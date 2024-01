Revanth Reddy retient les bons fonctionnaires du gouvernement BRS !

Cela fait un peu plus d’un mois que A Revanth Reddy a pris ses fonctions de ministre en chef de Telangana et au cours de cette courte période, il a prouvé qu’il était sérieux.

Il était surprenant que moins d’un mois après être devenu ministre en chef, Revanth Reddy se soit rendu à Davos en Suisse pour assister à la 54e réunion du Forum économique mondial visant à attirer les investissements dans l’État. Il souhaite se présenter aux gros bonnets industriels du pays ainsi qu’aux investisseurs mondiaux.

Les analystes disent que c’est en fait une bonne décision de la part de Revanth Reddy. Au cours des neuf dernières années, Telangana a été la destination des investissements des entreprises mondiales, grâce aux initiatives prises par l’ancien ministre de l’informatique et de l’industrie KT Rama Rao de Bharat Rashtra Samithi, qui assistait régulièrement aux réunions du WEF.

Juste parce que KTR avait pris l’initiative, Revanth Reddy ne s’est pas tenu à l’écart des investisseurs mondiaux. S’il avait décidé de ne pas assister au sommet du WEF cette année, cela aurait créé une image négative de Telangana parmi les investisseurs, selon laquelle le gouvernement du Congrès ne veut pas poursuivre les politiques favorables aux investisseurs du gouvernement précédent.

Cela aurait nui à la réputation de Telangana. Afin d’entretenir sa réputation, Revanth Reddy a rapidement choisi d’assister à la réunion. De plus, il avait emmené avec lui les mêmes responsables comme Jayesh Ranjan ou Vishnuvardhan Reddy, qui jouaient un rôle clé dans le ministère KTR, afin qu’il se sente chez lui au sommet du WEF.

Cela contraste fortement avec la position adoptée par le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy. Il n’a pas poursuivi la politique favorable aux investisseurs de son prédécesseur N Chandrababu Naidu, ni les mêmes responsables du régime de Naidu, qui jouaient un rôle clé pour attirer les investissements.

De plus, Jagan n’a pas montré d’intérêt à assister à la réunion du WEF au cours des premières années. Bien sûr, dans les deux prochaines années, cela pourrait être dû à la pandémie de Covid. Ce n’est qu’en mai 2022 qu’il choisit de se rendre à Davos et signe des accords uniquement avec des groupes industriels indiens comme Adani. C’est la seule fois où il s’est rendu à l’étranger dans le but d’attirer des investissements.

« Jagan est entouré de trop de conseillers et aucun d’entre eux n’a la liberté de prendre des décisions ou de lui donner des conseils. Mais Revanth Reddy n’a pas de conseillers autour de lui, mais de bons officiers de l’IAS qu’il a conservés du régime précédent. C’est la différence », a déclaré un analyste.