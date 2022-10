Révélé: le bureau de Braverman a exigé que l’article soit “réécrit” – tout en promettant plus de liberté d’expression

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La secrétaire à l’intérieur assiégée, Suella Braverman, est confrontée à d’autres questions sur son jugement après qu’il est apparu que ses fonctionnaires avaient demandé à un magazine vieux de 120 ans pour les avocats de retirer un article d’opinion parce qu’ils n’aimaient pas ce qu’il disait.

Ils ont dit à la Law Society Gazette que l’article « n’aurait pas dû être publié sous la forme qu’il a ».

L’un d’eux a ajouté: “J’aimerais vraiment qu’il soit supprimé et réécrit”, indique un communiqué sur la liberté d’information (FOI).

L’échange a eu lieu au moment même où Mme Braverman promettait que le gouvernement «renforcerait» la liberté d’expression.

Rishi Sunak a été critiqué pour avoir reconduit Mme Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur la semaine dernière, quelques jours seulement après sa démission en raison d’une faille de sécurité. Elle a depuis été forcée d’admettre qu’elle a envoyé des documents officiels de son adresse e-mail gouvernementale à son adresse de compte personnelle pas moins de six fois.

Les demandes extraordinaires adressées au magazine ont été faites au début de cette année, lorsque Mme Braverman était procureure générale.

Un mois plus tôt à peine, dans un article du journal The Telegraph, Mme Braverman avait déclaré que la déclaration des droits alors prévue “renforcerait” le droit à la liberté d’expression et “préserverait un espace pour un débat démocratique large et vigoureux”.

Elle a ajouté que le projet de loi “préciserait la plus haute importance attachée à ce droit” et qu’en équilibrant des droits concurrents, les tribunaux ne devraient “intervenir que lorsqu’il existe des raisons exceptionnelles de le faire”.

Mais quelques semaines plus tard, des responsables du bureau du procureur général écrivaient à la Gazette pour exiger qu’ils retirent l’article d’opinion de leur site Web. L’article n’a pas été retiré.

Martin Bright, rédacteur en chef d’Index on Censorship, qui milite pour la liberté d’expression, a déclaré: “Suella Braverman a parfaitement le droit de s’opposer aux articles écrits à son sujet et de demander un droit de réponse si elle estime qu’elle a été déformée Mais il est très préoccupant que son bureau ait exigé la suppression d’un article d’opinion d’un journaliste sérieux dans une publication respectée. L’article demandait si le bureau du procureur général était devenu trop politisé sous sa surveillance. Cette intervention brutale semble plutôt pour prouver que c’était le cas.”

Eduardo Reyes, rédacteur en chef de la mise en service et des caractéristiques de la Law Society Gazette, a déclaré: «Je ne peux que deviner que cette tentative de conserver l’image du procureur général de l’époque était le signe d’un bureau de presse sous pression. Il est autrement difficile d’expliquer le manque de jugement des fonctionnaires, car cela franchit vraiment une ligne, n’est-ce pas ? »

Le bureau du procureur général avait été approché pour commentaires avant la publication de l’article d’opinion.

La FOI montre également que des responsables de l’AGO ont demandé à plusieurs reprises au journaliste de leur soumettre l’article sous forme de projet avant publication, une décision considérée comme contraire à l’éthique par la plupart des journalistes.

Le ministère de l’Intérieur et le bureau du procureur général ont été approchés pour commentaires.