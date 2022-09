Réveillé à 5 heures du matin par des policiers à la porte de la chambre: comment les dirigeants du Commonwealth ont appris que la reine était décédée | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Premier ministre néo-zélandais a raconté comment elle a été réveillée à 5 heures du matin par un policier qui a fait briller une torche dans sa chambre – pour lui annoncer la nouvelle de la mort de la reine.

L’anecdote de Jacinda Ardern, suivie d’un hommage sincère à Sa Majestén’est que l’un des nombreux chefs d’État des pays du Commonwealth.

Nouvelle-Zélande

Selon les dispositions constitutionnelles de la Nouvelle-Zélande, la reine était également le monarque et le chef de l’État du pays, et Mme Ardern l’a décrite comme “extraordinaire”.

Elle a déclaré: “Les derniers jours de la vie de la reine reflètent qui elle était à bien des égards – travaillant jusqu’à la toute fin au nom des personnes qu’elle aimait.”

Elle a ajouté que, comme beaucoup d’autres personnes, elle ressentait non seulement une profonde tristesse mais aussi une profonde gratitude.

“Voici une femme qui a donné sa vie, totalement, au service des autres. Et peu importe ce que l’on pense du rôle des monarchies dans le monde, il y a indéniablement, je pense ici, une démonstration de quelqu’un qui a tout donné au nom de son peuple, et son peuple comprenait les habitants d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande.”

Nigeria

Un autre pays du Commonwealth, le Nigeria, a obtenu son indépendance des Britanniques en 1960, quatre ans après la première visite officielle de feu la reine dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Lors de la dernière visite d’Elizabeth en 2003, elle a parlé du rôle critique du Nigeria dans le Commonwealth et a applaudi le pays pour son “rôle de premier plan dans le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique”.

Son président actuel, Muhammadu Buhari, a exprimé “une immense tristesse” face à sa mort.

“Sa feu Majesté était le seul souverain britannique connu de 90% de notre population”, a-t-il déclaré, décrivant le règne de feu la reine comme “unique et merveilleux”.

Il a ajouté: “L’histoire du Nigeria moderne ne sera jamais complète sans un chapitre sur la reine Elizabeth II, une personnalité mondiale imposante et un leader exceptionnel.

“Elle a consacré sa vie à faire de sa nation, du Commonwealth et du monde entier un endroit meilleur”, a ajouté M. Buhari.

La mort de la reine survient alors qu’un nombre croissant de territoires britanniques dans les Caraïbes cherchent à remplacer le monarque par leurs propres chefs d’État, au milieu des demandes, la Grande-Bretagne s’excuse pour ses abus de l’ère coloniale – et accorde à ses anciennes colonies des réparations pour l’esclavage.

Jamaïque

Cependant, les dirigeants des Caraïbes de la Jamaïque aux Bermudes et au-delà ont pleuré sa mort.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a noté que depuis qu’elle a été couronnée en 1953, la reine a visité l’île tous les dix ans jusqu’en 2002.

“Sans aucun doute, elle a noué un lien spécial avec le peuple jamaïcain pendant son règne”, a-t-il déclaré. “Nous sommes attristés de ne plus revoir sa lumière, mais nous nous souviendrons de son règne historique.”

En mars, lorsque le prince William et Kate se sont rendus en Jamaïque dans le cadre d’un voyage officiel dans les Caraïbes, M. Holness a annoncé publiquement de manière inattendue que le pays du Commonwealth britannique avait l’intention de devenir totalement indépendant.

Depuis lors, la Jamaïque a créé un comité de réforme constitutionnelle et devrait organiser un référendum en 2025. S’il est approuvé, il rejoindra d’autres républiques de la région, notamment la Barbade, la Dominique, la Guyane et Trinité-et-Tobago.

Image:

Le Premier ministre australien Anthony Albanese après avoir signé le livre de condoléances au Parlement à Canberra



Australie

La reine était le chef d’État officiel de l’Australie, bien que ces jours-ci, le rôle soit considéré comme principalement cérémoniel.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu’elle était le seul monarque régnant que la plupart des Australiens aient connu et le seul à avoir jamais visité leur pays.

“Et au cours de sept décennies remarquables, Sa Majesté a été une constante rare et rassurante au milieu d’un changement rapide”, a-t-il déclaré.

“À travers le bruit et la turbulence des années, elle a incarné et exposé une décence intemporelle et un calme durable.”

Canada

Premier ministre canadien Justin Trudeau l’appelait “une présence constante dans nos vies”.

Il a déclaré: “Son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays.”

“J’ai du mal à croire que ma dernière rencontre avec elle était la dernière”, a ajouté Trudeau. “Ces discussions vont tellement me manquer.”

Plus: Queen envoie un message subtil à l’Ukraine alors qu’elle rencontre le Premier ministre canadien

Elizabeth, qui était le chef d’État du Canada, a visité le pays 22 fois en tant que monarque.

Ghana

Au Ghana, devenu membre du Commonwealth en 1957, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a rappelé les visites d’Elizabeth dans son pays et a loué “la convivialité, l’élégance, le style et la joie pure qu’elle apportait à l’exercice de ses fonctions”.

Il a ajouté: “Sa présence inspirante, son calme, sa stabilité et, par-dessus tout, son grand amour et sa croyance dans le but supérieur du Commonwealth des Nations, et dans sa capacité à être une force pour le bien dans notre monde nous manqueront. “, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Bermudes

Le Premier ministre des Bermudes, David Burt, a noté que son règne “a duré des décennies de changements aussi immenses pour le Royaume-Uni et le monde”.

Il a dit qu’elle avait vécu une vie de “devoir illimité” et était un “modèle de force et de dévouement au pays”.