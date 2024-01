Un verre de jus d’orange a longtemps été considéré comme faisant partie d’un petit-déjeuner sain pour les enfants, mais des recherches choquantes suggèrent que cette habitude est tout aussi dommageable que la consommation quotidienne d’une canette de soda et peut conduire à l’obésité.

Les experts affirment que de nombreux parents ignorent encore les niveaux extrêmement élevés de sucre présents dans les produits aromatisés aux fruits, soi-disant sains, et les qualifient même de « calories liquides » avec peu ou pas de bienfaits pour la santé.

Ils conseillent même aux jus de fruits « sans sucre ajouté » de ne pas être considérés comme faisant partie des cinq boissons par jour de votre enfant.

Des scientifiques de l’Université de Toronto, au Canada, ont publié une étude selon laquelle plus les enfants buvaient de jus de fruits, plus ils avaient tendance à prendre du poids – en lien avec la teneur en sucre des boissons.

“Les jus de fruits ne devraient vraiment pas être considérés comme l’un de vos cinq jus de fruits par jour”, déclare le professeur Naveed Sattar, expert en nutrition à l’Université de Glasgow.

“Il y a beaucoup trop de sucre pour que cela soit considéré comme sain.”

C’est un problème qui préoccupe le NHS depuis des années.

En 2015, les services de santé ont publié des lignes directrices à l’intention des parents, leur recommandant de prendre des mesures pour réduire considérablement la quantité de « sucres gratuits » qu’ils donnent à leurs enfants.

Ces sucres libres font référence à tout sucre supplémentaire ajouté aux aliments ou aux boissons, comme dans les céréales du petit-déjeuner et les boissons gazeuses, mais également au sucre présent dans les produits naturellement sucrés tels que le miel et les jus de fruits.

Les directives recommandent aux enfants âgés de sept à dix ans de ne pas consommer plus de six cuillères à café de sucre par jour.

Pour les enfants âgés de quatre à six ans, la limite est de cinq cuillères à café.

Le NHS recommande aux parents qui donnent des jus de fruits à leurs enfants de les limiter à un petit verre de 150 ml par jour, à boire avec un repas pour réduire l’impact sur leurs dents.

Mais les jus étiquetés comme « sains » et qui prétendent être l’un des cinq jus de fruits par jour de votre enfant peuvent contenir plus d’une journée entière de sucre.

Par exemple, une petite bouteille de jus d’orange de 11 onces contient environ huit cuillères à café et demie de sucre – à peu près la même chose qu’une canette de Coca de 12 onces qui contient neuf cuillères à café et demie.

La nécessité de s’attaquer à la quantité de sucre consommée par les enfants est évidente.

Les recherches suggèrent qu’environ un tiers des enfants sont obèses ou en surpoids à la fin de l’école primaire.

L’excès de sucre peut également endommager les dents.

La carie dentaire, qui est souvent déclenchée par un régime sucré, est la raison la plus courante d’hospitalisation chez les enfants âgés de six à dix ans.

Et les jus de fruits ne sont pas les seuls produits censés être sains destinés aux enfants et que les parents devraient éviter.

La chaîne de restauration de rue Pret a lancé cette semaine un yaourt pour enfants qui contient plus de sucre qu’un paquet de Haribo.

Pour aider les parents à améliorer la santé de leurs enfants, nous avons rassemblé certains des produits à base de fruits les plus sucrés vendus au Royaume-Uni. Découvrez quels sont les pires contrevenants…

Comment les boissons et collations « saines » se comparent-elles…

Les enfants âgés de sept à dix ans ne devraient pas consommer plus de six cuillères à café (24 g) de sucres gratuits par jour. Les enfants âgés de quatre à six ans ne devraient pas consommer plus de cinq cuillères à café (19 g) de sucres gratuits par jour. Une cuillère à café de sucre = 4g.

DES JUS « INNOCENTS » PLUS DOUX QUE LE TANGO ET LE 7-UP

1. Jus de fruits tropicaux Tropicana Kids (4 x 150 ml) – 3,50 £

ILS DISENT

Offrez-leur un de leurs cinq jus par jour avec le NOUVEAU jus tropical Tropicana Kids. Sans sucre ajouté – juste du jus de fruit pressé à 100 %, pas de concentré.

INGRÉDIENTS

Jus de pomme, jus de mandarine, jus d’ananas, jus de fruit de la passion, purée de mangue, non issu de concentré

COMBIEN DE SUCRE

2,5 cuillères à café (10 g) pour 100 ml

4 cuillères à café (16 g) par portion de 150 ml

VERDICT

Cette boisson contient plus du double de la quantité de sucre dans Fanta Fruit Twist, qui contient une cuillère à café et demie ou 6,6 g de sucre pour 150 ml.

“Lorsque le fruit est transformé en jus, il perd ses fibres, ce qui garantit que le corps les digère lentement”, explique le Dr Katerina Petropoulou, chercheuse en nutrition à l’Imperial College de Londres.

«Cela signifie que tout le sucre contenu dans le fruit est absorbé immédiatement et que le regain d’énergie qu’il apporte ne dure pas longtemps, de sorte que les enfants auront à nouveau faim peu de temps après.»

«Peu importe le nombre de types de fruits différents contenus dans la boisson.»

2. Jus de pomme 100 % Innocent Kids (4 x 150 ml) – 2,80 £

ILS DISENT

Innocent Kids Juice est fabriqué à partir de pommes purement pressées et non de concentré. Notre jus pour enfants a reçu le badge Good Choice dans le cadre de la campagne Better Health Families. Sans sucre ni additifs ajoutés.

Le jus de pomme 100 % Innocent Kids est beaucoup plus sucré par portion que Apple Tango

INGRÉDIENTS

Pommes pressées, acide ascorbique (vitamine C)

COMBIEN DE SUCRE

2 cuillères à café (8,7 g) pour 100 ml

3 cuillères à café (13 g) par portion de 150 ml

VERDICT

Ce jus de pomme est beaucoup plus sucré par portion que Apple Tango, qui ne contient que trois quarts de cuillère à café (3,15 g) de sucre pour 150 ml.

«Même si le jus de pomme est composé à 100 pour cent de pommes, il peut contenir beaucoup de sucres libres. Les parents ne devraient donc pas en donner régulièrement à leurs enfants», explique le professeur Sattar.

“En effet, un verre de jus de pomme peut contenir jusqu’à trois pommes entières, avec tout le sucre et peu de nutriments.”

3. Jus de pomme et de poire Cawston Press (3 x 200 ml) – 2,25 £

ILS DISENT

Approuvé par l’école. Nos eaux fruitées sont simplement des fruits pressés qui ont été secoués avec de l’eau et mis dans un petit carton recyclable avec une paille en papier.

Le jus de pomme et de poire Cawston Press contient plus de sucre que le 7Up (trois cuillères à café contre deux cuillères à café pour 200 ml)

INGRÉDIENTS

Jus de pomme pressé, eau plate, purée de poire, vitamine C

COMBIEN DE SUCRE

1,5 cuillères à café (6,4 g) pour 100 ml

3 cuillères à café (12,8 g) par carton de 200 ml

VERDICT

Cawston Press contient plus de sucre que la même portion de 7Up, qui contient deux cuillères à café (9,2 g) de sucre pour une portion de 200 ml.

«Les pommes et les poires sont excellentes pour la santé lorsqu’elles sont consommées sous forme de fruits, mais lorsque vous les transformez en jus, vous perdez la peau, où se trouve une grande partie des bonnes fibres», explique le Dr Petropoulou.

“Les jus contenant de l’eau présentent un avantage supplémentaire car ils sont hydratants et contiennent par défaut moins de sucre.”

4. Don Simon Mon premier jus d’orange (4 x 125 ml) – 1,25 £

ILS DISENT

Riche en vitamine C et au goût d’oranges fraîches espagnoles. Tout naturel.

INGRÉDIENTS

Don Simon My First Orange Juice contient TROIS fois plus de sucre que Oasis Citrus Punch

100% pur jus d’orange, sans pulpe.

COMBIEN DE SUCRE

2,5 cuillères à café (10 g) pour 100 ml

3 cuillères à café (12,5 g) par carton de 125 ml

VERDICT

Une portion de 125 ml d’Oasis Citrus Punch contient une cuillère à café (4 g) de sucre, soit un tiers de la quantité de sucre de la même portion de Mon premier jus d’orange de Don Simon.

«Il existe une très grande idée fausse concernant les bienfaits du jus d’orange pour la santé», déclare le professeur Sattar.

“Le fait qu’il contienne un peu de vitamine C ne compense pas le fait qu’il contient des niveaux très élevés de sucre.”

5. Jus de pomme trouble biologique Pip (4 x 180 ml) – 4 £

ILS DISENT

Fruits 100% biologiques. Jus primés. Bon goût 2014. Chaque carton = un de vos cinq par jour. Idéal pour les boîtes à lunch. Sans additifs ni concentrés. Sans sucre ajouté INGRÉDIENTS Jus de pomme trouble.

Étonnamment, le jus de pomme trouble biologique Pip contient deux fois plus de sucre que la boisson gazeuse Dr Pepper.

COMBIEN DE SUCRE

2,5 cuillères à café (9,9 g) pour 100 ml

4,5 cuillères à café (17,72 g) par carton de 180 ml

VERDICT

Une canette de 180 ml de Dr Pepper (deux cuillères à café ou 7,74 g de sucre) est deux fois moins sucrée qu’un carton de ce jus de pomme, qui contient presque TOUT l’apport quotidien recommandé en sucre pour un petit enfant.

“Le sucre libre contenu dans le jus de pomme est plus nocif pour les dents et le fait qu’il soit sous forme de jus signifie que les enfants sont plus susceptibles de consommer du sucre en plus grande quantité”, explique Zoe Davies, nutritionniste à l’université Queen Mary de Londres.

“Un verre de jus de pomme peut contenir autant de sucre que quatre pommes.”

SMOOTHIES AVEC PLUS DE SUCRE QU’UN KRISPY KREME

1. Ella’s Kitchen The Pink One Smoothie Pochette de nourriture pour bébé 6 mois et plus (5 x 90 g) – 3,85 £

ILS DISENT

Bonjour, je suis des fruits écrasés 100% bio remplis de pommes, bananes, framboises, fruit du dragon + un trait de jus de citron. Je suis un smoothie aux fruits pratique sans rien d’autre ajouté, pas même de l’eau.

INGRÉDIENTS

La pochette de nourriture pour bébé Ella’s Kitchen The Pink One Smoothie 6 mois et plus contient plus de sucre que les bonbons Haribo Zingfest

Pommes biologiques, bananes biologiques, framboises biologiques, rhubarbe biologique, jus de citron concentré biologique (un trait).

COMBIEN DE SUCRE

3 cuillères à café (11 g) pour 100 g

2,5 cuillères à café (10,4 g) par portion de 90 g

VERDICT

Ce smoothie pour bébé contient deux cuillères à café et demie de sucre, soit une demi-cuillère à café de plus qu’une portion standard de 25 g de bonbons Haribo Zingfest (deux cuillères à café, soit 8 g de sucre pour 25 g) – la moitié de l’apport quotidien recommandé pour un petit enfant.

“Les bébés ne devraient pas consommer de sucres gratuits”, déclare Zoe Davies.

« Lors du sevrage, les arômes de légumes uniques sont la meilleure option pour commencer. De cette façon, nous pouvons influencer leurs préférences alimentaires, leur faire découvrir une variété de saveurs et réduire leur préférence pour les aliments uniquement sucrés.

2. Yaourts Frubes Fraise, Fruits Rouges et Pêche (9 x 37g) – 2,25 £

ILS DISENT

Une collation au yaourt riche en calcium et en vitamine D ajoutés. Une collation délicieuse, amusante et espiègle. Sans colorants artificiels ni édulcorants artificiels

Il y a la même quantité de sucre dans deux biscuits et demi McVitty’s Ginger Nut que dans les yogourts Frubes Fraise, Baies Rouges et Pêche

INGRÉDIENTS

Yaourt, sucre, vitamine D, citrate de calcium, arômes naturels, amidon de manioc et de maïs modifié, gomme de guar, acide citrique

COMBIEN DE SUCRE?

2,5 cuillères à café (10,8 g) pour 100 g

2 cuillères à café (8 g) par portion de 2 tubes

VERDICT

Il y a la même quantité de sucre dans deux biscuits et demi McVitty’s Ginger Nut (une demi-cuillère à café ou 2,9 g de sucre par biscuit), ce qui représente un tiers de l’apport quotidien total en sucre d’un enfant plus âgé.

“Bien que le produit prétende ne pas utiliser d’édulcorants artificiels pour paraître une option saine, le deuxième ingrédient est le sucre ajouté”, explique Davies.

“Les parents feraient bien mieux de donner à leurs enfants un yaourt nature non sucré avec un…