Rêve d’acquérir Allisha Gray de Wings : Rapports

Les Dallas Wings ont conclu un accord pour échanger la garde Allisha Gray avec l’Atlanta Dream, selon plusieurs rapports. Voici ce que vous devez savoir :

Gray, 28 ans, a été la recrue de l’année de la WNBA en 2017 après avoir aidé à mener la Caroline du Sud au championnat NCAA cette année-là.

Elle faisait partie de l’équipe 3 × 3 de l’équipe américaine qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, aux côtés de Stefanie Dolson, Kelsey Plum et Jackie Young.

Gray a récolté en moyenne 13,3 points, 4,8 rebonds et 2,5 passes décisives en 33 matchs avec les Wings au cours de la saison 2022.

Passé

Gray a été sélectionnée avec le choix n ° 4 par Dallas en 2017. Elle a récolté en moyenne 11,7 points, 4,2 rebonds et 2 passes décisives au cours de ses six saisons avec la franchise.

Le garde de 6 pieds a aidé les Wings (18-18) à se qualifier pour le premier tour des séries éliminatoires au cours de la saison 2022, totalisant en moyenne le plus de minutes par match (32,9) et le troisième plus grand nombre de points par match pour l’équipe la saison dernière. Elle a également contribué 1,1 interceptions par match et 0,7 blocs par match l’an dernier.

The Dream a terminé la saison 2022 14-22, manquant les séries éliminatoires pour la quatrième année consécutive.

(Photo : Tim Heitman / NBAE via Getty Images)