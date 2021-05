Priti Patel a organisé une réunion avec un ministre de Bahreïn blâmé pour la récente « torture » de prisonniers politiques, déclenchant des affirmations selon lesquelles elle « blanchissait les abus » dans le pays.

Les députés demandent une interdiction d’aide à l’État répressif du Golfe en raison de la violence, condamné par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme comme une « violation du droit international ».

Elle faisait suite à des allégations de plusieurs autres violations des droits humains, y compris des preuves que des enfants détenus aussi jeunes que 13 ans sont battus et menacés de viol.

Pourtant, malgré les abus « odieux », le ministre de l’Intérieur a invité le général Cheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, ministre de l’Intérieur de Bahreïn, à des entretiens cette semaine pour discuter de « questions de sécurité et de sujets d’intérêt mutuel ».

La réunion est venue après L’indépendant a révélé que Mme Patel avait visité un service de police notoire à Bahreïn où des militants – dont un homme ayant obtenu l’asile au Royaume-Uni – auraient été torturés et agressés sexuellement.

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office Pour Priti Patel, le travail acharné ne fait que commencer Priti Patel refuse de dire si les plans du gouvernement entraîneront une hausse ou une baisse du solde migratoire

Andrew Gwynne, haut député travailliste, a déclaré avoir écrit à Boris Johnson pour protester contre la réunion de Mme Patel le 25 mai, la qualifiant d' »incroyablement insultante pour les victimes de ces abus ».

Sayed Ahmed Alwadaei, directeur du groupe de défense des droits humains Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), a déclaré que la rencontre montrait que le Royaume-Uni était prêt à « tolérer les violations des droits humains, tant qu’elles sont commises par des États alliés ».

Et Jeed Basyouni, de l’organisation Reprieve, a déclaré : « C’est tellement troublant de voir le gouvernement britannique faire de la publicité pour son partenariat avec Bahreïn, alors qu’il sait très bien que le régime recourt systématiquement à la torture et à la peine de mort pour réprimer la dissidence.

Depuis qu’elle a violemment écrasé un mouvement de protestation pro-démocratie en 2011, la monarchie de l’île a été condamnée pour avoir réprimé les libertés civiles et démantelé l’opposition politique.

Mais le gouvernement britannique a continué à fournir des conseils en matière de sécurité, résistant aux appels à mettre fin à l’accord au motif qu’il a besoin de soutien pour « aller dans une direction positive ».

Le mois dernier, il y a eu ce qu’une motion parlementaire déposée par des députés appelle « une attaque violente contre plus de 60 prisonniers politiques par la police bahreïnie à la prison de Jau ».

La motion note : « Le ministre Al Khalifa a supervisé la persécution systématique des défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants à Bahreïn et la terreur de la société civile depuis au moins 2011. »

Les militants sont alarmés par les liens étroits de Mme Patel avec le gouvernement bahreïni, mais critiquent également farouchement l’ambassadeur du Royaume-Uni dans la nation insulaire, Roderick Drummond.

Après les attaques de la prison du 17 avril – impliquant des « tortures flagrantes », selon les députés – les familles de détenus qui craignaient d’avoir disparu ont fait appel à M. Drummond pour les aider à retrouver leurs proches disparus.

L’ONU a condamné la « force disproportionnée », notant que des témoins oculaires avaient rapporté que « les forces spéciales ont lancé des grenades assourdissantes et ont frappé des détenus sur la tête ».

Mais l’ambassadeur a ensuite visité la prison, la décrivant comme « un établissement bien géré, avec de bonnes prestations médicales » et louant Bahreïn pour être « plus transparent ».

M. Drummond a été accusé d’avoir ignoré des lettres sur les disparitions et des appels à parler avec leurs familles.

M. Gwynne a ajouté : « Les violations des droits humains perpétrées à Bahreïn sont odieuses. Il est inacceptable que le gouvernement n’ait pas appliqué de sanctions ou même condamné publiquement les abus.

Cependant, le ministère de l’Intérieur estime qu’il ne sert à rien de critiquer publiquement Bahreïn, car il est considéré comme un partenaire de sécurité vital au Moyen-Orient, mais il est incapable d’indiquer une «réforme» réalisée.

Interrogé sur les critiques de la rencontre de Mme Patel avec le ministre de l’Intérieur, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Le gouvernement s’est engagé à soutenir Bahreïn alors qu’il continue de procéder à d’importantes réformes en matière de sécurité, de police et de justice, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour promouvoir la sécurité. et la stabilité dans la région du Golfe et dans le monde.