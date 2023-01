Révélé: le détective fiscal de Whitehall qui a fait payer 5 millions de livres sterling à Nadhim Zahawi

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’identité du “détective fiscal international” de Whitehall crédité d’avoir fait payer 5 millions de livres sterling à Nadhim Zahawi – y compris une amende de 1 million de livres sterling – à HM Revenue and Customs peut être révélée par L’indépendant.

Tom Gardiner, qui a reçu l’OBE en 2018 pour toute une vie passée à lutter contre la criminalité fiscale, a mené une enquête de deux ans sur M. Zahawi.

L’enquête, qui a débuté en 2020, aurait été en cours lorsque, en tant que chancelier de l’Échiquier, M. Zahawi était responsable du HMRC.

M. Gardiner, directeur adjoint du HMRC, est le “responsable du renseignement” de sa “direction offshore”.

Il travaille pour HMRC depuis 1985 et est considéré comme l’un des plus grands experts mondiaux en matière de criminalité fiscale et de blanchiment d’argent.

La citation de son OBE indiquait qu’il avait été honoré pour ses “services à la protection des revenus”.

Les initiés disent que ses compétences en matière de détective financier médico-légal ont permis aux contribuables britanniques d’économiser “des dizaines de millions de livres” pendant de nombreuses années.

Le patron de M. Gardiner, le directeur général du HMRC, Jim Harra, devrait être interrogé sur la manière dont l’organisation gère les enquêtes sur les affaires fiscales des ministres lorsqu’il comparaîtra jeudi devant le comité des comptes publics de la Chambre des communes.

La question est d’autant plus délicate dans le cas de M. Zahawi, qui faisait l’objet d’une enquête lorsqu’il était chancelier, dont les responsabilités incluent la supervision du HMRC.

Dans un communiqué publié samedi, il a déclaré que sa nomination au poste de président conservateur en octobre avait été autorisée par le Cabinet Office.

Cependant, les députés travaillistes ont souligné que sa déclaration ne disait pas que le Cabinet Office avait autorisé sa nomination au poste de chancelier en juillet de l’année dernière, lorsque L’indépendant a été le premier à signaler la dispute sur ses affaires fiscales.

M. Zahawi, qui aurait payé près de 5 millions de livres sterling au HMRC, y compris une pénalité de 1 million de livres sterling, a déclaré qu’il avait commis une erreur “imprudente et non délibérée” dans ses affaires fiscales. Le différend comprend des allégations selon lesquelles il a tenté d’éviter l’impôt en conservant des millions de livres dans une fiducie offshore et en faisant valoir qu’une partie appartenait à son père.

Un ancien collègue de M. Gardiner a déclaré qu’il était “extrêmement respecté, effacé et déterminé”, ajoutant avec légèreté : “C’est un croisement entre Martin Lewis et Sherlock Holmes”.

Tom Gardiner a été crédité d’avoir fait économiser des millions de livres aux contribuables (Application de la loi du bailliage)

En 2018, M. Gardiner a signé un nouvel accord au nom du gouvernement avec Guernesey dans les îles anglo-normandes pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Il a dirigé une campagne mondiale menée par le Royaume-Uni pour amener les fraudeurs fiscaux internationaux à guérir.

Il a joué un rôle de premier plan lors d’une conférence sur la conformité et la transparence fiscales organisée par le gouvernement en 2018 à Singapour pour discuter des moyens de lutter contre la criminalité fiscale avec les États-Unis, l’Australie, le Canada et les Pays-Bas.

L’hôte a écrit à l’époque: “Tom Gardiner du HMRC a fait une présentation perspicace sur le travail qu’il dirige pour lutter contre les catalyseurs et les facilitateurs de la criminalité fiscale.”

M. Gardiner a été félicité pour son travail sur les “mauvais acteurs qui font la mauvaise chose”.

L’objectif de la conférence était de « lutter contre la criminalité fiscale internationale et transnationale et le blanchiment d’argent ».

Il comprenait «l’amélioration des programmes d’enquête et de renseignement existants… l’identification de cibles importantes pour de nouvelles enquêtes… l’amélioration du renseignement tactique».

Cela était essentiel pour acquérir une “compréhension plus approfondie des méthodes, des faiblesses et des risques de la criminalité fiscale offshore et de la cybercriminalité, qui présentent des risques pour toutes les juridictions fiscales”.