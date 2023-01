Réveillon du Nouvel An 2022 Dernier: Feux d’artifice au Japon et en Corée du Sud alors qu’ils célèbrent 2023

La Nouvelle-Zélande sonne le Nouvel An avec de superbes feux d’artifice et un spectacle de lumières au-dessus d’Auckland

Des millions de personnes dans le monde fêteront le Nouvel An avec des célébrations et des feux d’artifice ce soir.

Il est déjà 2023 à travers le Pacifique avec les Australiens célébrant le Nouvel An en tirant plus de 7 000 feux d’artifice du haut du pont du port de Sydney et 2 000 autres depuis l’opéra voisin.

Les gens se sont réunis pour célébrer le Nouvel An à Séoul, en Corée du Sud, alors que de somptueux feux d’artifice ont accueilli 2023.

À Bali, les danseurs ont célébré en se produisant devant des foules en tenue traditionnelle et à Auckland, en Nouvelle-Zélande, de grandes foules se rassemblent sous la Sky Tower pour regarder un feu d’artifice.

À Londres ce soir, de grandes foules devraient se rassembler et voir les feux d’artifice, tandis qu’en Écosse, des milliers de personnes assisteront aux célébrations de Hogmanay à Édimbourg.

Pour beaucoup, c’est le premier réveillon du Nouvel An en trois ans où les fêtes et les festivités sont totalement exemptes de restrictions Covid.