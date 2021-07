« Réveillez-vous ou ils ne gagneront pas de médaille »: l’équipe américaine de basket-ball huée par ses propres fans après UNE AUTRE défaite embarrassante avant les Jeux olympiques

Après avoir perdu 90-87 contre le Nigeria la dernière fois, l’équipe des États-Unis a cette fois perdu 91-83 face à ses visiteurs lundi à Las Vegas.

Menant jusqu’à neuf points à la mi-temps, les hôtes ont perdu leur avantage et ont subi une entaille importante dans leur fier record de 54-2 dans les matchs hors-concours.

Alors que Kevin Durant a marqué 17 points et Damian Lillard a égalé le meneur des San Antonio Spurs sur 22 points, Patty Mills a été la meilleure joueuse pour l’Australie avec Joe Ingles en mettant également 15 au tableau.

L’équipe des États-Unis perd ENCORE L’Australie bat les États-Unis, 91-83 Ils sont maintenant 0-2 pic.twitter.com/HeE4jzc4yP – Rapport de blanchisseur (@BleacherReport) 13 juillet 2021

« Nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons un long chemin à parcourir », il a dit à ESPN par la suite.

« Nous pouvons encore nous améliorer beaucoup. Mais la défense est l’endroit où nous allons accrocher notre chapeau pendant toute la campagne. »

« Nous croyons en toute notre équipe et en la capacité de chacun de marcher sur le sol et d’avoir un impact » Moulins ajoutés.

Les États-Unis joueront mardi leur troisième et dernier match d’exhibition contre l’Argentine et ouvriront leur campagne olympique à Tokyo le 25 juillet contre la France.

Pourtant, malgré la mauvaise forme, Gregg Popovich reste optimiste.

L’Australie bat l’équipe des États-Unis. Ils ont maintenant perdu des matchs d’exhibition consécutifs pour la première fois depuis que les pros ont commencé à jouer en 1992. pic.twitter.com/qnwixFbHO3 – SportsCenter (@SportsCenter) 13 juillet 2021

Greg Popovich est surfait. – Gary Sheffield Jr. (@GarysheffieldJr) 13 juillet 2021

« Je pensais que nous allions mieux ce soir, » il a dit.

« Après une courte période ensemble, il y a beaucoup de choses à couvrir, mais la première moitié et la seconde moitié étaient deux bêtes différentes. »

« Nous en tirerons des leçons » il a juré.

Pourtant, certains fans ne partagent clairement pas sa confiance et ont hué l’équipe américaine hors du terrain, ce qui serait une première en près de trois décennies d’icônes de la NBA jouant pour l’équipe nationale.

Ils se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur consternation.

« Je viens de regarder Patty Mills cuisiner tout le monde dans l’équipe des États-Unis avec facilité. Je suis malade avec tout le respect que je vous dois », a déploré un utilisateur.

« Maintenant, j’envisage sérieusement de céder ma citoyenneté à un enfant à la frontière. WTF, c’est ça ? » demanda un autre.

« Déménager au Canada », cela a également été dit dans le même sens.

Team USA sans LeBron et Curry : pic.twitter.com/leowkR11TM – Compte Burner de Carlton Banks (@banksburner25) 13 juillet 2021

Je suis un fier Américain, mais pour une raison quelconque, c’est hilarant 😆 🤣 😂 😄 Comment est cette équipe si mauvaise pic.twitter.com/1WKXH0t3Oh – Dflat57 (@dflat57) 13 juillet 2021

« Cette équipe manque de chimie, de motivation et d’effort en défense ! » a commencé une analyse plus approfondie que la plupart.

« Beaucoup de ces équipes ont de l’expérience en jouant ensemble et ont des joueurs de la NBA. Elles veulent et croient qu’elles peuvent battre cette équipe des États-Unis ! Les États-Unis feraient mieux de se réveiller ou ils ne gagneront pas de médaille et encore moins d’or ! »

« Trop d’individus dans cette équipe, pour être vrai, ils ont besoin d’un gars comme LeBron [James], Steph [Curry] ou même Chris Paul. Le jeu ne se limite pas à marquer le ballon ! » était une autre critique.

Beal, dray et bam sont les seuls joueurs de l’équipe à vouloir jouer en défense ou même essayer avec tout le respect que je leur dois, ça devient ridicule – Le brûleur de Mark Jackson (@casualtakeking) 13 juillet 2021

Cette équipe manque de chimie, de motivation et d’effort en défense ! Beaucoup de ces équipes ont de l’expérience en jouant ensemble et ont des joueurs NBA. Ils veulent et croient pouvoir battre cette équipe américaine ! Les USA feraient mieux de se réveiller ou ils ne gagneront pas de médaille et encore moins d’or ! #USABMNT – Carlos Marti (@Marti_McFlyJr) 13 juillet 2021

D’autres ont reproché à Durant d’avoir été incapable de mener l’équipe contre un ennemi prétendument plus faible, et s’inquiétaient que d’autres pays rattrapent enfin les États-Unis en termes de talent et de développement.

Pourtant, alors qu’une autre partie a noté les absences de Jrue Holiday, Devin Booker et Khris Middleton, qui participent actuellement aux finales de la NBA, il est clair que tout ce qui n’est pas l’or sera considéré comme une « embarras » pour le public américain habitué à leur domination. sur le jeu en étant le siège de son championnat le plus élitiste.