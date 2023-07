Révélé : l’avertissement effrayant de l’Ukraine à Tony Blair à propos de Poutine deux décennies avant l’invasion de la Russie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des documents gouvernementaux récemment non scellés révèlent que Tony Blair a reçu un avertissement effrayant selon lequel l’Ukraine craignait que l’Occident ne nourrisse une vision trop « rose » de Vladimir Poutine – deux décennies avant l’invasion de la Russie.

À un moment où le Premier ministre travailliste a fait valoir que M. Poutine devrait avoir un siège à la « table supérieure » internationale, après avoir été le premier dirigeant occidental à lui rendre visite à Moscou, des dossiers désormais remis aux Archives nationales montrent que les responsables ukrainiens abritaient étrangement préoccupations prémonitoires au sujet de la relation.

Outre les révélations sur les craintes de M. Blair concernant l’Italien Silvio Berlusconi – et les lettres admiratives de Margaret Thatcher au Premier ministre travailliste – les documents montrent que M. Blair a été exhorté par des aides à ne pas étouffer les aspirations de Kiev à rejoindre l’UE, arguant que la présence de l’Ukraine au sein de l’alliance pourrait former une « formidable barrière » à l’impérialisme russe.

À la suite de pourparlers en Crimée en juillet 2001, l’ambassadeur britannique à Kiev, Roland Smith, a averti M. Blair que les propositions britanniques visant à ce que l’Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie reçoivent un « statut spécial de voisin » risquaient de donner l’impression de fixer une frontière orientale définitive de l’UE – et d’exclure des pays qui étaient considérés comme « du mauvais côté ».

Notant que les propositions du ministre des Affaires étrangères Jack Straw semblaient fermer la perspective d’une adhésion à part entière à ces nations, il s’est demandé si cela était dû à la conviction qu’elles étaient « incurablement infectées par la mentalité soviétique » ou « que l’Ukraine devrait retourner en Russie ». où elle appartient ».

Ces inquiétudes contrastaient avec les espoirs désespérés de l’Ukraine de réaliser sa « vocation européenne », son président, Leonid Kuchma, ajoutant un post-scriptum manuscrit à M. Blair, disant qu’il fondait « de grands espoirs sur votre soutien personnel dans cette question d’une importance exceptionnelle ».

Roger Liddle, le principal conseiller de M. Blair en la matière, a ensuite déploré au Premier ministre que « les Ukrainiens veulent construire une relation spéciale avec nous, si seulement nous montrions plus d’intérêt ».

Lors d’une réunion de suivi en décembre au manoir de grâce et de faveur du ministre des Affaires étrangères, Chevening, M. Liddle a trouvé la délégation de Kiev de mauvaise humeur face à leur traitement par l’Occident.

Le Premier ministre de l’époque a fait valoir que Poutine devrait avoir un siège à la « table supérieure » internationale (PENNSYLVANIE)

Il a déclaré à M. Blair : « Nous avons une vision trop rose de Poutine (qui, selon eux, est un homme politique intelligent et présentable, mais pas un héros démocrate). Et nous détruisons l’Ukraine.

Malgré les espoirs du Premier ministre d’une nouvelle ère d’intégration avec Moscou sous le règne de M. Poutine, les relations du président russe avec la Grande-Bretagne et l’Occident se sont finalement détériorées, les désaccords en matière de politique étrangère devenant marqués par une amertume et une suspicion croissantes.

Depuis la décision de M. Poutine de lancer une invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, après avoir illégalement annexé la Crimée en 2014, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait pression pour que son pays devienne membre à la fois de l’UE et de l’OTAN.

Mais pas plus tard que ce mois-ci, les Ukrainiens ont de nouveau été déçus lorsque M. Zelensky a quitté un sommet de l’alliance militaire à Vilnius avec seulement de vagues promesses d’adhésion future.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky photographiés lors du récent sommet de l’OTAN à Vilnius (PA)

Bien qu’il ait risqué une controverse devant le tribunal de M. Poutine il y a deux décennies – même face à la guerre brutale de la Russie en Tchétchénie – M. Blair cherchait désespérément à éviter les accusations dans la presse britannique selon lesquelles il se « blottirait » contre l’Italien Berlusconi, selon les documents remis à aux Archives nationales cette semaine.

Bien que M. Blair ait remis une note manuscrite à ses collaborateurs déclarant que le Premier ministre italien eurosceptique était un allié « essentiel » contre la France et l’Allemagne dans leurs ambitions d’une UE plus intégrée, les documents suggèrent qu’il y avait des inquiétudes dans le n° 10 quant à la manière de dépeindre un sommet prévu à Rome.

Downing Street avait (exceptionnellement) décidé de ne pas autoriser les journalistes du lobby à voyager avec M. Blair, car ses assistants cherchaient à minimiser la réunion dans les médias britanniques, a noté David Whineray au Foreign Office, ajoutant : « Nous voudrons éviter ‘Blair se blottit contre les gros titres de Berlusconi.

Le sommet de février 2002 a eu lieu alors que Berlusconi – décédé plus tôt cette année – faisait la une des journaux à la suite de commentaires controversés sur la supposée « supériorité » de la civilisation occidentale, et était impliqué dans de nouvelles allégations de corruption – un problème qui a entravé sa carrière politique.

Mais l’ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir John Shepherd, a informé le n ° 10 qu’il y avait une « réelle opportunité » pour les deux hommes de travailler ensemble, notant que Berlusconi était déterminé à s’accrocher au pouvoir, ayant dépensé 50 milliards de lires (alors 15,5 millions de livres sterling) en 2000. seul sur les frais de justice car la monnaie italienne a été remplacée par l’euro.

« Il dépensera son dernier centime (même s’il dit qu’il n’a pas encore dépensé d’euros !) pour s’assurer qu’il préserve sa capacité de Houdini à éviter une condamnation. C’est une guerre qu’il doit gagner », a écrit Sir John.

« Même s’il vient un recadrage pour une raison quelconque, nous avons au moins à court terme une réelle opportunité d’exploiter et de former les orientations de son gouvernement en Europe en faveur des intérêts britanniques, en nous tenant le nez et en restant attentifs aux risques comme nous le faisons donc. »

Tony Blair et sa femme Cherie lors d’une visite à la Villa Certosa de Silvio Berlusconi en Sardaigne en 2004 (EPA)

Les documents montrent également que M. Blair a reçu des éloges privés et sincères des anciens dirigeants conservateurs et libéraux démocrates Margaret Thatcher et Paddy Ashdown pour son soutien à Washington au lendemain des attentats du 11 septembre.

« J’admire beaucoup la détermination dont vous faites preuve », écrit Thatcher dans une lettre manuscrite datée du 4 avril 2002. « Vous avez veillé à ce que la Grande-Bretagne soit reconnue comme un ardent défenseur de la liberté et comme un allié loyal de l’Amérique. C’est la meilleure réputation que notre pays puisse avoir.

Elle a signé: « Avec tous mes meilleurs voeux, Margaret T. »

M. Ashdown, quant à lui, a envoyé un e-mail à son ancien adversaire pour lui dire: «Cieux – quel discours merveilleux. Juste ce dont le pays avait besoin. Il aura intimidé vos ennemis, ravi vos amis et réconforté ceux qui doutent.

Les dossiers comprennent également une lettre du ministre conservateur de la Défense de l’époque, Sir John Stanley, envoyée à M. Blair quelques jours seulement après le 11 septembre, avertissant de la nécessité de se préparer à une attaque terroriste imminente au Royaume-Uni à l’aide d’armes de destruction massive ( ADM).

Il a écrit: « Je souhaite demander instamment à votre gouvernement de fonder ses politiques de sécurité, de défense civile et de ressources et de déploiement du renseignement sur l’hypothèse qu’une attaque terroriste ADM contre un ou plusieurs centres de population au Royaume-Uni sera tentée et tentée dans un avenir proche et prévisible.

« La vulnérabilité des Britanniques, en particulier ceux qui vivent dans les zones urbaines, aux attaques terroristes est, je pense, trop grande. »

En réponse, M. Blair a déclaré que s’il partageait les préoccupations de Sir John et avait ordonné un examen de la sécurité, la plus grande menace restait une attaque conventionnelle.