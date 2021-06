Révélé: des dizaines de milliers de bébés et d’enfants de l’UE pourraient être laissés dans les limbes en raison des règles «rigides» du régime de règlement

Des dizaines de milliers d’enfants et de bébés au Royaume-Uni pourraient être laissés dans les limbes d’ici quelques semaines en raison des retards croissants dans le traitement de leurs demandes de règlement de l’UE, ont averti des avocats et des organisations caritatives.

Les experts mettent en garde contre une « catastrophe imminente », car plus de 80 000 jeunes attendent toujours une décision, tandis que de nombreux autres n’auraient pas encore déposé de demande en raison de difficultés à satisfaire aux exigences de preuve « rigides » ou de parents ignorant tout simplement qu’ils doivent faire une demande leurs enfants.

Tous les ressortissants de l’UE et les membres de leur famille au Royaume-Uni, y compris les enfants de tous âges, doivent s’inscrire au programme d’installation de l’UE avant le 30 juin, ceux qui ne deviennent pas automatiquement sans papiers.

La seule exception concerne les bébés nés après que leurs parents aient obtenu le statut d’établissement dans l’UE. Mais ceux qui sont nés de parents ayant un statut préétabli doivent toujours faire la demande, et ils doivent le faire dans les trois mois suivant la naissance du bébé.

Les organisations caritatives ont signalé une augmentation des demandes d’aide de parents ayant des difficultés à demander un règlement européen pour les enfants et les nouveau-nés ou ceux qui attendent de longues périodes pour obtenir un résultat pour la demande de leur enfant.

conseillé

Le groupe de campagne the3million a écrit au ministre de l’Immigration Kevin Foster pour exprimer sa « préoccupation » quant au fait que de nombreux parents ayant un statut d’établissement dans l’UE n’ont pas réalisé que leurs enfants ne sont pas automatiquement couverts par le programme ou ont du mal à prouver la résidence de leurs enfants.

Une analyse des chiffres du gouvernement, vue par L’indépendant, montre qu’en mars 2021, les enfants représentaient 26% de l’arriéré actuel des demandes, bien qu’ils ne représentent que 15% des candidats au total. Plus de 84 700 enfants attendaient toujours une décision en mars.

Alors que l’arriéré global a diminué entre décembre 2020 et mars 2021, la proportion d’enfants est passée de 22 % à 26 %, ce qui indique que le traitement de ces demandes prend plus de temps que la moyenne.





Cela met des dizaines de milliers d’enfants en danger. Qu’ils accumulent un tel arriéré pour un groupe qu’ils reconnaissent comme vulnérable, et qu’ils aient rendu plus difficile l’élimination de tels cas, est un scandale Dr Kuba Jablonowski, chargé de recherche

Et des chiffres plus récents publiés par le Home Office cette semaine, qui ne fournissent aucune ventilation des enfants, montrent que l’arriéré global a de nouveau augmenté depuis mars, passant de 323 730 à 334 500 – suggérant que le nombre d’enfants en attente aura également augmenté.

Les avocats affirment que les retards sont probablement dus en partie à l’exigence du ministère de l’Intérieur, introduite le 1er janvier, que les enfants doivent prouver qu’ils étaient au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre.

Les travailleurs sociaux demanderaient ces preuves après que la demande d’un enfant a été soumise, ce qui crée des retards supplémentaires, car il est souvent difficile pour les parents ou les tuteurs d’obtenir les documents pertinents, tels que les dossiers scolaires ou professionnels, pour un jeune enfant ou un bébé.

Luke Piper, responsable des politiques chez the3million, a accusé le ministère de l’Intérieur de se concentrer trop sur les «exigences rigides» en matière de preuve de résidence plutôt que d’appliquer un pouvoir discrétionnaire au cas par cas.

« Si un demandeur est l’enfant de personnes ayant un statut établi, les assistants sociaux devraient simplement prendre le téléphone et parler aux parents. Ils ne devraient pas refuser l’enfant ou causer des retards », a-t-il déclaré.

Le Dr Kuba Jablonowski, chercheur à l’Université d’Exeter, qui a effectué l’analyse, a déclaré : « Cela met des dizaines de milliers d’enfants en danger. Qu’ils accumulent un tel arriéré pour un groupe qu’ils reconnaissent comme vulnérable, et qu’ils aient rendu plus difficile l’élimination de tels cas, est un scandale. »

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que tout demandeur qui n’a pas reçu de décision au 30 juin continuera à voir ses droits protégés jusqu’à ce que sa demande soit terminée.

Cependant, les organismes de bienfaisance craignent que les organismes tenus de vérifier le statut d’immigration, tels que le NHS et les employeurs, ne le sachent pas et puissent refuser aux gens l’accès aux services de base pendant qu’ils attendent une décision.

Marianne Lagrue, du Centre juridique pour enfants Coram, a déclaré qu’une assurance verbale n’était « pas suffisante » pour garantir que ses droits seraient protégés.

« Leur accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services dont ils ont besoin en cas de crise dépend de la compréhension par ces services des droits de ces personnes. Il y a tellement de possibilités d’erreur humaine », a-t-elle ajouté.

Marieke Widmann, de la Children’s Society, a déclaré que l’organisation caritative avait constaté une « énorme augmentation » des demandes de renseignements sur le règlement européen au cours des dernières semaines, la plupart demandant de l’aide pour les demandes des enfants.

«Nous recevons des e-mails et des appels de parents confus quant à savoir si leurs enfants doivent s’inscrire au programme, certains nous demandant comment faire une demande dès le départ. D’autres qui ont postulé, mais n’ont pas encore pris de décision, s’inquiètent de la date limite imminente », a-t-elle déclaré.

«Nous sommes préoccupés par le fait que les services de soutien sont à pleine capacité et que tant de parents n’ont aucune idée vers qui se tourner pour obtenir de l’aide. Pire encore, il y a sans aucun doute beaucoup de gens qui n’ont pas encore réalisé qu’ils doivent faire une demande pour leur enfant.





Le gouvernement doit, de toute urgence, réduire l’arriéré et s’assurer que des garanties en fonte sont en place pour garantir que les citoyens éligibles ne perdront pas leurs droits Bambos Charalambous, ministre fantôme de l’Immigration

Mme Lagrue a averti que de nombreux enfants finiraient probablement par ne pas bénéficier d’un règlement européen parce que leurs parents ou tuteurs n’étaient pas en mesure de terminer le processus de demande ou n’avaient pas du tout fait de demande.

« Pour les nouveau-nés, cela ne se fera souvent sentir que des années plus tard. Cela viendra comme un choc. Cela ressemble à une catastrophe qui attend de se produire », a-t-elle déclaré.

« Les enfants souffriront inutilement et il n’y aura peut-être pas de moyen évident de les aider à rectifier la situation. Ils sont totalement à la merci des adultes dans leur vie qui prennent des mesures responsables, mais ce sont eux qui ressentiront toute la force des conséquences. »

Elle a appelé à une prise de décision plus rapide et à des informations «claires et sans équivoque» à fournir aux agences telles que le NHS et aux employeurs sur les règles.

Le ministre fantôme de l’Immigration, Bambos Charalambous, a averti que les enfants étaient « laissés pour compte » parce que le ministère de l’Intérieur « n’avait pas le contrôle du programme ».

« Le gouvernement doit, de toute urgence, réduire l’arriéré et s’assurer que des garanties solides sont en place pour garantir que les citoyens éligibles ne perdront pas leurs droits », a-t-il déclaré.

M. Foster a déclaré : « Il est totalement inexact de suggérer que les enfants qui ont postulé au programme d’établissement de l’UE seront laissés dans les limbes.

«Grâce à nos campagnes ciblées pour encourager les parents à postuler pour leurs enfants, nous avons constaté une augmentation des candidatures de moins de 18 ans, ce qui explique le nombre plus élevé de candidatures en cours de traitement.

« Depuis le lancement du programme en mars 2019, il y a eu plus de 5,6 millions de candidatures et plus de 5 millions d’octrois de statut et j’encourage toute personne éligible qui n’a pas postulé, ou ne l’a pas fait au nom de ses enfants, à postuler. à présent. »