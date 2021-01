L’Amérique n’a jamais eu besoin d’Anderson Cooper et d’Andy Cohen pour faire des photos de tequila à la télévision nationale autant qu’il le fallait le soir du Nouvel An, disant un bon débarras pour une terrible 2020.

Ou, comme Cohen l’a dit de façon mémorable, la «fin d’une année fécale».

Le duo hébergeant la couverture en direct de CNN depuis New York était le baume loufoque et plus qu’ébriqué pour l’année écrasée par la pandémie, prenant leurs photos devant un Times Square vide rendu désolé par les restrictions COVID-19.

« C’est vraiment bizarre d’être à Times Square en ce moment », a déclaré Cohen pour commencer le spectacle, en regardant ce qui aurait normalement été un espace écrasé par les fêtards.

Cohen a noté l’absence de fêtards, généralement remplis de centaines de milliers de personnes qui attendent des heures avant le largage de la balle. Sans les gens, il a plaisanté en disant qu’il serait en mesure de repérer les artistes qui se synchronisaient sur les lèvres lors de l’émission spéciale ABC du Nouvel An de Ryan Seacrest et qu’il passerait la nouvelle aux téléspectateurs de CNN.

Les rares personnes autorisées à se rassembler dans cette destination emblématique de New York étaient une collection de premiers intervenants, de travailleurs médicaux et de leurs familles.

Bien que cette soirée de réveillon du Nouvel An ne puisse pas avoir la foule habituelle, il y avait beaucoup d’alcool. Cohen a annoncé qu’il avait apporté non pas une, mais deux bouteilles de tequila à consommer à l’antenne.

Cooper a dit qu’il avait hâte de dire « au revoir et bon débarras » jusqu’en 2020, comme le reste du monde. Cela a conduit à son premier coup, qui l’a fait tousser à la télévision en direct. «Ça brûle, ça brûle», dit-il. Ce n’était pas la dernière toux.

La consommation d’alcool de Cooper était le bâillon de la nuit, ce qui le fit passer du présentateur de nouvelles du soir composé à un correspondant ivre et gloussant. Les tremblements et les frissons de Cooper après chaque tir puissant étaient dignes d’un mème.

Après 22 h HE, l’alcool montrait ses effets sur Cooper, qui a dit qu’il ne buvait pas. Lorsque l’animateur de fin de soirée de CBS, Stephen Colbert, apparaissant à distance, a appelé Cooper sur une introduction bâclée, l’ancre l’a blâmé sur les nombreux plans.

« Pour être honnête Stephen, je pensais que j’allais vous présenter et je ne l’étais pas », dit-il. «J’ai déjà eu quatre coups, Stephen, et je ne bois pas. Donc, à ce stade, je ne fais que lire le prompteur.

Cohen se réjouit de l’état altéré de son ami, se jetant à un moment sur la publicité avec ce message: « Nous reviendrons tout de suite! Anderson est ivre! »

Même avec les effets de l’alcool, Cooper était plus susceptible d’être celui qui essayait de freiner Cohen plutôt que l’inverse. Au cours d’une discussion sur Times Square, généralement bondé, Cohen est allé dans une tangente sur les personnes portant des couches pour faire face à l’indisponibilité des salles de bain et sur le fait que sa mère voulait que lui et Cooper portent des couches pour des raisons similaires. Son collègue a finalement orienté la conversation dans une autre direction.

Plus tard, lorsque Cohen a fait une référence sexuelle voilée, cela a laissé son partenaire presque sans voix. « Sensationnel! » Dit Cooper. « Sensationnel! »

Les effets de la pandémie sur le réveillon du Nouvel An semblaient les plus évidents juste avant que le ballon ne tombe à minuit. After Andra Day a interprété une belle interprétation de « Imagine » de John Lennon, son « Happy New Year! » résonnait dans l’immobilité environnante.

Les acclamations pouvaient à peine être entendues lorsque la balle tombait, bien que les personnes présentes aient offert un compte à rebours copieux.

Cooper, qui a bien récupéré tout au long de la soirée, a noté à quel point Times Square presque vide était adapté à l’année dominée par la pandémie, trouvant quelque chose de positif à l’approche de 2021.

«Il est unique et incroyablement approprié que ce soient les premiers intervenants, les infirmières, les médecins et les travailleurs de la santé qui soient ici et qui soient ici avec leur famille», dit-il. « C’est bien. »

L’émission a attiré l’attention de Twitter et de certains grands fans.

« Je suis tellement content de regarder @ Andy et @ andersoncooper. Ils sont tellement bons », a tweeté Mindy Kaling.

« J’ai regardé tous les épisodes de Tiger King, Breaking Bad, Better Caul Saul, The Crown, Queens Gambit – mais avec deux heures à gauche, c’est le plus beau moment de la télévision en 2020, » a tweeté l’acteur le juge Reinhold.

