Révélation du titre de Thalapathy 67: “Bloody Sweet” Leo alias Thalapathy Vijay impressionne les fans; dire, ‘Niveau de Thalaivaa vera’ [View Tweets]

Et enfin, le nom du Thalapathie Vijay Le film vedette a été annoncé. On l’appelle LEO. Oui, tu l’as bien lu. Thalapathie 67 est maintenant Léo. Le film est écrit et réalisé par nul autre que Lokesh Kanagaraj qui a déjà réalisé des films tels que Kaithi, Maître et VikramName. Thalapathy Vijay retrouve Lokesh après Master, ce qui a suscité un amour et une adulation répandus. Et maintenant, la taquinerie de Leo a laissé les fans excités et impatients d’octobre 2023. Les fans ne peuvent pas contenir leur excitation et ont fait l’éloge de Vijay et du teaser.

Thalapathy Vijay’s Thalapathy 67 s’appelle désormais Leo

Depuis les deux derniers jours, Thalapathy 67 est à la mode dans Entertainment News. Et maintenant, il a de nouveau fait la une des journaux. Le teaser de Leo est tout simplement génial. Cela commence par la fabrication de chocolat liquide par Vijay. Oui, tu l’as bien lu. Leo est vu en train de faire du chocolat tandis que des gros gars avec des voitures huppées prévoient de lui rendre visite. Alors qu’ils arrivent à l’improviste à sa porte, Leo apprécie le processus de fabrication du chocolat. Il semble qu’il y ait une séquence de flashback dans le teaser alors que Vijay est vu arborant deux looks différents. Il a un look sophistiqué et un look robuste. Si vous ne l’avez pas encore regardé…

Regardez la vidéo teaser Thalapathy Vijay in Leo ici:

Les fans font l’éloge de Leo de Thalapathy Vijay

Depuis la sortie du teaser, les fans sont gaga. En un an, Thalapathy Vijay va divertir les fans deux fois. Tout d’abord, il a diverti tout le monde avec Varisu et maintenant, il se prépare pour Leo. Découvrez la réaction de Twitter à Leo ici:

Oru côté thalaivan @actorvijay Scènes charismatiques oru côté thalaivan @anirudhofficial ooda musique de masse un autre côté indha man @Dir_Lokesh ooda direction ??????? Yepaaaaaaaaa Namma aatam da inimey ….les haineux sethaaanunga ??# Thalapathy67TitleReveal #LEO #Thalapathy67 FAZIL AHMED S (@FAZILAHMEDS2) 3 février 2023

Thalaïvaaaaaaaaa Shankar (@Shankar018) 3 février 2023

Rustique & semble plus puissant Thalaivaaaaaaaaa ?????? Nous allons te voir quelque chose de jamais vu auparavant dans ce personnage ? Qu’est-ce que “Bloody (Hot) Sweet” u juste ?? ? Nous t’aimons #Thalapaathy67 #LEO #LEOBloodySweet Vijay Banu (@Banu23334896) 3 février 2023

Titre ? Cadre ? Cinématographie ? Emplacement ??? BGM ? Voir ???? Littéralement tout est sur une autre ligue ?????#Leo – Le battage médiatique est réel ??????#BloodySweet #Thalapathy67 ? Praveen Kumar (@nickxeno96) 3 février 2023

Je ne peux pas me détacher des yeuxffff???????????? Mec tu l’as secoué ???? #LEO #BloodySweet ?????? pic.twitter.com/ZsWHCwZrbi Taraa (@Spread_Love31) 3 février 2023

OMG …. DES CHOSES DE NIVEAU SUIVANT. ? CELUI-CI GANNA PRENDRE LE DÉMARRAGE DE PARE-CHOCS À SAUTH-NORRH. ??? #Leo UN.. ??? (@1tsAjay) 3 février 2023

#LEO ??? De nouveaux disques vont créer en octobre ?? Bloody sweet arrive @actorvijay pic.twitter.com/P1kf7qzWD7 Avinash Ane Nenu (@Avinashanenenu) 3 février 2023

Thalapathy vera ragam monsieur. .. ?????? Amose Raja (@AmoseRaja1) 3 février 2023

Masse de thalapathie ?? mais pourquoi omettre la langue malayalam, alors que nous avons un excellent marché dans l’État. Srinivas G ?? (@ srisha23) 3 février 2023

En parlant de Leo, nous verrons Sanjay Dutt jouer l’antagoniste si l’on en croit les rapports. Trisha Krishnan se joindra à Thalapathy Vijay après 14 longues années et les autres membres de la distribution incluent Arjun Sarja, Mysskin, Gautham Menon et Priya Anand pour n’en nommer que quelques-uns.