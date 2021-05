Reuters: TSMC pourrait construire sa fonderie avancée de 3 nm aux États-Unis plutôt qu’en Europe

Construire davantage de fonderies de semi-conducteurs au milieu d’une pénurie mondiale de puces semble être une excellente nouvelle. Cependant, c’est un processus très coûteux qui prend des années, ce qui est clairement indiqué dans un rapport de Reuters sur les projets de TSMC de construire plus d’usines.

L’année dernière, il a annoncé un investissement de 10 à 12 milliards de dollars pour construire une usine de puces à Phoenix, en Arizona (la première de six). Elle produira des puces sur un procédé 5 nm avec un objectif relativement faible de 20 000 wafers 12 ”par mois (contre 100 000 / mois que les usines de Taiwan produisent). La direction de l’entreprise envisage maintenant une fonderie 3 nm plus avancée qui coûtera 23 à 25 millions de dollars.

Au départ, TSMC recherchait des sites en Europe pour construire son usine de pointe, mais selon le rapport, l’accent s’est déplacé vers la construction de l’usine de Phoenix, à côté de la première. Le site continuera à être développé au cours des 10 à 15 prochaines années, y compris la construction d’une fonderie de 2 nm dans le futur.

L’Union européenne a essayé de courtiser le fabricant de puces taïwanais, mais il y a un conflit interne. Les constructeurs automobiles veulent des subventions pour les nœuds semi-conducteurs plus anciens, car ce sont ceux utilisés dans les voitures et ceux qui sont actuellement en pénurie. Les nœuds de pointe sont destinés aux smartphones et aux puces informatiques et aucune entreprise européenne ne les fabrique.

TSMC recherchera des subventions du gouvernement américain, tout comme Intel et Samsung, car chaque entreprise veut une partie des 50 milliards de dollars de financement que le président Biden cherche à injecter dans l’industrie. De leur côté, Intel et Samsung construiront également de nouvelles usines (respectivement à Phoenix et à Austin, au Texas).

En ce qui concerne l’Europe, la société taïwanaise peut construire une usine basée sur une technologie plus ancienne qui conviendra à l’industrie automobile européenne, mais pour l’instant, il n’y a pas de projet officiel de le faire.

