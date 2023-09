RÉVÉLÉ : La clé d’un rachat de Manchester United

Manchester United doit se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions si les Glazers veulent vendre le club à sa valeur maximale, a prévenu un expert en finance du football.

Cela fait presque un an que les propriétaires de United ont annoncé qu’ils recherchaient des investissements, ce qui pourrait impliquer un rachat à grande échelle d’Old Trafford.

Le fondateur d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe – l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne et fan de longue date de Man United – et l’éminent banquier qatari Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani semblent toujours être les principaux prétendants au rachat du club, mais le processus de longue haleine semble sont au point mort.

Sir Jim Ratcliffe (Crédit image : Getty Images)

En effet, il a été récemment rapporté que les Glazers avaient retiré United du marché – bien que cela n’ait jamais été confirmé.

Quoi qu’il en soit, la famille américaine valoriserait le club entre 7 et 10 milliards de livres sterling – un montant qu’il est peu probable qu’elle obtienne si Erik ten Hag ne parvient pas à guider le club vers le top quatre de la Premier League cette saison.

C’est ce qu’affirme le Dr Rob Wilson, professeur d’économie à l’université de Sheffield Hallam.

Pourquoi les problèmes de Manchester United sont ENCORE PIRES que vous ne le pensez

Faisant allusion à la fortune de Chelsea sous la propriété de Todd Boehly, le Dr Wilson a déclaré Saxo:

« Nous avons une bonne idée de ce que Boehly essaie d’accomplir à partir des déclarations publiques et du modèle qu’ils semblent mettre en place. On pourrait donc dire qu’il est pire que Chelsea ne parvienne pas à se qualifier pour la Ligue des champions que Man United parce qu’ils ont investi tellement derrière une stratégie qui a besoin de récupérer son investissement.

« Mais du point de vue de Man United, cela réduit l’atout des Glazers s’ils cherchent à vendre – donc probablement six et deux trois. Cela démontre l’importance de cette qualification en Ligue des champions et pourquoi elle sera si âprement disputée. »

