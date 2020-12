Les juges ont insisté sur le fait que la liberté d’expression inclut le «droit d’offenser» dans une décision historique qui pourrait aider à renverser la vapeur sur l’intolérance «éveillée».

Présidant une affaire devant la Cour d’appel, Lord Justice Bean et M. Justice Warby ont déclaré: « La liberté de ne parler que de manière inoffensive ne vaut pas la peine. »

Ils ont ajouté que «la liberté d’expression englobe le droit d’offenser, voire d’abuser d’autrui». Le jugement de deux hauts fonctionnaires du pouvoir judiciaire créera un précédent pour de futures affaires impliquant la liberté d’expression.

La décision n’est apparue que maintenant, mais est intervenue dans le cadre de l’appel conclu la semaine dernière en faveur de la mère de deux enfants Kate Scottow, de Hitchin dans le Hertfordshire, après avoir été reconnue coupable en vertu de la loi sur les communications de 2003 plus tôt dans l’année.

Elle a été arrêtée en 2018 et enlevée à ses enfants et placée en garde à vue après avoir qualifié la femme trans Stefanie Hayden d’homme, de « raciste » et de « cochon dans la perruque ». Mlle Hayden, 47 ans, a rapporté les remarques en ligne à la police.

En février de cette année, la féministe radicale Miss Scottow, 40 ans, a reçu une absolution conditionnelle de deux ans et a été condamnée à payer une indemnité de 1000 £, la juge de district Margaret Dodds lui disant: « Vos commentaires n’ont rien contribué à un débat. Nous apprenons aux enfants à être gentils les uns envers les autres et à ne pas se donner des noms dans la cour de récréation.

Mais, annulant la décision, le juge Warby a expliqué que les parties pertinentes de la loi sur les communications «n’étaient pas destinées par le Parlement à criminaliser les formes d’expression, dont le contenu n’est pas pire que de nature ennuyeuse ou incommode».

Mlle Scottow a déclaré au Daily Telegraph: « Il était nécessaire de consacrer l’un des droits les plus fondamentaux de tout être vivant dans une société démocratique – le droit à la liberté d’expression qui est maintenant régulièrement attaqué … » Mais Mlle Hayden a déclaré: « Ceci est … un coup de pied dans les dents pour toute la communauté LGBT.