Dans ce qui pourrait bien être le dernier acte de symbolisme éveillé de 2020, ou le premier de l’année prochaine, l’Australie changera les paroles de son hymne national le jour du Nouvel An pour reconnaître l’histoire autochtone du pays et favoriser un «esprit d’unité».

Dans une annonce surprise jeudi soir, le Premier ministre Scott Morrison a révélé que, à partir du 1er janvier, la ligne «Car nous sommes jeunes et libres» dans l’hymne national australien sera remplacé par «Car nous sommes un et libres.»

«Bien que l’Australie en tant que nation moderne puisse être relativement jeune, l’histoire de notre pays est ancienne, tout comme les histoires des nombreux peuples des Premières Nations dont nous reconnaissons et respectons à juste titre la gérance,» Morrison a déclaré dans un communiqué.

«Dans l’esprit d’unité, il est juste que nous veillions à ce que notre hymne national reflète cette vérité et cette appréciation partagée». le PM a ajouté.

Le changement est mineur et a été largement soutenu par les conservateurs et les libéraux. Il a été suggéré pour la première fois plus tôt cette année par la première ministre libérale de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, qui a dit qu’elle était désolée pour «Les Australiens autochtones qui ne ressentent pas l’hymne national les reflètent ainsi que leur histoire.»

Cependant, certains commentateurs ont été moins qu’impressionnés par la décision de Morrison de gifler un « Une cuillerée de peinture rose » sur leur hymne bien-aimé.

Changer l’hymne national est stupide et ennuyeux. C’est comme obtenir un artefact historique ou une peinture et dire «ooh, pourquoi ne pas laisser tomber une cuillerée de peinture rose dessus?» En fait, non, non, vous des vandales. – Samantha Maiden (@samanthamaiden) 31 décembre 2020

Enfin … l’âgisme de notre hymne national a été abordé. Maintenant que cela est terminé, l’Australie n’avait aucun problème structurel ou institutionnel durable à résoudre. Phew! https://t.co/P5DFYaVAfN – Alex Sol Watts (@solwat) 31 décembre 2020

Australie: nous avons changé notre hymne à 22h30 le soir du Nouvel An, n’est-ce pas? Nouvelle-Zélande: nous avons eu une grande fête avec tout le monde Australie: oh … ouais … – André Brett (@DrDreHistorian) 31 décembre 2020

«Advance Australia Fair» a remplacé «God Save the Queen» comme hymne du pays en 1984. Cependant, les paroles de la chanson ont été écrites en 1878, et lorsque l’hymne a été adopté, la ligne «Les fils d’Australie, réjouissons-nous» a été remplacé par «Les Australiens nous réjouissons tous,» avec le gouvernement préoccupé de paraître sexiste.

Le changement met fin à une année de veille mondiale, au cours de laquelle les hymnes et les chansons patriotiques ont fait l’objet d’un nouvel examen. Aux États-Unis, des experts libéraux l’ont suggéré « Il est peut-être temps de remplacer enfin » The Star-Spangled Banner « par un nouvel hymne national, » comme l’écrivain de la chanson emblématique, Francis Scott Key, peut avoir soutenu l’esclavage. Certains ont suggéré de remplacer l’hymne par le hymne socialiste de John Lennon «Imagine».

Au Royaume-Uni, la BBC a déclenché une tempête de controverse lorsqu’elle a choisi de présenter uniquement des versions instrumentales de « Rule Britannia » et de « Land of Hope and Glory » aux BBC Proms de cette année, en raison de leur association supposée avec l’esclavage. La BBC a finalement inversé le cap et inclus les deux chansons, mais seulement après que des hordes de commentateurs en ligne aient accusé le diffuseur financé par les contribuables d’être déconnecté de ses payeurs.

