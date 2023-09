Révélé : le bilan lamentable de Manchester United à l’extérieur contre les grandes équipes sous Erik ten Hag

La défaite tardive de Manchester United à Arsenal dimanche est la dernière d’une longue série de déceptions sur la route pour les Red Devils sous Erik ten Hag.

A cette occasion, United peut se considérer malheureux car Alejandro Garnacho a vu ce qui semblait être un vainqueur tardif exclu par le VAR – et par la plus petite des marges.

Ce qui a suivi était déprimant mais trop familier pour l’équipe d’Old Trafford en Premier League depuis l’arrivée de Ten Hag alors que Declan Rice et Gabriel Jesus ont marqué dans le temps additionnel pour sceller les trois points pour les Gunners.

Le but de Rice a également eu une certaine chance car une déviation a dépassé Andre Onana au premier poteau, mais les statistiques ne sont pas une lecture heureuse pour United à l’extérieur en Premier League et c’est un domaine que Ten Hag devra améliorer si son équipe devrait bientôt se battre pour le titre.

Alors que Manchester United a remporté ses deux matchs à domicile en Premier League cette saison, l’équipe de Ten Hag a subi des défaites consécutives sur la route en 2023/24, toutes deux dans le nord de Londres.

United a perdu 2-0 à l’extérieur contre Tottenham au deuxième tour et leur défaite à Arsenal dimanche signifie qu’ils n’ont battu aucune des grandes équipes sur la route depuis que Ten Hag a pris le relais à l’été 2022.

La saison dernière, United a perdu 6-3 à l’extérieur contre Manchester City, 3-2 à Arsenal et a été battu 7-0 par Liverpool à Anfield. L’équipe de Ten Hag a également été battue 2-0 à Newcastle, 3-1 à Aston Villa, 1-0 à Brighton et 4-0 à Brentford.

Les Red Devils ont fait match nul à Chelsea (1-1) et Tottenham (2-2), mais n’ont battu qu’une seule équipe de la première moitié de la Premier League à l’extérieur toute la saison et il s’agissait d’une victoire 2-1 au dernier souffle à Fulham, 10e, en novembre.

D’autres victoires à l’extérieur ont été remportées contre des équipes en difficulté : United a battu le trio relégué Southampton, Leeds et Leicester sur la route, avec également des victoires à Everton, Wolves, Nottingham Forest et Bournemouth.

Dans les deux compétitions de coupe nationale, United a atteint les deux finales mais n’a pas été tiré une seule fois à l’extérieur. L’équipe de Ten Hag a cependant battu Forest lors du match aller de sa demi-finale de la Coupe Carabao, en route vers un premier trophée sous la direction néerlandaise.

Et en Europe, il y a eu des victoires à l’extérieur contre le Sheriff Tiraspol, l’Omonia, la Real Sociedad et le Real Betis (plus un nul contre Barcelone), mais une défaite 3-0 à Séville en quarts de finale a vu United s’écraser 5-2 sur agrégat.

Cette saison n’a pas non plus bien commencé à l’extérieur et même si la défaite de dimanche s’est produite malgré une performance globalement positive, c’était finalement la même vieille histoire pour United sous Ten Hag sur la route.

Malheureusement ou pas, c’est un domaine dans lequel le Néerlandais devra s’améliorer si son équipe veut se battre pour les plus gros prix cette saison et au-delà.

