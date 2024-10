RÉVÉLÉ : Le vrai sens de la confrontation entre Nicole Kidman et Salma Hayek lors de la Fashion Week

L’altercation entre Nicole Kidman et Salma Hayek lors de la Fashion Week est devenue virale après que les deux stars se soient affrontées au défilé Balenciaga à Paris, et maintenant un expert est intervenu.

Nicole et Salma se tenaient devant des photographes avec Katy Perry lorsqu’une altercation a apparemment eu lieu, apparemment à cause de Salma touchant la star australienne lorsqu’on leur a demandé de poser ensemble.

Des images de l’incident d’il y a deux semaines ont été publiées en ligne dimanche et ont déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux pour savoir qui avait tort.

L’experte en langage corporel Judi James a donné son point de vue sur ce qui s’est réellement passé entre les actrices, le qualifiant de « leçon de signaux de statut du Diable s’habille en Prada ».

« Les défilés de la Fashion Week de Paris sont un mélange torride d’air raréfié de super-A-list et de niveaux inférieurs en sueur d’une mêlée de rugby », explique Judi à propos du cadre étoilé de la confrontation.

« Garder votre dignité et conserver une élégance impeccable tout en étant bousculé et obligé d’attendre ce qui peut souvent prendre des heures sont des compétences nécessaires, et Nicole Kidman propose ici ce qui ressemble à une masterclass sur la protection des paramètres de la liste A et des signaux de statut contre toute attente. »

Mettant fin aux discussions selon lesquelles il pourrait y avoir une histoire entre les actrices, Judi pense que l’altercation gênante découle d’un « problème d’étiquette ».

« Ce langage corporel ressemble à un problème d’étiquette subliminal, basé sur des « règles » de maisons de couture qui sont peut-être aussi complexes que le Da Vinci Code », suggère-t-elle.

« Nicole semble poser joyeusement avec son amie Salma, plaçant un bras poli autour de ses épaules tout en gardant leurs torses écartés. Le problème pourrait éventuellement survenir lorsque Nicole se retournera ensuite (avec ses cheveux couvrant son visage face aux caméras) pour avoir une conversation amicale plus personnelle avec Salma, qui travaille toujours sur la pose.

» Dans un autre clip, nous pouvons voir Salma essayer apparemment d’orienter Nicole autour et loin d’elle en utilisant un bras et une main qui pourraient, même s’ils ne se touchent peut-être pas, être vus ou ressentis comme directifs et un peu supérieurs.

« Nicole semble repousser la main, suggérant que le contact mimé viole une sorte d’étiquette silencieuse, comme dans un possible « Je choisirai quand je pars ou où je déménage ».

» Elle se retourne pour embrasser Katy, laissant Salma perplexe. Il semble y avoir des indications qui pourraient ressembler à un petit point d’éclair avant que Nicole ne parte dans l’autre direction.

Judi conclut : « Quiconque a vu Le Diable s’habille en Prada devrait savoir que le langage corporel des événements de haute couture ne devrait peut-être pas être jugé au niveau terrestre normal. »

Certains tweeters sont d’accord avec Judi, suggérant que Salma agissait simplement dans son rôle d’épouse du patron lorsqu’elle essayait de guider Nicole pour les photographies.

L’actrice est mariée à François-Henri Pinault, PDG de Kering, société mère de Balenciaga.

« Nicole est une employée du mari de Salma, donc oui, Salma peut la diriger. De plus, Nicole travaille pour le mari de Salma », a tweeté dimanche un commentateur.

L’homme d’affaires français Pinault est le PDG de Kering, une entreprise créée par son père qui s’est fait un nom dans le commerce du bois avant de prendre une participation de 42 pour cent dans le groupe Gucci en 1999.

L’entreprise de produits de luxe possède aujourd’hui Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen. En 2005, Pinault, alors âgé de 40 ans, succède à son père au poste de PDG de Kering.

Nicole a quant à elle été nommée ambassadrice de la marque Balenciaga en décembre 2023.

L’écrivain et commentateur de mode Louis Pisano a écrit sur Twitter : « oh, ça « ne me touche pas » de Nicole à Salma lors d’un défilé de marque appartenant à son mari, je crains que le contrat Balenciaga soit en danger.

L'actrice est mariée à François-Henri Pinault, PDG de la société mère Balenciaga, Kering (photographiée lors du défilé).

Un témoin a affirmé que Nicole avait dit fermement à Salma : « Ne me touche pas ». Le spectateur a également affirmé que Mme Perry avait semblé « embarrassée ».

Un observateur en ligne a déclaré : « Oh mon Dieu, tu pourrais couper la tension avec un couteau. »

Après avoir repoussé sa main, Nicole lui tourna le dos avant de pivoter à nouveau pour faire face à Salma et lui fit des gestes, y compris ce qui semblait être un signal manuel pour s’arrêter. Elle a également pointé du doigt.

Kidman a ensuite embrassé Perry au revoir et s’est éloigné tout en semblant partager plusieurs mots encore plus tendus avec Hayek, qui avait l’air inquiet.

Hayek et Kidman sont apparus dans de meilleurs termes en février 2003 à Londres

Nicole, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour The Hours en 2003 – la même année où Hayek a été nominé contre elle pour Frida – a semblé échanger davantage de mots avec Mme Kidman hors du champ,

Hayek a été vu en train de dire: « Oui, s’il vous plaît, des conseils ». Kidman aurait alors répondu: « Vous n’en avez pas besoin » et Hayek a répondu: « Oui. »

Les fans étaient divisés sur l’incident. L’un d’entre eux a déclaré en ligne : « Pourquoi Nicole est-elle si impolie ? »

Mais un autre sur Reddit a déclaré : «Je comprends que Salma essayait probablement de lui demander de poser pour les caméras, mais certaines personnes n’aiment pas être touchées quelle que soit la situation, et il faut juste respecter cela.

Hayek est allé sur Instagram le 1er octobre avec un carrousel d’imagescelui dans lequel elle a posé avec Kidman – avec un langage corporel maladroit émanant des deux.