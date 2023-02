Revanche du “ballon espion” chinois : les États-Unis prennent le scandale mondial et en font un outil

Washington met en garde ses partenaires contre le “danger” que représente le prétendu engin de surveillance de Pékin pour fabriquer le consentement à davantage de sanctions

Après l’explosion de paranoïa déclenchée par le soi-disant ” ballon espion chinois “, les États-Unis auraient maintenant informé les diplomates de 40 pays de la prétendue menace.

Washington a apparemment envoyé à des missions américaines dans le monde entier des informations sur l’incident et présenté aux diplomates étrangers réunis à Pékin des informations pour démontrer qu’il s’agissait bien d’un avion d’espionnage, et non d’un ballon de surveillance météorologique comme le prétend la Chine.

En plus des motivations politiques intérieures de Washington pour attiser une frénésie à propos du ballon chinois (couvert ici), nous voyons maintenant les États-Unis militariser délibérément l’histoire pour attaquer la Chine à l’échelle mondiale, dans le but d’instiller une plus grande peur, suspicion et paranoïa de Pékin dans le monde. L’incident lui-même n’est peut-être rien de plus que de l’air chaud, mais Washington est prêt à éclairer ses alliés et ses «partenaires» pour qu’ils s’alignent davantage sur les objectifs et les préférences américains.

La machine de la politique étrangère américaine maîtrise un processus connu sous le nom de « fabrication du consentement », le terme célèbre inventé par Noam Chomsky et Edward S. Herman. Les États-Unis utilisent un éventail de groupes de réflexion alignés et d’experts triés sur le volet, ainsi qu’un monopole sur l’accès à l’information et à la presse, afin d’élaborer parfaitement un récit qui promeut leurs objectifs et leurs préférences. En termes simples, les sujets, les domaines d’intérêt et les points de vue sur lesquels le gouvernement américain se concentre reçoivent un financement (souvent des ministères), un accès à la presse et un temps d’antenne régulier. Ceux dont il ne se soucie pas sont simplement ignorés.

Comme exemple clé de la façon dont cela fonctionne : plus tôt cette semaine, le Washington Post a publié un article citant des responsables américains anonymes pour confirmer que le ballon chinois était effectivement utilisé par l’armée de Pékin pour espionner et faisait partie d’un effort de surveillance aérienne plus large. Non seulement il s’agit d’un rapport officiel direct aux médias, mais aucune preuve ou aucun fait n’a été fourni, aucun ordre du jour possible derrière l’histoire n’a été mis en évidence ou examiné, ni aucun point de vue “alternatif” présenté. Bien sûr, cela dépasse le cadre d’un simple reportage – et nous n’obtenons rien d’autre que ce reportage, provenant de responsables américains, s’adressant aux médias sous couvert d’anonymat mais très probablement sous la direction de leurs supérieurs. C’est ainsi que le gouvernement américain façonne le récit et fabrique le consentement à travers les médias.

Alors, quel est l’agenda derrière les États-Unis qui lancent l’alarme du “ballon espion” à l’échelle internationale ? C’est une chose d’en faire un scandale à la maison, en échangeant des points politiques sur qui est la ligne la plus dure sur la Chine, mais pour le faire connaître à l’échelle internationale comme ça, il doit y avoir un objectif plus grand derrière. En affirmant que le ballon était utilisé à des fins militaires et d’espionnage, et constituait donc une “menace pour la sécurité nationale”, les États-Unis envisagent clairement l’opportunité d’imposer de nouvelles sanctions aux entreprises chinoises.

Cela a été un thème courant des sanctions américaines contre la Chine pour mettre une entreprise sur liste noire, soit pour recevoir des exportations de technologie américaine, soit pour des investissements américains, en affirmant qu’elle est détenue ou exploitée au nom de l’armée chinoise, même si ce n’est pas le cas. Cela a été un élément clé de la guerre technologique croissante de Washington contre Pékin. Ces hypothèses sont fondées sur des insinuations et une logique de « culpabilité par association » plutôt que sur des preuves claires. Par conséquent, les États-Unis pourraient se préparer à mettre sur liste noire les entreprises impliquées dans la construction du ballon, affirmant qu’elles constituent une menace militaire.

En plus de cela, il convient de noter que les États-Unis tentent également de pousser le G7 à sanctionner collectivement la Chine pour “justificatif” l’offensive russe en Ukraine, qui impliquerait également la mise sur liste noire des entreprises chinoises. Comme cela nécessite un consensus, Washington cherche à obtenir plus de partenaires de son côté, et créer une capitale politique de paranoïa de masse contre la Chine est une façon de le faire. L’histoire montre que si les États-Unis ne peuvent pas amener leurs alliés à se conformer à une ligne de conduite donnée en matière de politique étrangère, leur réponse est d’aggraver délibérément les tensions jusqu’à ce qu’ils le fassent. Nous l’avons vu à maintes reprises dans son approche de la Chine et de la Russie.

Compte tenu de cela, la conclusion est que les États-Unis fabriquent l’indignation contre le ballon chinois afin de manipuler le discours international pour obtenir un soutien pour leurs objectifs de politique étrangère. Ce n’est pas seulement une querelle de politique intérieure, et pas du tout une question de sécurité nationale ; les États-Unis visent activement à amplifier la menace du ballon pour inciter leurs alliés à suivre le mouvement avec des objectifs anti-chinois. De plus, il ressort clairement des preuves circonstancielles que l’administration Biden envisage également de nouvelles sanctions contre la Chine, et quelle meilleure opportunité y a-t-il pour le faire qu’un incident hyper-dramatique comme celui-ci ? Les États-Unis exagèrent toujours, toujours les menaces pour façonner leur programme, chez eux et à l’étranger.