Révélé: le ministre de Boris Johnson a “harcelé sexuellement” un fonctionnaire dans le dernier scandale sordide

Le Parti conservateur fait face à de nouvelles allégations de sleaze alors qu’il apparaît qu’un ministre qui a servi dans le gouvernement de Boris Johnson a accepté un paiement de règlement avec un fonctionnaire qui l’a accusé de harcèlement sexuel.

L’ancien Premier ministre et les membres de son cabinet ont été officieusement informés de l’inconduite présumée, bien qu’aucune enquête officielle n’ait été ouverte par des responsables, L’indépendant comprend.

L’ex-ministre, qui reste une politicienne en service, a finalement conclu un accord financier avec la femme cet été après qu’elle l’a menacée de poursuites judiciaires pour ce qu’elle a qualifié de commentaires inappropriés.

La révélation a conduit à de nouveaux appels à Liz Truss pour qu’elle nomme un conseiller en éthique indépendant, au milieu des craintes que des comportements ministériels prédateurs et inappropriés aient pu se développer pendant le mandat de son prédécesseur.

Le nouveau Premier ministre a précédemment rejeté les appels à un nouveau conseiller, affirmant qu’elle connaît la “différence entre le bien et le mal”.

Mais les patrons syndicaux représentant les fonctionnaires travaillant à Whitehall craignent qu’une culture du silence et de “l’indifférence à l’égard de l’inconduite ministérielle” ne persiste sous la nouvelle administration sans que personne ne surveille le comportement.

Il est entendu qu’après avoir été accusé de harcèlement sexuel, l’ancien ministre a tenté de résoudre l’affaire de manière informelle et a envoyé une lettre personnelle d’excuses à la plaignante.

Cependant, la femme a fait pression pour une enquête officielle sur le harcèlement sexuel présumé, mais cela n’a pas été approuvé.

En vertu du code ministériel, le Premier ministre a le dernier mot sur l’ouverture ou non d’une enquête sur les allégations d’inconduite portées contre un ministre.

Un haut fonctionnaire du No 10 a déclaré L’indépendant ils étaient au courant de l’affaire de harcèlement sexuel et pensaient que M. Johnson avait été informé en privé de l’inconduite présumée avant le départ du ministre. Une autre source a déclaré que le Premier ministre de l’époque avait été mis au courant par un haut responsable de son cabinet.

Après avoir examiné les propos prétendument tenus par l’ex-ministre, les hauts fonctionnaires ont décidé qu’une enquête n’était pas justifiée.

La victime présumée n’a pas non plus été en mesure de se tourner vers l’Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS), qui traite les plaintes spécifiques aux membres actuels ou anciens du domaine parlementaire – mais pas aux fonctionnaires.

Après que ses efforts pour obtenir une enquête se soient avérés infructueux, la victime présumée a menacé de poursuivre en justice l’ancien ministre.

Un règlement à l’amiable a ensuite été convenu à la fin de l’été, semble-t-il, sans aveu d’acte répréhensible de la part de l’ex-ministre.

Il est entendu que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête par le Parti conservateur.

Une autre femme qui avait travaillé avec l’ancien ministre a affirmé L’indépendant qu’elle avait également fait l’objet de remarques “de couleur” non désirées de sa part. Elle a dit que cela incluait des commentaires sur la longueur de sa robe et qu’il la trouvait attirante.

Elle a dit qu’elle était au courant des allégations de harcèlement sexuel portées contre l’individu, ajoutant qu ‘«il était important que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas d’un cas unique» en ce qui concerne son comportement présumé.

L’indépendant comprend que l’ex-ministre nie avoir fait des remarques inappropriées à l’une ou l’autre des femmes.

L’affaire a soulevé de nouvelles questions sur la volonté du Premier ministre actuel de traiter et d’éradiquer l’inconduite ministérielle – une caractéristique importante de l’administration Johnson.

Mme Truss a déclaré lors d’une campagne électorale à la direction conservatrice en août qu’elle «s’assurerait que le bon appareil est en place pour que les gens puissent dénoncer» – mais les patrons syndicaux craignent que, sans conseiller en éthique, ce ne soit «difficile» pour les victimes de inconduite, en particulier les fonctionnaires, pour demander justice.

La semaine dernière, l’ICGS a abandonné une plainte déposée contre Chris Pincher, un ancien ministre accusé d’avoir peloté des jeunes hommes dans un club privé, car l’incident ne s’est pas produit sur le domaine parlementaire. Au moins une des victimes présumées a interjeté appel auprès du commissaire aux normes du Parlement, a-t-on appris.

Un porte-parole du Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente des milliers de fonctionnaires du gouvernement, a déclaré qu’il y avait un “manque de volonté” sous l’administration de M. Johnson pour enquêter sur les allégations d’inconduite ministérielle, “rendant difficile pour les victimes de s’exprimer. et s’assurer que des mesures disciplinaires ont été prises ».

Mark Serwotka, le secrétaire général du PCS, a ajouté : “En choisissant de ne pas nommer de conseiller en éthique indépendant, Liz Truss semble montrer la même indifférence à l’égard de l’inconduite ministérielle que son prédécesseur.”

Partout à Westminster, diverses sources ont parlé d’une culture de “dissimulation”, dans laquelle le comportement inapproprié des ministres est “balayé sous le tapis”.

Alors que des procédures sont en place pour signaler et enquêter sur les parlementaires accusés d’inconduite, les ministres ne sont pas tenus au même niveau de contrôle lorsque la plainte est déposée par un fonctionnaire.

Le commissaire parlementaire aux normes affirme qu’il « n’a pas le pouvoir d’enquêter sur les plaintes concernant la manière dont les ministres du gouvernement s’acquittent de leurs responsabilités ministérielles ».

Jess Phillips du Labour, qui a plaidé pour une plus grande transparence dans le traitement des plaintes à Whitehall, a déclaré qu’il y avait “une lacune évidente dans les systèmes pour les fonctionnaires travaillant avec les ministres”.

“Nous avons vu au cours de l’année écoulée une crise des normes et des dissimulations et ce n’est tout simplement pas juste pour les victimes ou sans danger pour le personnel de Westminster et de Whitehall si différents systèmes de plainte créent de telles lacunes dans le traitement et les résultats”, a-t-elle déclaré.

« Le seul objectif devrait être de créer un environnement de travail sûr pour tous, et non de savoir qui sont vos amis et alliés. Ces lacunes doivent être aplanies et je ne doute pas qu’elles puissent l’être s’il y a une volonté de le faire.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous prenons les allégations d’inconduite très au sérieux et des procédures solides sont en place pour faire part de leurs préoccupations. Toutes les nominations ministérielles suivent également les processus établis.

M. Johnson n’a pas répondu aux demandes de commentaires.