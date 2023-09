Révélations du livre « Counting the Cost » de Jill Duggar : Citations – Hollywood Life

Crédit d’image : Patsy Lynch/Shutterstock

Jill Duggar publiera ses mémoires révélatrices, Compter le coût, le mardi 12 septembre, et le livre comprend plusieurs révélations choquantes sur sa famille. Dans les mémoires, l’ancien 19 Les enfants et ça compte la star et son mari, Derick Dillard, a parlé de son expérience avec TLC et les pratiques IBLP (Institute in Basic Life Principles) de sa famille. L’IBLP est une organisation chrétienne non confessionnelle qui a été confrontée à des réactions négatives en raison de ses enseignements dominés par les hommes.

La description du livre taquine les lecteurs en disant que le couple a été soumis à « manipulation et intimidation » de la part de la famille de Jill, en particulier de son père, Jim Bob Duggar.

« Jill et Derick savaient qu’une vie normale n’était pas possible pour eux », peut-on lire dans la description des mémoires. « En tant que star de la populaire émission de téléréalité TLC 19 Les enfants et ça compte, Jill a grandi devant des téléspectateurs fascinés par le mode de vie de sa famille. Elle était la deuxième fille responsable des dix-neuf enfants de Jim Bob et Michelle ; toujours avec un bébé sur la hanche et heureuse de porter des robes modestes jusqu’aux chevilles avec des décolletés jusqu’à la gorge.

Continuez à lire pour découvrir tout ce que Jill révèle dans Compter le coût.

Jim Bob criant : « Vous êtes coupable ! »

D’après un extrait obtenu par PERSONNES Avant la date de sortie des mémoires, Jill a décrit une rencontre tendue entre elle, Derick et Jim Bob. L’ancienne de TLC a raconté comment sa mère et son père ont réagi à une lettre qu’elle avait apparemment écrite à propos de ses parents.

« Il n’y avait aucun air renfrogné sur son visage, pas de bras croisés. Juste un air de douleur. La douleur d’une maman déchirée par son bébé », a écrit Jill à propos de sa mère, avant d’ajouter que Michelle avait déclaré : « ‘C’était la chose la plus irrespectueuse que j’ai jamais lue.’ »

Jill a ensuite rappelé comment elle avait envoyé à Jim Bob un texto sur la tension dans leur famille, « dans l’espoir que cela puisse réveiller Pops à quel point je sentais que les choses avaient dégénéré. »

«’Tu m’as envoyé un message texte, Jill. Vous avez dit que je vous abusais verbalement », aurait dit Jim Bob à Jill, selon l’extrait du livre. « J’ai été très offensé par cela aussi. Vous savez dans votre cœur que ce n’est pas bien. Vas-tu t’excuser pour ça ?’

Après que le silence ait rempli l’air, Jill a révélé qu’elle avait commencé à pleurer, ce à quoi son père aurait dit : « ‘Tu sais pourquoi tu pleures, n’est-ce pas ? Votre conscience vous parle. C’est pourquoi. … Vous êtes coupable ! »

Jill accuse Jim Bob de la traiter pire que Josh

Après que Jim Bob l’ait réprimandée, Jill s’est défendue, ce qu’elle a rappelé dans l’extrait récemment publié.

« Tu veux savoir pourquoi je pleure ? » », a-t-elle écrit dans le livre. « C’est que tu penses que je suis une sorte de personne horrible simplement parce que je porte un pantalon et que j’ai un anneau dans le nez, et pourtant tu vois cette fille dehors et tu la félicites. C’est pour ça que je pleure, papa. J’évolue et je change, tout comme cette fille, mais ça ne se voit pas. Tu me traites comme si j’étais une prodigue qui t’a tourné le dos. Vous me traitez pire que vous ne traitez mon frère pédophile.

Le commentaire de Jill sur le « frère pédophile » faisait référence à Josh Duggar, qui a été emprisonné après avoir été reconnu coupable de pédopornographie.

Jim Bob remet en question le choix de Jill de porter des pantalons

Quatre jours avant la date de sortie du livre, a déclaré une source En contact que dans ses mémoires, Jill a rappelé la réaction de Jim Bob à sa décision de porter un pantalon – une diversion majeure du code vestimentaire strict de la famille Duggar pour les femmes. Le patriarche de la famille Duggar avait demandé à Jill pourquoi elle portait des leggings au lieu de robes et de jupes.

L’initié a déclaré au média que Jim Bob avait donné un livre à Jill sur l’importance d’un code vestimentaire modeste, ce pour quoi Jill se sentait « gênée » et « humiliée ».