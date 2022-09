Révélé : Comment les services de sécurité russes s’attaquent aux jeunes militants pour les transformer en informateurs

Maintenant, il dit qu’il demande l’asile aux Pays-Bas, alors qu’il se promène avec prudence sur les canaux d’Amsterdam, racontant à CNN son recrutement en tant qu’informateur, sa trahison des groupes d’opposition qu’il a rejoints et pourquoi il est sorti.

“Si nous en croyons leurs paroles, ils pensent vraiment que la CIA essaie de faciliter une révolution en Russie et que Navalny est un agent de la CIA”, a déclaré Sokolov à propos du FSB, le service qui a remplacé le KGB lors de la chute de l’Union soviétique. “Ils déploient d’énormes quantités de ressources et d’efforts pour ne pas laisser la révolution se produire en Russie. Ils recherchent un ennemi étranger.”

Les révélations de Sokolov jettent une lumière rare sur le fonctionnement interne du service de sécurité secret du Kremlin et font partie d’une série de défections récentes de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

CNN a contacté le FSB et la CIA pour commenter cette histoire. Le FSB n’a pas répondu et la CIA a refusé de commenter. CNN n’a vu aucune preuve crédible ou allégation de l’implication du gouvernement américain dans le mouvement d’opposition russe.

D’étudiant à espion

Sokolov a déclaré à CNN qu’il était un “étudiant régulier de 19 ans” en 2016 lorsqu’il s’est impliqué pour la première fois dans l’activisme politique, rejoignant le Parti communiste russe, essentiellement un groupe d’opposition sanctionné par le Kremlin dans la Russie moderne, et faisant campagne contre de tels comme la hausse des tarifs des transports publics.

Mais il a également lancé ses propres enquêtes anti-corruption indépendantes sur des responsables locaux, ce qui a peut-être attiré l’attention des autorités.

“La Russie d’aujourd’hui et la Russie de 2016 sont deux pays différents”, a-t-il déclaré. “À l’époque, vous pouviez être un militant et être en sécurité. Je ne suis pas aveugle, je vois les problèmes de mon pays, de mon peuple. Je vois comment vit l’Europe. J’étais motivé pour rendre mon pays meilleur.”

Mais alors qu’il était engagé dans l’activisme, il a également esquivé son service militaire obligatoire et Sokolov dit que c’est ainsi que le FSB l’a ciblé.

“J’ai été convoqué pour une réunion avec le chef du bureau d’enrôlement militaire où j’ai été accueilli par un officier du FSB. L’officier a dit qu’ils me suivaient depuis un certain temps et m’a donné le choix : accepter de coopérer ou aller en prison pour deux ans.”

Sokolov a déclaré qu’il avait peur de la prison, où les allégations d’abus sont nombreuses, et a décidé que l’accord était sa seule issue.

Garder un œil sur l’argent de Navalny

En moins d’un an, en 2017, Sokolov a commencé à se porter volontaire pour travailler avec la campagne anti-corruption de Navalny, a-t-il déclaré à CNN. En 2021, il faisait partie du personnel de l’organisation et partageait des informations clés avec le FSB.

Parfois, les intérêts du FSB semblaient s’aligner sur les siens.

“Au niveau régional, ils sont en effet intéressés par les fonctionnaires corrompus”, a déclaré Sokolov. “Au niveau national, ils s’intéressent à savoir qui finance la campagne de Navalny. Ils avaient une théorie selon laquelle nous sommes financés par la CIA.” Sokolov a déclaré à CNN qu’il n’avait vu aucune preuve de financement de la CIA pendant son temps de travail avec la campagne Navalny, et Navalny lui-même a toujours catégoriquement nié tout lien avec les services de renseignement américains.

Alors que le Kremlin intensifiait sa répression contre les dissidents chez lui, Sokolov dit qu’il a été envoyé par ses gestionnaires du FSB dans l’ancienne république soviétique de Géorgie pour infiltrer la communauté expatriée croissante de Russes fuyant les répressions. Encore une fois, a déclaré Sokolov, le FSB semblait extrêmement préoccupé par le fait que la CIA recrutait des Russes.

“Ils pensaient que les services de sécurité géorgiens recrutaient des membres de l’opposition sous la direction de la CIA américaine”, a déclaré Sokolov, bien qu’il n’ait encore vu aucune preuve que cela se produise.

Sokolov a déclaré qu’il n’avait jamais cru que ce que faisait le FSB était juste et que son travail pour eux était un “fardeau énorme”. Mais il a quand même entrepris leurs missions pendant plus de cinq ans.

La guerre a changé la mission et les esprits

Un autre jeune militant a raconté à CNN une histoire similaire de recrutement forcé puis de demandes du FSB.

Vsevolod Osipov était membre de la frange du Parti libertaire de Russie lorsqu’il a été approché, même s’il a déclaré à CNN qu’il pensait que l’organisation était trop petite et insignifiante pour mériter l’attention du service de sécurité.

Mais après avoir été arrêté en mai 2021, dans le cadre d’une manifestation antérieure contre l’arrestation de Navalny, Osipov – alors âgé de seulement 19 ans – a accepté d’espionner des individus et des groupes russes opposés au gouvernement du président Vladimir Poutine en échange d’éviter la prison.

“J’avais diverses tâches”, a-t-il déclaré. “Je devais rencontrer des gens particuliers, faire connaissance avec eux. Par exemple, le chef du Parti libertaire de Russie, Yaroslav Conway, ou le coordinateur en chef de la Free Russia Foundation en Géorgie, Anton Mikhalchuk.”

Encore une fois, il y avait un énorme intérêt sur la participation extérieure, le cas échéant, des organisations de renseignement occidentales.

“Il y avait d’autres tâches plus complexes – pour savoir s’il y a une coopération avec l’Occident ou découvrir ce qui se passait dans les coulisses d’une organisation particulière, si l’opposition travaille pour des services spéciaux américains ou étrangers”, a-t-il déclaré. .

Osipov a déclaré que lui aussi avait été envoyé en Géorgie où on lui avait dit de surveiller les opinions de la communauté russe, en particulier sur la guerre en Ukraine et sur la façon dont d’autres pays et organisations non gouvernementales aidaient les réfugiés ukrainiens.

“Dès que la guerre a commencé, mon maître m’a demandé de savoir comment la communauté se sentait généralement face à l’invasion de l’Ukraine”, a-t-il déclaré. “Le FSB était également intéressé par toute coopération avec les services de sécurité occidentaux ou si quelqu’un recevait des fonds de l’étranger.”

La peur était toujours de savoir quel danger il pouvait y avoir pour le Kremlin et Poutine, a-t-il dit.

“Les services de sécurité russes connaissent très bien l’histoire de notre pays”, a déclaré Osipov. “Lorsqu’une immense communauté d’immigrants émerge à l’étranger, où les gens se parlent librement, travaillent ensemble sur des projets, aident les réfugiés ukrainiens, créent essentiellement une mini-Russie à l’étranger, qui n’est pas sous le contrôle du FSB, ils ont peur que l’histoire se répéter comme en 1917 lorsque Lénine est venu à Moscou et a commencé une révolution », a-t-il ajouté.

“Ils ont peur que leur régime soit impacté maintenant pendant cette guerre.”

Il dit qu’il parle maintenant pour essayer de réparer certains de ses torts et peut-être offrir une protection à sa mère qui est toujours en Russie.

“Je veux vraiment rentrer chez moi”, a-t-il déclaré. “Je ne déteste pas le pays, je déteste notre gouvernement”, a ajouté Osipov.

De retour à Amsterdam, Mikhail Sokolov a déclaré que c’est le choc de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février qui a dépassé ses craintes de représailles et l’a contraint à tourner le dos au FSB.

“Je déteste la façon dont la Russie est maintenant. Je déteste tout ce qui est lié à la Russie maintenant, le fait qu’ils aient commencé la guerre contre notre nation fraternelle, ma nation fraternelle”, a-t-il déclaré.