Revalorisation au coût de la vie de la Sécurité sociale estimée à 2,7 % en 2024

Le sous-ensemble de l’indice utilisé pour déterminer l’ajustement au coût de la vie de l’année prochaine, l’indice des prix à la consommation pour les salariés et les employés de bureau urbains, ou IPC-W, a augmenté de 3,6% d’une année sur l’autre – le niveau le plus bas depuis mars 2021, Le Ligue des seniors noté.

L’IPC a augmenté de 4% par rapport à il y a un an en mai, a annoncé mardi le département américain du Travail, et de 0,1% pour le mois.

Ce serait nettement inférieur au record de 8,7% que les bénéficiaires de la sécurité sociale COLA ont enregistré cette année, la plus forte augmentation en quatre décennies en raison d’une inflation record.

Le COLA de la sécurité sociale pourrait être de 2,7% en 2024 sur la base des dernières données de l’indice des prix à la consommation, selon The Senior Citizens League, un groupe de seniors non partisan.

Mais cela peut être une nouvelle douce-amère pour les bénéficiaires de la sécurité sociale, car ils pourraient recevoir un ajustement au coût de la vie beaucoup plus faible en 2024 qu’ils ne l’ont fait cette année.

De nouvelles données gouvernementales montrent que le taux annuel d’inflation est tombé à son plus bas niveau en deux ans environ en mai.

Certes, la dernière estimation du COLA 2024 est susceptible de changer et pourrait même indiquer une augmentation des prestations plus faible pour l’année prochaine alors que l’inflation continue de baisser, a noté Mary Johnson, analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la Senior Citizens League.

La Social Security Administration calcule le COLA annuel en déterminant la variation en pourcentage de l’IPC-W entre le troisième trimestre de l’année dernière et le troisième trimestre de l’année en cours. S’il n’y a pas d’augmentation, il n’y a pas de COLA.

Au cours des 10 dernières années, le COLA moyen de la sécurité sociale était de 2,6 %, selon Johnson.