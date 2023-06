Révélation du genre Gridiron: Lineman passe en position de protection des laissez-passer pour la cérémonie

Il n’y a rien de tel qu’une soirée de révélation de genre élaborée, et grâce aux médias sociaux, nous avons vu d’innombrables moyens créatifs de le faire.

Des balançoires de baseball aux grèves de football, bon nombre de ces méthodes impliquent les sports préférés des parents, et la dernière révélation virale à balayer les médias sociaux implique une réaction hilarante de l’actuel joueur de ligne XFL Abdul Beecham.

Après avoir découvert que lui et son partenaire attendaient un petit garçon, Beecham est immédiatement tombé dans une position de blocage des passes, montrant ses pieds rapides et ses mains prêtes.

La réaction a rapidement commencé à faire le tour en ligne avant d’être captée par le compte Twitter officiel de la NFL.

Le produit de l’État du Kansas a fait un court passage dans la NFL avec les Chiefs de Kansas City et les Rams de Los Angeles en 2019 avant de se diriger vers l’USFL en 2022, lorsque les Maulers de Pittsburgh l’ont sélectionné au sixième tour du repêchage inaugural. Beecham est apparu dans les 10 matchs des Orlando Guardians de la XFL en 2023.

Il est clair que toute la fête était ravie de voir la révélation, mais la réponse de Beecham était la quintessence de l’excitation.

Nous savons une chose avec certitude: Baby Beecham aura un sacré entraîneur s’il se lance dans le football comme son père.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore