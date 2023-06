Révélé: la «pantomime» du personnel de Downing Street pour cacher les violations du verrouillage n ° 10

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le personnel de Downing Street a régulièrement enfreint les règles de Covid et s’est engagé dans une « pantomime » pour empêcher que leur comportement ne devienne public, a déclaré l’enquête sur la conduite de Boris Johnson.

Dans une soumission écrite à l’enquête, un responsable n ° 10 a déclaré que l’équipe de sécurité du bâtiment avait envoyé des notes opérationnelles disant au personnel de « faire attention aux caméras à l’extérieur ».

La soumission de preuves, qui a été envoyée au comité le 7 février de cette année, indique que les célèbres événements de consommation d’alcool « Wine Time Fridays » dans le bureau de presse se sont poursuivis « tout au long » de la pandémie sans distanciation sociale.

Les séances de beuverie étaient « des événements hebdomadaires programmés dans nos agendas Outlook à partir de 16 heures » le vendredi et le personnel qui se demandait si des masques devaient être portés s’est vu répondre que « cela ne servait à rien ».

Le dénonciateur a déclaré à l’enquête qu’il existait une « culture plus large de non-respect des règles » et que « le n ° 10 était comme une oasis insulaire de normalité ».

Les révélations font partie d’un tas de documents internes rendus publics par le comité des privilèges dans le cadre de son enquête sur la conduite de M. Johnson.

« Pendant la pandémie, le n ° 10, malgré l’établissement des règles dans le pays, a été lent à appliquer les règles dans le bâtiment », selon les preuves du responsable.

« Le bureau de presse Wine Time Fridays s’est poursuivi tout au long de la journée, la distanciation sociale n’a pas été imposée et le port du masque n’a pas été imposé.

« On m’a demandé une fois de [redacted] en mars 2020, [redacted]si nous devions porter des masques et on nous a dit que l’avis scientifique était qu’il n’y avait «aucun intérêt» et avait «très peu d’effet sur la propagation de Covid».





L’actualité britannique en images Afficher tout 50 1 /50 L’actualité britannique en images



L’actualité britannique en images 14 juin 2023 Le père de Grace Kumar et le frère de Barnaby Webber, Charlie, s’embrassent avant une veillée à l’Université de Nottingham après qu’eux et Ian Coates ont été tués et trois autres blessés lors d’attaques connectées le 13 juin Pennsylvanie L’actualité britannique en images 13 juin 2023 Agents médico-légaux de la police sur Ilkeston Road Pennsylvanie L’actualité britannique en images 12 juin 2023 Les gens se détendent dans une piscine suspendue alors que le temps chaud continue, à Londres Reuter L’actualité britannique en images 11 juin 2023 Usain Bolt et ses coéquipiers célèbrent avec le trophée après avoir remporté Soccer Aid 2023 Images d’action via Reuters L’actualité britannique en images 10 juin 2023 Un cycliste s’entraîne tôt le matin, alors que le temps chaud continue, à Richmond Park, Londres Reuter L’actualité britannique en images 9 juin 2023 Un artiste marche sur une corde raide à Covent Garden lors d’une journée ensoleillée à Londres PA L’actualité britannique en images 8 juin 2023 Une femme chevauche son cheval à travers la rivière pendant la foire aux chevaux d’Appleby Pennsylvanie L’actualité britannique en images 7 juin 2023 La princesse de Galles lors d’un match de rugby à pied lors de sa visite pour rencontrer des joueurs de rugby masculins locaux et nationaux au Maidenhead Rugby Club Pennsylvanie L’actualité britannique en images 6 juin 2023 Une vue aérienne montre le lit sec du réservoir Woodhead, révélé par une baisse du niveau d’eau après une période prolongée de temps sec, près de Glossop, dans le nord de l’Angleterre AFP/Getty L’actualité britannique en images 5 juin 2023 Le Premier ministre Rishi Sunak à bord du coupeur HMC Seeker de l’Agence frontalière lors d’une visite à Douvres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 4 juin 2023 Une montgolfière s’élève dans le ciel au-dessus de Ragley Hall, Alcester, au sud de Birmingham, dans le centre de l’Angleterre AFP via Getty Images L’actualité britannique en images 2 juin 2023 Les patineurs utilisent la mini rampe au festival Wavelength Spring Classic à Woolacombe Bay dans le Devon Pennsylvanie L’actualité britannique en images 1 juin 2023 L’installation And Beyond, lors d’un appel photo pour la London Design Biennale à Somerset House à Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 31 mai 2023 Les services d’urgence participant à un incendie dans un bâtiment classé à l’abandon dans Samuel Street, Belfast Pennsylvanie L’actualité britannique en images 30 mai 2023 Un robot nommé Stella interagit avec les visiteurs lors de la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation ICRA à Londres PA L’actualité britannique en images 29 mai 2023 Dave Hackett et sa fille Daisy, cinq ans, explorent l’arc de cytise dans le parc de Preston Tower, East Lothian, par temps chaud pendant les vacances de printemps Pennsylvanie L’actualité britannique en images 28 mai 2023 Nick Bandurak, de Grande-Bretagne, marque le troisième but de son équipe lors du match masculin de la FIH Hockey Pro League à Lee Valley, Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 27 mai 2023 Les gens apprécient le temps ensoleillé dans un parc à Londres PA L’actualité britannique en images 26 mai 2023 Les gens boivent du café à l’intérieur de Daleks pendant MCM Comic Con à l’ExCel London dans l’est de Londres Pennsylvanie L’actualité britannique en images 25 mai 2023 Le roi Charles III et la reine Camilla lors d’une visite au château d’Enniskillen, Co Fermanagh dans le cadre d’une visite de deux jours en Irlande du Nord Pennsylvanie L’actualité britannique en images 24 mai 2023 Les chevaux profitent du beau temps sur Middleham Gallops dans le North Yorkshire Pennsylvanie L’actualité britannique en images 23 mai 2023 Une vue aérienne d’un champ de colza jaune à Hemel Hempstead, Grande-Bretagne Reuter L’actualité britannique en images 22 mai 2023 Manoj Malde et Clive Gillmor s’embrassent après leur mariage, le tout premier mariage au Chelsea Flower Show PA L’actualité britannique en images 21 mai 2023 Les gens apprécient le temps chaud lorsqu’ils font des excursions en barque le long de la rivière Cam à Cambridge Pennsylvanie L’actualité britannique en images 20 mai 2023 Des manifestants émergent de la mer alors que Surfers Against Sewage organise une manifestation à l’échelle du Royaume-Uni à Brighton West Pier dans l’East Sussex Pennsylvanie L’actualité britannique en images 19 mai 2023 Good Karma monté par Daniel Muscutt (à droite) remporte le Earl & The Pharaoh Novice Stakes à l’hippodrome de Newbury, Berkshire Pennsylvanie L’actualité britannique en images 18 mai 2023 Les choristes de la chorale du St John’s College de l’Université de Cambridge regardent du haut de la tour de la chapelle avant d’interpréter le chant du jour de l’Ascension – une coutume remontant à 1902. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 17 mai 2023 Des militants d’Oxfam portant les « grosses têtes » des dirigeants du G7 lors d’une manifestation à Trafalgar Square, Londres, soulignant leur manque d’action pour lutter contre la crise de la faim en Afrique de l’Est avant le début du sommet du G7 au Japon Pennsylvanie L’actualité britannique en images 16 mai 2023 Une partie de la veste d’un enfant lors d’un appel photo pour l’exposition Le siècle caché de la Chine, qui s’ouvre au British Museum Pennsylvanie L’actualité britannique en images 15 mai 2023 Emma Scarr Hall, assistante de visionnage et étudiante en histoire de l’art, examine de plus près @Pink Roses ‘(1923) de l’artiste coloriste écossais Leslie Hunter, estimée entre 60 000 et 80 000 £ lors de la prochaine vente d’art écossais Bonhams à Édimbourg Pennsylvanie L’actualité britannique en images 14 mai 2023 Eva Birthistle, Sarah Greene, Sharon Horgan et Anne-Marie Duff, avec le prix de la série dramatique, pour Bad Sisters aux BAFTA TV Awards 2023 à Londres APE L’actualité britannique en images 13 mai 2023 La chanteuse Loreen se produisant au nom de la Suède célèbre avec le trophée après avoir remporté la finale du concours Eurovision de la chanson 2023 AFP/Getty L’actualité britannique en images 12 mai 2023 Le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, voit une tumeur cancéreuse au microscope lors d’une visite au Francis Crick Institute, dans le nord de Londres, où il a rencontré des scientifiques travaillant sur la recherche sur le cancer du poumon. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 11 mai 2023 Le jugement prend lors des prix du fromage artisanal à l’église St Mary, Melton Mowbray Pennsylvanie L’actualité britannique en images 10 mai 2023 Un chien rejoint les membres du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) sur la ligne de piquetage à l’extérieur du HMRC à East Kilbride lors d’une grève dans le cadre du conflit de longue date de la fonction publique sur les salaires, les emplois et les conditions Pennsylvanie L’actualité britannique en images 9 mai 2023 Deux trains transportant 170 superfans du concours Eurovision de la chanson arrivent à la gare de Liverpool Lime Street Pennsylvanie L’actualité britannique en images 8 mai 2023 Le prince Louis de Grande-Bretagne mange des guimauves grillées alors qu’il participe au Big Help Out, lors d’une visite au 3e Upton Scouts Hut à Slough, en Angleterre, PA L’actualité britannique en images 6 mai 2023 Le roi Charles III et la reine Camilla peuvent être vus sur le balcon du palais de Buckingham avant le défilé aérien lors du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla Getty L’actualité britannique en images 5 mai 2023 Le roi Charles III de Grande-Bretagne part après avoir parlé à des sympathisants du centre commercial près du palais de Buckingham, dans le centre de Londres AFP via Getty Images L’actualité britannique en images 3 mai 2023 Une répétition nocturne dans le centre de Londres pour le couronnement du roi Charles III Pennsylvanie L’actualité britannique en images 2 mai 2023 Les enseignants membres du National Education Union (NEU) lors d’un rassemblement à Westminster, Londres, alors qu’ils organisent des débrayages à travers l’Angleterre dans le cadre d’un conflit en cours sur la rémunération Pennsylvanie L’actualité britannique en images 1 mai 2023 L’ancien président américain Donald Trump s’adresse aux membres des médias sur le tarmac après avoir débarqué « Trump Force One » à l’aéroport d’Aberdeen sur la côte nord-est de l’Ecosse AFP/Getty L’actualité britannique en images 30 avril 2023 Photo distribuée par le Big Partnership of walkers au début du Kiltwalk 2023 de Glasgow Green. Pennsylvanie L’actualité britannique en images 29 avril 2023 La flanker anglaise Marlie Packer célèbre avec le trophée et ses coéquipières après avoir remporté le Grand Chelem féminin des Six Nations à la fin du match international de rugby féminin des Six Nations entre l’Angleterre et la France à Twickenham dans le sud-ouest de Londres AFP/Getty L’actualité britannique en images 28 avril 2023 Lucy Williams, d’Aberfan, tient son fils Daniel Williams, un, alors qu’il prend le sac à main de la princesse de Galles, lors de sa visite avec son mari le prince de Galles, au jardin commémoratif d’Aberfan, pour rendre hommage à ceux qui ont perdu leur vie lors de la catastrophe d’Aberfan le 21 octobre 1966 Pennsylvanie L’actualité britannique en images 27 avril 2023 Les enseignants sur la ligne de piquetage à l’extérieur de l’école de la cathédrale de Bristol, College Square, Bristol, alors qu’ils prennent des mesures de grève dans un différend sur la rémunération Pennsylvanie L’actualité britannique en images 26 avril 2023 Les manifestants attendent l’arrivée du roi Charles III et de la reine consort pour leur visite à la bibliothèque centrale de Liverpool Pennsylvanie L’actualité britannique en images 25 avril 2023 Des couronnes sont déposées au cénotaphe du centre de Londres, en commémoration de l’Anzac Day Pennsylvanie L’actualité britannique en images 24 avril 2023 Des vagues s’écrasent sur la jetée de Tynemouth sur la côte nord-est de l’Angleterre Pennsylvanie L’actualité britannique en images 23 avril 2023 Les gens franchissent la ligne d’arrivée au marathon de Londres 2023 Getty

« Cela faisait partie d’une culture plus large de non-respect des règles. Le n ° 10 était comme une oasis insulaire de normalité. Des notes opérationnelles ont été envoyées par l’équipe de sécurité pour faire attention aux caméras à l’extérieur de la porte, pour ne pas sortir dans groupes et à la distance sociale, tout cela n’était qu’une pantomime. »

La soumission a continué: « Les fêtes d’anniversaire, les fêtes de départ et les rassemblements de fin de semaine se sont tous poursuivis normalement. Les responsables de la direction du n ° 10 n’ont pas réussi à en faire un espace sûr et auraient dû établir des règles dès le début pour que ces rassemblements ne continuent pas. . »

Le responsable de Downing Street, qui n’est pas nommé par le comité, a ajouté que ce n’était « que plus d’un an après le début de la pandémie » que le n ° 10 a mis en place un système à sens unique et des écrans de séparation de bureau pour essayer d’atténuer la propagation de la virus à l’intérieur du bâtiment.

BBC Panorama a précédemment rapporté comment l’une des équipes de sécurité du bâtiment s’était moquée lorsqu’elle avait tenté d’arrêter une fête en plein essor au n ° 10.

Au dernier décompte, plus de 50 personnes ont reçu des amendes pour avoir enfreint les règles de verrouillage à Downing Street pendant la pandémie.