontée à une « grave crise de santé publique », avec presque tout le monde sur le continent vivant dans des zones présentant des niveaux dangereux de pollution atmosphérique, selon une enquête du Guardian.

L’analyse des données recueillies à l’aide d’une méthodologie de pointe – y compris des images satellite détaillées et des mesures de plus de 1 400 stations de surveillance au sol – révèle un tableau désastreux de l’air sale, avec 98 % des personnes vivant dans des zones où la pollution par les particules fines est très dommageable et dépasse les normes de santé mondiale. Lignes directrices de l’organisation. Près des deux tiers vivent dans des zones où la qualité de l’air est plus du double des directives de l’OMS.

Le pays le plus touché d’Europe est la Macédoine du Nord. Près des deux tiers de la population du pays vivent dans des zones où la pollution de l’air est quatre fois supérieure aux directives de l’OMS en matière de PM2,5, tandis que quatre zones ont une pollution atmosphérique près de six fois supérieure à ce chiffre, notamment dans sa capitale, Skopje.

L’Europe de l’Est est bien pire que l’Europe occidentale, à l’exception de l’Italie, où plus d’un tiers des habitants de la vallée du Pô et des régions environnantes du nord du pays respirent un air quatre fois supérieur au chiffre de l’OMS pour les particules en suspension dans l’air les plus dangereuses.

Le Guardian a travaillé avec des experts en pollution pour produire une carte interactive révélant les zones les plus touchées du continent. Les mesures font référence aux PM2,5 – de minuscules particules en suspension dans l’air produites principalement par la combustion de combustibles fossiles, dont certaines peuvent traverser les poumons et pénétrer dans la circulation sanguine, affectant presque tous les organes du corps. Les directives actuelles de l’OMS stipulent que les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ne doivent pas dépasser 5 microgrammes par mètre cube (µg/m3). La nouvelle analyse révèle que seulement 2 % de la population européenne vit dans des zones situées à l’intérieur de cette limite. Les experts affirment que la pollution aux PM2,5 cause environ 400 000 décès par an sur tout le continent..

Questions et réponses Qu'est-ce que les PM2,5 ? Les particules PM2,5 sont celles dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Ils sont invisibles à l'œil nu et suffisamment petits pour pénétrer profondément dans nos poumons. L'exposition à ces minuscules particules domine les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé et constitue le principal facteur de risque environnemental de décès prématuré. Les PM2,5 proviennent de la combustion de combustibles solides et liquides, via la production d'électricité, le chauffage domestique et la circulation automobile. Il peut également se former dans l'air à la suite de réactions chimiques entre d'autres polluants. Un nombre croissant de recherches montrent que ces particules sont responsables d'un large éventail de problèmes de santé, depuis les maladies pulmonaires et cardiaques jusqu'au diabète et au cancer, en passant par les fonctions cérébrales et les naissances prématurées. En plus de laisser des millions de personnes avec des maladies chroniques potentiellement mortelles, elles entraînent également la mort prématurée de plus de 400 000 personnes chaque année en Europe. Les experts estiment que plus de 200 000 d'entre eux pourraient être sauvés si l'air en Europe respectait les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Les directives actuelles de l'OMS stipulent que les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ne doivent pas dépasser 5 microgrammes par mètre cube (µg/m3). Gary Fuller

« Il s’agit d’une grave crise de santé publique », a déclaré Roel Vermeulen, professeur d’épidémiologie environnementale à l’Université d’Utrecht, qui a dirigé l’équipe de chercheurs à travers le continent qui a compilé les données. « Ce que nous constatons très clairement, c’est que presque tout le monde en Europe respire un air malsain. »

Les données révèlent également :

Presque tous les résidents de sept pays d’Europe de l’Est – Serbie, Roumanie, Albanie, Macédoine du Nord, Pologne, Slovaquie et Hongrie – bénéficient du double des recommandations de l’OMS.

Plus de la moitié de la population de la Macédoine du Nord et de la Serbie vit avec un chiffre quatre fois supérieur à celui de l’OMS.

En Allemagne, les trois quarts de la population vivent avec plus du double des recommandations de l’OMS. En Espagne, ce chiffre est de 49 % et en France de 37 %.

Au Royaume-Uni, les trois quarts de la population vivent dans des zones où l’exposition est entre une et deux fois supérieure aux recommandations de l’OMS, et près d’un quart la dépasse.

Près de 30 millions d’Européens vivent dans des zones où les concentrations de petites particules sont au moins quatre fois supérieures aux lignes directrices de l’OMS.

En Suède, en revanche, il n’existe aucune région où les PM2,5 atteignent plus de deux fois le chiffre de l’OMS, et certaines régions du nord de l’Écosse comptent parmi les rares régions d’Europe à se situer en dessous de ce chiffre.

La circulation routière, l’industrie, le chauffage domestique et l’agriculture sont les principales sources de PM2,5 et leur impact est souvent ressenti de manière disproportionnée par les communautés les plus pauvres.

La pollution de l’air est devenue un problème clé en Europe, l’UE étant sous pression pour faire davantage pour lutter contre la crise de santé publique croissante. La semaine dernière, le Parlement européen a voté l’adoption des lignes directrices de l’OMS sur les PM2,5 d’ici 2035. La loi, qui doit encore être finalisée lors des négociations avec le Conseil, fixerait une limite juridiquement contraignante pour les concentrations annuelles de PM2,5 de 5 µg/m.3en baisse de 25µg/m3 aujourd’hui.

Mais les experts estiment qu’il est urgent d’agir dès maintenant. Ils soulignent un nombre croissant de preuves montrant que la pollution de l’air affecte presque tous les organes du corps et est liée à un large éventail de problèmes de santé allant des maladies cardiaques et pulmonaires au cancer et au diabète, de la dépression et de la maladie mentale aux troubles cognitifs et à l’insuffisance pondérale à la naissance. .

Une étude récente a révélé que la pollution de l’air était responsable d’un million de mortinaissances par an, et une autre que les jeunes vivant dans les villes ont déjà des milliards de particules toxiques de la pollution atmosphérique dans leur cœur.

Dr Hanna Boogaard, experte en pollution de l’air en Europe au US Health Effects Institute, a déclaré que la nouvelle analyse était cruciale pour contribuer à éclairer le débat sur la pollution de l’air et ses effets sur le continent, qui, selon elle, entraînait des centaines de milliers de décès chaque année.

« Ces décès sont évitables et l’estimation n’inclut pas les millions de cas de maladies non mortelles, les années vécues avec un handicap, les hospitalisations imputables ou les effets sur la santé dus à d’autres polluants. »

Elle a déclaré que la décision de renforcer les limites de l’UE offrait « une opportunité unique d’être audacieux… et de maximiser les bénéfices en matière de santé publique pour l’Europe et au-delà ».

Certaines villes d’Europe, dont Londres et Milan, font des progrès pour lutter contre la pollution de l’air, de l’introduction de zones à très faibles émissions aux programmes de réduction du trafic et aux initiatives de marche et de vélo. Mais les experts affirment que les responsables politiques doivent agir de manière plus urgente, à la lumière des preuves croissantes des préjudices.

Des recherches ont également montré qu’au sein des pays, les communautés les plus pauvres sont plus susceptibles de vivre dans les zones où la pollution atmosphérique est la plus forte. Barbara Hoffmann, professeur d’épidémiologie environnementale à l’Université de Düsseldorf, a déclaré que la pollution de l’air était un problème d’« injustice environnementale ».

« Les pays les plus touchés sont également ceux dont le revenu moyen est le plus faible, à quelques exceptions notables près – cela illustre le degré d’injustice environnementale à laquelle nous sommes confrontés dans l’UE. Il est urgent d’assainir l’air, en particulier en Europe de l’Est, afin de garantir l’égalité des chances pour une vie saine dans toute l’Europe.»

Les données ont été compilées par des universitaires de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas et de l’Institut suisse de santé tropicale et publique dans le cadre du projet financé par l’UE. Projet d’étendue. Ils ont utilisé une combinaison de sources, allant des données satellitaires à haute résolution aux stations de surveillance de la pollution et aux informations sur l’utilisation des terres, pour modéliser les niveaux annuels moyens de PM2,5 à travers l’Europe en 2019.

Ils affirment que les niveaux de pollution ne seront pas significativement différents aujourd’hui, mais ajoutent qu’il pourrait y avoir des zones où des mesures anti-pollution strictes ont été mises en œuvre et qui ont connu une certaine amélioration. Le résultat global constitue à ce jour l’une des images les plus précises et les plus complètes de la pollution atmosphérique à travers le continent.

Vermeulen a déclaré : « Ce sont les meilleures données disponibles à l’heure actuelle… Nous avons maintenant besoin que les politiciens soient audacieux et ambitieux et prennent les mesures urgentes nécessaires pour faire face à cette crise. »