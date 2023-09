Révélé : la preuve que le Premier ministre sait que couper HS2 mènerait au chaos

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak envisage de supprimer HS2 bien qu’il ait été averti dans une étude confidentielle commandée par le gouvernement que cela provoquerait le chaos pour les passagers, L’indépendant peut révéler.

Le document divulgué – rédigé avant les négociations HS2 entre le Premier ministre et son chancelier, Jeremy Hunt, et marqué « Officiellement sensible » – a été commandé cette année par le gouvernement alors qu’il cherchait à explorer des mesures d’économies après le budget de reconstruction. Euston, à l’extrémité sud de la ligne, a augmenté de 2,2 milliards de livres sterling.

Mais le document, vu par L’indépendant, a constaté que ne pas reconstruire le nœud ferroviaire très fréquenté comme prévu dans le cadre de la première phase du projet, d’un coût de 45 milliards de livres sterling, entraînerait un chaos dans les voyages, notamment des files d’attente interminables et un « dépassement flagrant des niveaux de confort standard des passagers » en raison de la surpopulation. Il a également averti que les fermetures de gares pourraient devenir « monnaie courante » au cours de la prochaine décennie.

Des sources du secteur ferroviaire ont déclaré qu’Euston – le terminal interurbain le plus fréquenté de Grande-Bretagne – devrait probablement être fermé aux heures de pointe « presque quotidiennement », de la même manière que certaines stations du métro de Londres sont fermées pour éviter les cohues.

Cela survient alors que le Premier ministre se prépare à monter sur scène lors de la conférence du Parti conservateur la semaine prochaine, après L’indépendantdes révélations de Donald Trump selon lesquelles il envisage de supprimer le projet de train à grande vitesse – et au milieu d’un déluge de critiques de la part des grands conservateurs, des entreprises et des maires régionaux.

Boris Johnson est devenu le dernier personnage à avertir que M. Sunak et M. Hunt seraient « fous » d’abandonner HS2, rejoignant ainsi George Osborne et Michael Heseltine, qui ont critiqué le manque d’engagement du gouvernement à construire le réseau complet. .

M. Johnson – qui a également réduit le tronçon du projet vers Leeds lorsqu’il était Premier ministre et M. Sunak était chancelier – a déclaré que la décision concernant le chemin de fer était un « moment charnière » pour le Royaume-Uni, « un moment où nous devons montrer, en tant que pays , que nous avons encore le courage et l’ambition nécessaires ».

La demande à Euston augmente, même sans HS2, et les planificateurs des transports espéraient que le bâtiment exigu des années 1960 serait « soulagé » par le projet de modernisation de la gare, qui devait être réalisé dans le cadre du projet ferroviaire à grande vitesse.

Il est « raisonnablement clair que plusieurs zones de la gare d’Euston atteignent leur capacité » même sans que le service HS2 ne transporte ses passagers supplémentaires à la gare, indique le document divulgué, détaillant les résultats de la modélisation.

L’avertissement intervient après que le maire de Londres, Sadiq Khan, et les planificateurs des transports ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’arrêt de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse dans la banlieue ouest de Londres ne submergerait la nouvelle ligne Elizabeth de la capitale, qui, bien qu’elle soit déjà surpeuplée, devrait être utilisée pour transporter des passagers vers le centre de Londres.

Une source du secteur ferroviaire a déclaré : « Il s’agit d’un autre exemple de la non-compréhension du gouvernement des conséquences de ses actions. Sans la reconstruction prévue dans le cadre du HS2, Euston [descend into] chaos total d’ici une décennie et devra probablement fermer presque tous les jours pour des raisons de sécurité. Quiconque y est allé récemment sait que c’est déjà bondé pendant les périodes de pointe, et cela ne fait qu’empirer.

Ils ont ajouté : « La station de métro est désespérément sous-capacitée par rapport à l’ampleur du trafic piétonnier aujourd’hui, et encore moins après le début de l’exploitation du HS2. Ce sont des raisons de bien faire les choses, et non d’abandonner le travail.

Le dernier document vu par L’indépendant visait à examiner des alternatives aux plans de reconstruction actuels, mais a conclu que toutes les options alternatives présentaient des problèmes importants.

La mesure d’économie la moins préjudiciable a été considérée comme étant de poursuivre les propositions existantes, mais de les diviser en deux phases – bien que L’indépendant comprend que les patrons des transports craignent que cela ne cause plus de problèmes qu’il n’en résout en étalant les perturbations sur une période plus longue.

La gare d’Euston approche de sa capacité maximale et devra de plus en plus fermer pour des raisons de sécurité (Getty)

L’indépendant a révélé ce mois-ci que M. Sunak envisageait de couper l’approche finale du HS2 vers Euston et de terminer la ligne à Old Oak Common, à l’ouest de la capitale, dans le but d’économiser de l’argent. Il envisage également de supprimer le dernier tronçon de la ligne vers Manchester.

Mais la réaction croissante, qui a également divisé le cabinet, signifie qu’une décision finale – initialement attendue avant la conférence des conservateurs cette semaine – a été reportée au moins jusqu’à la déclaration de l’automne.