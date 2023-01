Révélé: Cressida Dick a demandé 500 000 £ pour quitter son poste de chef du Met

Cressida Dick a demandé 500 000 £ pour démissionner de son poste de commissaire de la police métropolitaine après que le maire de Londres, Sadiq Khan, l’ait évincée pour une litanie de scandales, révèlent des documents.

Son mandat a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines avec la révélation que le violeur en série David Carrick a été maintenu en service sous sa direction malgré son arrestation pour suspicion de viol.

Des documents détaillant les messages tendus et amers entre l’assistant principal de Dick et les conseillers de Khan ont été obtenus par le Guardian.

Le 10 février 2022, le jour où Dick a annoncé son départ, Robin Wilkinson – l’ancien chef des services généraux du Met – envoyait des messages et des e-mails aux hauts responsables de Khan alors que la commissaire se battait pour sauver son emploi.

Dans un texte envoyé au directeur de cabinet du maire, David Bellamy, il a déclaré que Dick “a un contrat jusqu’à fin avril 2024. 6 mois de préavis dans le contrat mais nous savons que ce n’est pas volontaire. Les avocats dégagent Cress du droit au montant total. Le salaire de Dick était de 240 000 £ par an et il lui restait 26 mois de contrat à l’époque.

Lors d’un appel téléphonique plus tard dans la journée, Wilkinson a déclaré à Bellamy qu’en acceptant de se retirer, Dick aurait besoin de confiance qu’il y aurait “une discussion authentique et ouverte entre les avocats pour convenir d’une indemnité de départ appropriée qui reconnaît la validité de la prolongation du contrat du commissaire”. Il chargea Bellamy de transmettre ce message au maire.

Dick avait droit à un salaire de 270 000 £ en tant qu’officier supérieur britannique, mais prenait 30 000 £ de moins par an.

Un rapport des événements de Wilkinson montre que Dick s’est sentie “droite” à deux ans de licenciement après avoir été poussée à se retirer. Son indemnité de départ a été fixée à 170 000 £.

Dick était le policier le plus haut gradé du Met entre 2017 et 2022, y compris au moment du meurtre de Sarah Everard par un officier en service dans la force en mars 2021.

Au cours du mandat de quatre ans de Dick en tant que commissaire, le Met a été embourbé dans la controverse. Elle a démissionné après la “pression politique” de Khan, un rapport commandé par le ministre de l’Intérieur trouvé l’année dernière.

Parmi ses raisons de «l’érosion de la confiance et de la confiance» dans le Met, le maire a cité le partage de photographies et de commentaires faits par des policiers en service sur les victimes du meurtre Nicole Smallman et Bibaa Henry en juin 2020; la fouille à nu d’une jeune fille noire de 15 ans connue sous le nom de Child Q par des policiers dans une école de Hackney en décembre 2020 ; l’enlèvement et le meurtre d’Everard en mars 2021 ; la police d’une veillée à la mémoire d’Everard le même mois ; et l’avis de la police en septembre 2021 selon lequel les femmes devraient faire signe de descendre d’un bus si elles avaient des inquiétudes après avoir été arrêtées par un policier seul.

Les documents remis au Guardian en vertu des lois sur la liberté d’information montrent les événements qui ont conduit à la démission de Dick. Dans un rapport d’événements par Wilkinson, il rejette un paiement volontaire de six mois d’une valeur de 120 000 £ dans un échange de texte avec Bellamy.

Dick a finalement accepté un paiement de six mois plus un paiement supplémentaire de deux mois de salaire, pour un total de 165 727,36 £.

De nouvelles allégations pointent vers de nombreuses agressions sexuelles commises par des policiers du Met datant d’avant et pendant le mandat de Dick. Après un règne de terreur qui a duré entre 2001 et 2021, Carrick a admis ce mois-ci 49 chefs d’accusation couvrant 85 actes d’infractions graves, dont 48 viols. Il doit être jugé lundi.

À la suite de sa condamnation, le Met a annoncé qu’il examinerait toutes les réclamations antérieures de violence domestique ou d’infraction sexuelle contre ses officiers et son personnel. Il a déclaré qu’il enquêtait sur environ 1 000 de ses 45 000 employés.

La force a refusé de commenter les détails du salaire de Dick.