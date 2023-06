Révélation du genre – Hollywood Life

Voir la galerie







Kourtney Kardashian, 44 ans et mari Travis Barker, 47 ans, ont eu le sexe le plus mignon révélé pour confirmer qu’ils ont un garçon! Le couple, affectueusement surnommé « Kravis », a réuni ses amis et sa famille le samedi 24 juin pour le grand moment qui comprenait un roulement de tambour avec l’aimable autorisation de la star de Blink 182 dans une vidéo partagée sur leurs deux comptes Instagram le même jour. Kourtney s’est assise sur les genoux de son mari derrière la baguette de tambour alors qu’ils se préparaient pour la révélation alors que la mère de trois enfants (et bientôt quatre) montrait sa bosse dans un body blanc.

Il semblait y avoir un léger retard alors que Travis pouvait être entendu demander: « Est-ce que notre gars pyro est prêt? » tandis qu’une Kourt souriante a fait remarquer qu’elle « ne savait pas ce qui se passait – tout ce que vous pensez qu’il se passe. » Une Khloe Kardashian excitée a pu être entendue hors caméra, cependant, comme elle a ajouté : « Commençons cette fête sur la route, nous sommes tous EXCITÉS ! » juste au moment où Travis a commencé à jouer de la batterie ! Des confettis bleus ont ensuite soufflé dans les airs alors que Khloe et d’autres pouvaient être entendus applaudir et applaudir.

La révélation du genre survient un peu plus d’une semaine après que Kourtney et Travis ont révélé qu’ils attendaient leur premier bébé ensemble dans un doux moment lors du concert de Blink 182 le 16 juin à Los Angeles. Le PDG de Lemme a brandi une pancarte dans le public indiquant « Travis I’m Pregnant », une douce référence au clip vidéo du groupe de 1999 dans lequel une fan a fait la même chose. Ses camarades de groupe Tom De Longe et Marc Hoppus étaient aux anges quand ils ont déclaré « quelqu’un va avoir un bébé! » avant que Mark ne quitte la scène pour embrasser Kourtney suivi de Travis. « Ils vont s’embrasser maintenant, je le sais », a plaisanté Tom alors que Travis plantait un gros bisou sur sa femme.

« Submergée de gratitude et de joie pour la bénédiction et le plan de Dieu », a écrit Kourtney sur un deuxième post Instagram le 19 juin, montrant sa bosse dans un body en maille transparente dans les coulisses du concert.

La nouvelle du petit garçon signifie que les fils de Kourtney Règne8 et le maçon13 ans, deviendront grands frères, tandis que sa fille Pénélope, 10 ans, est à nouveau promue grande sœur. Travis est aussi père de trois enfants et belle-fille Atiana24 ans, de la relation précédente de l’ex-femme Shanna Moakler, ainsi que son fils Se poser sur Aboyeur19 ans et sa fille Alabama17.

La bonne nouvelle survient un an après que le couple s’est marié à Santa Barbara, suivi d’une célébration à Portofino, en Italie, avec leurs familles. Kourtney a également subi une FIV pour essayer de concevoir un autre enfant, mais après plusieurs tentatives infructueuses, a décidé d’arrêter le traitement, ce qui a été documenté sur Hulu’s Les Kardashian. Félicitations encore à Travis et Kourtney !

