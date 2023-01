Révélation exclusive de la distribution récurrente et plus – Hollywood Life

De grands noms ont rejoint le casting récurrent de Kiffla nouvelle série animée de Disney Channel diffusée le 10 mars à 20 h et le 15 mars sur Disney+. HollywoodLa Vie peut révéler EXCLUSIVEMENT que la distribution vocale récurrente comprend Laurence Ash, James Monroe Iglehart, Rhys Darby, Kate Flanneryet Eugène Cordero.

James et Lauren exprimeront les parents de Kiff, Martin et Beryl. Deedee Magno Hall exprimera le professeur de Kiff, Miss Deer Teacher. Parmi les autres membres récurrents de la distribution, citons Eugene en tant que voisin de Kiff, The Pone, et le secrétaire de l’école, Secretary Prince; Josh Johnson en tant que frère de Barry, Harry Buns; Eric Bauza en tant que producteur de télévision Roy Fox et le camarade de classe de Kiff, Reggie; et Vella Lovell en tant que camarade de classe de Kiff, Candle Fox.

Le casting récurrent ne s’arrête pas là. Le casting vocal comprend également Steve Petit en tant que directeur municipal, Glarbin Gloobin; Kent Osborne en tant que concierge de l’école, Sweepy Steve; Gary Anthony Williams en tant que manager d’artistes Flam Bingo; Marie Mac en tant que camarade de classe de Kiff Renee; Rhys en troll vivant sous un pont, Trollie ; Tom Kenny en tant que camarades de classe de Kiff Trevor, Gareth et Darryn; Katie Couronne en tant que barista de la ville, Pawva; Kate en tant que propriétaire de la laverie et la sœur d’Helen, Agnes; Nichole Sakura en tant que sœur de Barry, Terri Buns; et Maison Rachel en tant que mère de Barry, Mary Buns.

Les Kiff chanson thème, que vous pouvez regarder et écouter ci-dessus, est un bop amusant et énergique. La vidéo vous emmène à travers le monde de Kiff et les personnages qu’elle va rencontrer en cours de route.

Orange est le nouveau noir alun Kimiko Glenn stars dans le rôle principal de Kiff, dont la soif de vivre l’emmène dans d’innombrables aventures à travers leur ville aux côtés de Barry, exprimé par Michael Croner. Kiff a été créé et produit par Lucy Cieux et Nic Petit.

Inspiré par les gens et les lieux que Lucy et Nic ont connus lorsqu’ils grandissaient au Cap, en Afrique du Sud, chaque épisode d’une demi-heure, composé de deux histoires de 11 minutes, comprendra une nouvelle chanson originale. En plus de leurs rôles créatifs, Heavens et Smal interprètent également des personnages de la série : Heavens as KiffHelen, professeur d’art dramatique, et Smal en tant que directeur de l’école de Table Town, secrétaire principal. Kiff ressemble à un autre succès animé pour Disney Channel!

