Révélé : LA MOITIÉ des clubs les plus riches du monde sont anglais

Les clubs les plus riches du monde ont été révélés, avec deux nouveaux entrants anglais dans le top 20.

Pour la première fois, la moitié des Deloitte (s’ouvre dans un nouvel onglet) La Money League est composée uniquement d’équipes de Premier League, le tableau étant dominé par Manchester City, soutenu par Abu Dhabi. Les champions de Premier League ont récolté 731 millions d’euros la saison dernière, soit près de 100 millions d’euros de plus que le total de 644,9 millions d’euros de la saison précédente.

L’accord actuel de Premier League TV maintient les équipes anglaises au sommet de la riche liste du football, cependant, les huit clubs de la saison dernière gardant tous leur place et Newcastle United et Leeds United rejoignant désormais la table.

Manchester City a réalisé le plus d’argent grâce aux revenus en 2021/22 (Crédit image : Getty Images)

Balayez pour faire défiler horizontalement Deloitte Money League au complet Poste (l’année dernière) club Chiffre d’affaires 2021/22 (chiffre d’affaires 2020/21) 1 (1) Manchester City 731 M€ (644,9 M€) 2 (2) Real Madrid 713,8 M€ (640,7 M€) 3 (7) Liverpool 701,7 M€ (550,4 M€) 4 (5) Manchester United 688,6 M€ (558 M€) 5 (6) Paris Saint Germain 654,2 M€ (556,2 M€) 6 (3) Bayern Munich 653,6 M€ (611,4 M€) 7 (4) Barcelone 638,2 M€ (582 M€) 8 (8) Chelsea 568,3 M€ (493,1 M€) 9 (10) Tottenham Hotspur 523 M€ (406,2 M€) 10 (11) Arsenal 433,5 M€ (366,5 €) 11 (9) Juventus 400,6 M€ (433,1 M€) 12 (13) Atletico Madrid 393,9 M€ (332,8 M€) 13 (12) Borussia Dortmund 356,9 M€ (337,6 M€) 14 (14) InterMilan 308,4 M€ (330,9 M€) 15 (16) West Ham United 301,2 M€ (221,5 M€) 16 (19) AC Milan 264,9 M€ (216,3 M€) 17 (15) La ville de Leicester 252,2 M€ (255,5 M€) 18 (NOUVEAU) Leeds United 223,4 M€ (190,4 M€) 19 (18) Everton 213,7 M€ (218,1 M€) 20 (NOUVEAU) Newcastle United 212,3 M€ (170,1 M€)

Les clubs anglais qui figurent sur la liste cette fois-ci incluent tous les six premiers – Man City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal – suivis des participants à la Ligue Europa de la saison dernière, West Ham United et Leicester City, juste devant Leeds, Everton et Newcastle.

Newcastle figure sur la liste suite à son rachat du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, ayant déjà accepté quelques nouvelles offres commerciales (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour dynamiser le club. Manchester City et Liverpool ont capitalisé sur de bonnes saisons en consolidant leur place dans le top trois, tandis que les futurs champions d’Europe, le Real Madrid, sont restés deuxièmes.

Lionel Messi rejoignant le PSG a sans aucun doute eu un effet d’entraînement sur les revenus (Crédit image : Getty Images)

Le Bayern Munich et Barcelone ont tous deux chuté, après des spectacles décevants en Ligue des champions la saison dernière. Le Paris Saint-Germain a gagné une place, peut-être au moins en partie grâce à la signature de Lionel Messi à l’été 2021.

Ailleurs dans la liste, l’AC Milan a gagné trois places après avoir remporté le Scudetto tandis que la Juventus abandonne le top 10.