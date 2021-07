Révélé: les incontournables de la beauté de Love Island s’envolent des étagères de Boots

La villa THE LOVE Island a longtemps été une source d’inspiration pour la beauté et le spectacle glamour de cette année n’est pas différent.

Selon Boots, les acheteurs ont afflué pour acheter certains des plus gros achats de produits de beauté de la villa, le favori de la rue faisant état d’une augmentation de 13% des ventes de produits depuis le début du salon en juin.

ITV/REX

Une crème bronzante brillante et un repulpant pour les lèvres sont deux des plus grands incontournables de la beauté de la villa[/caption]

Les marques les plus populaires sont Fenty Beauty, No7 et CeraVe Beauty.

En tant que premier partenaire officiel « Feel Good » d’ITV, Boots a rempli la villa de soins de beauté, de produits de protection de la peau, de produits de protection solaire et de produits de beauté essentiels pour garantir que les singletons chauds soient toujours au top de leur beauté.

Mais qu’est-ce qui a causé le plus grand buzz beauté de Love Island ? D’un nettoyant économique pour la peau coûtant moins de 10 £ (oui, vous avez bien lu), à un gloss repulpant pour les lèvres qui donne à votre moue un aspect pur délice – Boots a révélé les cinq produits les plus vendus depuis le début de Love Island 2021 …

Fenty Beauty Gloss Bomb illuminateur universel pour les lèvres

Illuminateur universel pour les lèvres Fenty Beauty Gloss Bomb, 17 £ à partir de Boots – Achetez ici

Clouer la moue sensuelle parfaite ne pourrait pas être plus facile lorsque vos lèvres sont enduites de ce Lip Luminizer très populaire.

Concentré de nuit complexe No7 Advanced Retinol 1,5%

Concentré de nuit complexe No7 Advanced Retinol 1,5%, 34,95 £ de Boots – Achetez ici

Pour un pouvoir anti-âge majeur dans votre trousse de beauté, rien de mieux que cette formule de nuit de No7, contenant du Matrixyl 3000+ et 0,3% de rétinol pur.

Fenty Beauty Cheeks Out Crème bronzante Freestyle

Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer, 28 £ à partir de Boots – Achetez ici

Cette crème bronzante vous donne le genre d’éclat défini pour les joues dont vous avez seulement rêvé ; pensez un mois à St Tropez et vous y êtes à mi-chemin.

CeraVe SA Nettoyant Lissant à l’Acide Salicylique

Nettoyant lissant CeraVe SA à l’acide salicylique, 9,60 £ de Boots – Achetez ici

Un gel nettoyant qui exfolie la peau en douceur, ce produit le plus vendu (et franchement avantageux) est exactement ce dont votre visage a envie après une journée au soleil.

Fenty Beauty Gloss Bomb Heat Illuminateur et repulpant pour les lèvres

Fenty Beauty Gloss Bomb Heat Lip Luminzer et Plumper, 19 £ à partir de Boots – Achetez ici

Encore un autre gagnant de Fenty Beauty, cet enlumineur repulpant donnera à votre moue un fini mouillé intense.





Vous avez adoré la tenue de Laura Whitmore dans le premier épisode ? Voici où vous pouvez acheter la première tenue de la présentatrice, y compris son incroyable barrette « My Type on Paper ».

Vous voulez voir plus de mode repérée sur le salon? Découvrez les meilleures tenues du casting et où les acheter en ligne, y compris les tenues exactes de I Saw It First.

Cet article et tous les produits présentés ont été choisis indépendamment par les journalistes de The Sun. Toutes les recommandations contenues dans l’article sont fondées sur l’opinion éditoriale d’experts. Si vous cliquez sur un lien et achetez un produit, nous pouvons générer des revenus : cela aide à soutenir The Sun et n’affecte en rien nos recommandations.