Révélé : plus de 2 000 personnes sans logement sont mortes à Los Angeles en 2023 au milieu des crises du logement et du fentanyl | Los Angeles

Plus de 2 000 personnes sans logement sont mortes à Los Angeles en 2023, ce qui signifie en moyenne près de six décès par jour parmi les personnes vivant dans la rue ou dans des refuges dans le comté le plus peuplé du pays.

Les chiffres révèlent une urgence humanitaire croissante alors que la crise du logement et l’épidémie de toxicomanie entrent en collision, avec des victimes retrouvées dans des tentes, des campements, des véhicules, des parcs, des ruelles, des terrains vagues, des passages souterrains, des arrêts de bus et des gares.

Un examen exclusif des données du médecin légiste du comté de Los Angeles obtenues par le Guardian montre que le département a enregistré un total de 11 573 décès de personnes sans logement au cours de la dernière décennie. Les décès augmentent régulièrement chaque année.

En 2023, 2 033 personnes sont décédées, soit une augmentation stupéfiante de 291 % par rapport aux 519 cas enregistrés en 2014 et une augmentation de 8 % par rapport aux 1 883 décès de 2022.

Les données sont sous-estimées car le médecin légiste n’a que juridiction en cas de décès considérés comme violents, soudains ou inhabituels, ou lorsque le défunt n’a pas récemment consulté un médecin, ce qui signifie que l’ampleur de la crise est plus grande que ce que montrent les données.

Le comté de Los Angeles le ministère de la santé publique fait le sien suivi, et un porte-parole a déclaré que ses chercheurs estiment qu’il y a environ 20 % de décès en plus dans sa base de données en raison de ses sources et méthodologies plus complètes. Le ministère de la Santé n’a pas encore publié de données pour 2023.

“Chaque mort vous coûte cher”, a déclaré Rebecca Chavez, 41 ans, qui fait partie d’une communauté de personnes sans logement qui a récemment subi deux pertes dans la région de la vallée de San Fernando à Los Angeles. Les deux victimes avaient vécu dans des campements avec elle au fil des années et elle les considérait comme un membre de sa famille, a-t-elle déclaré. L’une d’elles est décédée d’une overdose alors qu’elle se trouvait à proximité, et elle a déclaré qu’elle était hantée par le souvenir de son incapacité à le réanimer : “Je ne sais pas comment je vais un jour m’en remettre.”

Les rapports d’autopsie de 2023 illustrent la myriade de défis auxquels sont confrontées les personnes sans logement : l’augmentation du nombre de personnes sans logement. fentanyl, des taux de violence élevésmental et physique non traités maladie et le manque d’accès à des logements abordables. Un homme a été arrêté l’année dernière pour avoir prétendument ciblant et tuant trois hommes sans logement à Los Angeles qui dormaient.

Le taux de mortalité alarmant survient alors que les habitants de Los Angeles continuent de se retrouver sans abri. plus rapide que les gens dans la rue sont relogés dans un logement. Le comté compte désormais plus de 75 500 personnes sans logement, selon l’enquête ponctuelle de 2023, une estimation approximative. Los Angeles possède également l’un des taux les plus élevés dans le pays des personnes vivant à l’extérieur, avec 73 % de sa population sans abri classée comme « sans abri », c’est-à-dire dans des tentes, des voitures et des structures de fortune. À New York, en comparaison, on estime que 5 % de la population sans abri est sans abrila plupart se trouvant dans des abris d’urgence.

L’analyse des données a mis en évidence d’autres tendances :

Au cours de la dernière décennie, 6 720 (58 %) décès ont été classés comme « accidentels », y compris les surdoses et les décès sur la route ; 3 157 (27 %) ont été jugés « naturels », y compris les maladies cardiaques et la pneumonie ; 801 (7 %) étaient des homicides ; et 444 (4 %) étaient des décès par suicide.

Les données montrent une augmentation spectaculaire des décès liés au fentanyl au fil du temps, avec 30 cas citant le puissant opioïde comme cause de décès en 2018 ; 255 en 2020 ; et 633 en 2022. Pour 2023, le médecin légiste a enregistré jusqu’à présent 575 décès liés au fentanyl, mais il faut généralement trois mois pour que les causes des décès liés à la drogue soient finalisées, et des centaines de décès font toujours l’objet d’une enquête.

Les Black Angelenos ne représentent que 9 % de l’ensemble du comté, mais sont responsables de 25 % de tous les décès sans logement entre 2014 et 2023 (2 945 décès). Les Latinos représentaient 35 % des décès (4 062 cas) ; les Blancs représentaient 35 % (4 052 cas) ; et les Américains d’origine asiatique représentaient 2 % (198 cas).

L’âge le plus courant au moment du décès était de 55 à 60 ans, bien que 29 enfants de moins de 10 ans et 63 personnes de plus de 80 ans soient également décédées sans logement depuis 2014.

“Nous voyons des personnes âgées dans tout le comté qui sont tout simplement incapables de payer leur loyer”, a déclaré le Dr Absalon Galat, directeur médical de la clinique mobile du comté. programme. Les septuagénaires n’ont pas les moyens de se loger une fois à la retraite et finissent par vivre dans des véhicules ou dans la rue : « Certains disent : « Je vais juste vivre ici temporairement »… mais ils se retrouvent ensuite coincés là-bas. Leurs problèmes médicaux sont la dernière chose à laquelle ils pensent. Ils essaient de survivre dans ce nouvel environnement – ​​la question se pose : « Comment puis-je me réchauffer la nuit ? Comment puis-je obtenir de la nourriture ? »

Les maladies chroniques qu’ils géraient avant de devenir sans-abri peuvent ne pas être traitées et mettre leur vie en danger, a déclaré Galat.

« Presque tout le monde dans la rue connaît quelqu’un qui a fait une surdose – un ami ou un membre de sa communauté. La mort est donc toujours présente », a déclaré Brett Feldman, directeur de l’USC Street Medicine, qui traite également des patients non hébergés. « Personne ne veut devenir dépendant du fentanyl. Ils tentent généralement d’échapper à leur réalité et à la souffrance de la rue, et beaucoup ont commencé à consommer des drogues pour atténuer la douleur de l’itinérance.

“Au quotidien, ils utilisent peut-être la même chose qui a tué leur ami sans savoir quand ils pourraient le faire la prochaine fois”, a ajouté Feldman. Lorsque ses collaborateurs se réunissent deux fois par mois pour des réunions d’équipe, ils observent un moment de silence pour les patients qu’ils ont perdus ; de nos jours, ils honorent cinq à dix personnes par mois.

Victor Hinderliter, directeur des services de santé du comté de Los Angeles engagement dans la rue et les cliniques mobiles, ont déclaré que des événements météorologiques plus fréquents et plus graves mettaient également en danger les personnes à l’extérieur, notamment les tempêtes, les inondations, les incendies de forêt, les vents violents et les vagues de chaleur.

Anjileen Swan dans l’un de ses emplacements de camping dans le quartier de Van Nuys à Los Angeles, quelques mois avant sa mort. Photographie : Avec l’aimable autorisation de Carla Orendorff

À Van Nuys, juste au nord de la ville de Los Angeles, un groupe d’habitants sans logement a pleuré la mort d’Anjileen Swan le mois dernier. Swan, 54 ans, lutte depuis longtemps contre l’itinérance et a été hospitalisée à plusieurs reprises l’année dernière pour une insuffisance cardiaque congestive et d’autres problèmes, ont déclaré ses amis.

“J’ai pris soin d’elle et il y avait beaucoup de gens qui veillaient sur elle”, a déclaré Giselle Harrell, 40 ans, qui vit dans une tente dans le quartier. “Mais elle avait besoin de beaucoup d’aide pour tout.”

Les amis de Swan ont déclaré qu’elle avait bénéficié d’un placement dans un logement au début de l’année dernière, mais qu’elle avait été expulsée pour des raisons peu claires. Et même si elle a ensuite obtenu un lit dans un programme de refuge dans un motel, elle a également perdu cette place au milieu de ses hospitalisations, ont-ils déclaré.

Dans une vidéo filmée par l’organisatrice communautaire Carla Orendorff en octobre, Swan est dans sa tente alors que les employés du LAPD et de la ville se préparent à balayer son quartier, qui a été soumis à un application ciblée effort. Swan dit qu’elle vient de sortir de l’hôpital après une opération à cœur ouvert et qu’elle n’a pas pu déplacer ses affaires dans le délai de 15 minutes cité. « J’essaie toujours de travailler avec les gens qui m’ont hébergé au départ et de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas me remettre à l’intérieur. Ils veulent que je recommence.

Le 11 janvier, un autre organisateur a enregistré la conversation de Swan avec un travailleur de proximité, dans laquelle elle dit qu’elle avait lutté contre le temps glacial : « Je pensais que j’allais mourir. Je pleurais, comme si je ne pouvais pas faire ça.

Cinq jours plus tard, le 16 janvier, elle est décédée dans une rue voisine. Le médecin légiste n’a pas encore dévoilé la cause du décès.

“Elle faisait face à un stress incroyable”, a déclaré Orendorff. “C’est vraiment difficile, parce qu’elle était une aînée que beaucoup d’entre nous admiraient.”

Harrell a déclaré que Swan était connue pour apporter des vêtements et de la nourriture aux autres dans la rue avant de tomber malade, mais la répression contre les campements avait dispersé leur communauté : « Avec les déplacements et les ratissages, nous ne pouvons pas faire de répit. Ils isolent et tuent davantage de personnes.

Chavez a déclaré que Swan surveillait son chien lorsqu’elle avait des rendez-vous et qu’elle s’occupait d’elle au fil des ans. Elle l’appelait « Maman aux yeux verts ».

Chávez a ajouté qu’elle s’était habituée à essayer de réanimer des personnes inconscientes : “C’est devenu normal pour moi, mais personne ne devrait jamais s’habituer à cela.”