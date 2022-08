Révélé : Le fil d’Ariane qui a identifié les « Beatles » de l’EI | Nouvelles du Royaume-Uni

Les otages libérés ont pu donner à la police britannique des informations clés identifiant un gang de kidnappeurs de l’EI surnommé “The Beatles” qui les avait détenus et torturés, a révélé Scotland Yard.

Les officiers ont révélé des percées clés qui leur ont permis d’identifier les djihadistes et d’amener deux d’entre eux à procès aux États-Unis.

Il comprenait des détails vitaux sur les otages libérés qui ont aidé la police à identifier les hommes lors d’une marche avec un groupe lié au groupe radical al-Muhajiroun, ainsi que l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance vocale.

Le groupe était surnommé “The Beatles” par leurs otages à cause de leurs accents britanniques.

Mohamed Emwazi, connu sous le nom de Jihadi Johnprésenté pour la première fois dans une vidéo publiée par l’EI en 2014, montrant un homme masqué avec un accent britannique tirant sur un prisonnier.

La police a pu localiser des enregistrements d’entretiens avec Emwazi en 2012 lorsqu’il a été interrogé sur une série de vols de vélos et les a comparés avec sa voix lors de l’exécution.

Un analyste expert en médecine légale a conclu qu’il y avait une “très forte probabilité” que la personne dans la vidéo soit Emwazi.

Mohammed Emwazi est devenu connu sous le nom de Jihadi John



Comment les agents ont monté leur dossier

Les agents ont alors commencé à réduire le bassin d’autres membres potentiels du groupe, les amenant finalement à identifier Alexandre Kotey et El Shafee Elsheikhtous deux de l’ouest de Londres.

Le commandant Richard Smith, chef du Commandement antiterroriste de Scotland Yard, a déclaré que la police avait suivi une “piste de très petits miettes de pain” et que construire l’affaire était “comme assembler de très petits morceaux d’un puzzle”.

Une information a émergé des otages auxquels ils ont parlé, qui était “assez banale” pour l’otage, mais s’est avérée très importante pour la police.

C’était le souvenir d’une conversation où l’un des ravisseurs a mentionné qu’il avait été arrêté lors d’une marche de la Ligue de défense anglaise (EDL) à Londres.

Sur la base de cet extrait de conversation, l’équipe d’enquête a pu revenir en arrière et identifier une marche particulière de l’EDL qui a eu lieu dans la capitale le 11 septembre 2011.

C’était une contre-manifestation contre une marche des musulmans contre les croisades pour marquer le 10e anniversaire de 11 septembrequi a commencé à l’ambassade des États-Unis à Grosvenor Square.

Il y a eu un certain nombre de points chauds dans le centre de Londres et vers 18 heures, la police a été appelée au pub Tyburn à Marble Arch, où un coup de couteau avait eu lieu et un certain nombre d’hommes arrêtés soupçonnés d’être impliqués.

Les dossiers ont montré que deux de ces personnes étaient Kotey et Elsheikh.

“Les deux hommes ont finalement été libérés sans inculpation pour cette infraction, mais les informations nous ont été précieuses pour nous aider à les identifier comme étant les hommes que les otages nous avaient décrits”, a déclaré le commandant Smith.

El Shafee Elsheikh avec Alexanda Kotey



Photos d’armes à feu et de têtes décapitées

Le commandement antiterroriste en a profité pour examiner les données des téléphones de Kotey et Elsheikh, qui avaient été saisis au moment de l’arrestation, et ils ont montré divers messages entre eux.

Ils ont également trouvé le numéro d’Elsheikh enregistré sur le téléphone d’Emwazi, qui avait été téléchargé lorsqu’il a été interrogé sur les vols de vélos.

Un autre élément de preuve crucial reliant Elsheikh directement à l’activité terroriste en Syrie est survenu après que des officiers ont examiné de nouveau les preuves dans une affaire sans rapport.

En 2014, le frère d’Elsheikh, Khalid, a été arrêté par l’opération Trident, l’unité anti-gangs de la police métropolitaine, et une arme de poing a été trouvée à son adresse.

Son téléphone portable a été saisi et s’est avéré contenir des images inquiétantes qui les ont amenés à contacter le commandement antiterroriste, qui a entrepris un examen plus approfondi.

La police a découvert un certain nombre de messages Telegram entre Elsheikh et son frère, montrant qu’Elsheikh était en Syrie.

L’un d’eux montrait Elsheikh en tenue de combat et tenant une arme à feu. Un autre a montré une image graphique de têtes décapitées, avec des commentaires d’Elsheikh.

Après la détention de Kotey et Elsheikh en Syrie, les agents ont réanalysé les données à l’aide d’un logiciel d’interrogatoire numérique, qui s’était amélioré au cours des années intermédiaires, et d’autres éléments ont été découverts.

Cela comprenait un message vocal identifié par quelqu’un qu’ils croyaient être Elsheikh, qui a été envoyé à son frère.

Les agents ont ensuite localisé une bande d’interview de la police avec Elsheikh datant de 2009 et les experts en voix ont pu comparer les deux enregistrements et conclure qu’il y avait “une très forte probabilité” qu’Elsheikh soit la personne dans la note vocale.

Elsheikh a été jugé aux États-Unis, accusé de prise d’otages et de complot en vue d’assassiner des journalistes et des travailleurs humanitaires



L’année dernière, la police britannique a reçu l’autorisation du procureur général pour 139 chefs d’accusation contre Kotey et Elsheikh, pour des accusations d’enlèvement et de meurtre, mais ils se trouvaient déjà aux États-Unis.

Les deux hommes ont été déchus de leur citoyenneté britannique après leur capture par les Forces démocratiques syriennes soutenues par l’Occident en 2018 et envoyés aux États-Unis pour y être poursuivis.

Elsheikh, 33 ans, risque sa peine vendredi. Kotey, 38 ans, a été emprisonné à vie en Virginie en avril après avoir reconnu un enlèvement, un complot de meurtre et un soutien matériel au terrorisme.

Un homme soupçonné d’être le quatrième membre de la cellule terroriste des Beatles a été inculpé d’infractions de terrorisme après avoir été expulsé vers l’Angleterre par les autorités turques la semaine dernière.

Aine Lesley Junior Davis38 ans, également de l’ouest de Londres, a été arrêté le 10 août après son arrivée à l’aéroport de Luton sur un vol en provenance de Turquie.