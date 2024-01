Revanth sauve Naidu d’une attaque sur les réseaux sociaux !

Le ministre en chef de Telangana, A Revanth Reddy, a sauvé mercredi son ancien patron et président du parti Telugu Desam, N Chandrababu Naidu, d’un embarras majeur, car lui et son fils Nara Lokesh avaient été attaqués par des militants des médias sociaux en raison de leur allégeance au parti du Congrès YSR.

Il s’agissait de la fermeture d’un stand de nourriture en bordure de route installé par Dasari Sai Kumari, plus connue sous le nom de Kumari Aunty, qui a acquis une renommée sur les réseaux sociaux grâce à son approvisionnement instantané en nourriture sur la route animée en face d’un hôtel étoilé à Rayadurgam.

La police de la circulation de Raiduram s’est précipitée sur son stand de nourriture mobile mardi et a saisi le matériel alimentaire, après avoir reçu des plaintes selon lesquelles cela provoquait des embouteillages dans la région. Les flics ont demandé à Kumari Aunty de le déplacer vers un autre endroit.

Les médias sociaux, qui ont donné à Kumari Aunty une renommée instantanée en publiant des bobines et des histoires à son sujet au cours des deux derniers mois, ce qui a entraîné une forte augmentation de son activité, ont également filmé l’intégralité de l’épisode du démantèlement de son stand de nourriture par la police d’Hyderabad.

Les résidents locaux affirment que des individus influents sont à l’origine de cette action contre elle. Les grands hôtels des environs sont soucieux de leur image, car les réseaux sociaux mentionnent certaines de leurs marques pour identifier l’emplacement du stand de restauration.

La question a également déclenché une querelle politique après que le gouvernement YSRCP au pouvoir dans l’Andhra Pradesh a allégué que le chef de l’opposition Nara Chandrababu Naidu et le chef du parti Jana Sena Pawan Kalyan étaient impliqués dans la fermeture du stand de nourriture.

Les militants des médias sociaux du YSRCP ont publié sur X que l’incident s’est produit après que le gouvernement de Jagan Reddy a cédé une maison à « Kumari Aunty ».

Alors que le message du YSRCP est devenu viral, le ministre en chef de Telangana, Revanth Reddy, a dû intervenir. Mercredi, le ministre en chef a ordonné à la DGP et au ministère du Développement urbain de revenir sur leur décision.

« Elle restera à sa place. Praja Palana signifie que le gouvernement soutient les entrepreneurs. Le gouvernement du Congrès se tiendra aux côtés des pauvres et visitera son stand sous peu », a déclaré Revanth.

Ce faisant, Revanth est pratiquement venu à la rescousse de Naidu et Lokesh, ainsi que de Pawan Kalyan, qui autrement auraient été de plus en plus attaqués sur les réseaux sociaux.

Kumari Aunty a lancé son activité alimentaire en 2011 à cet endroit. Sa récente montée en popularité a conduit à la vente de près de 100 kg de riz cuit ainsi que divers articles non végétariens.

Les médias sociaux ont joué un rôle important dans son ascension vers la notoriété, des célébrités du cinéma comme Sundeep Kishen renforçant encore sa visibilité grâce à des visites pour le déjeuner.

