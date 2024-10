Reuters retire deux articles sur l’agence antidopage après avoir obtenu un laissez-passer pour la source

Reuters a retiré deux reportages liés au dopage après avoir appris qu’un des employés de l’agence de presse avait aidé un officiel à obtenir une accréditation médiatique pour assister au tournoi de golf Masters au printemps dernier.

L’agence de presse a déclaré qu’elle maintenait ses reportages sur ces articles, mais a déclaré qu’ils avaient violé les normes « dans la mesure où elles visent à éviter l’apparence de parti pris dans nos sources d’approvisionnement ».

Le Times de Londres, qui a été le premier à rapporter l’histoire, a déclaré qu’un journaliste de Reuters avait aidé James Fitzgerald, représentant des médias de l’Agence mondiale antidopage, à assister au Masters avec une accréditation médiatique. Reuters a déclaré que le journaliste qui avait admis avoir aidé Fitzgerald avait quitté l’entreprise avant que celle-ci ne soit informée de la situation lorsqu’elle a été contactée par le journal.

« Nous n’avons aucune preuve que les billets étaient des récompenses pour des pourboires et restons confiants quant à l’exactitude de nos articles », a déclaré Reuters.

L’apparence est déjà assez préjudiciable, a déclaré Kathleen Bartzen Culver, experte en éthique des médias et directrice de l’école de journalisme de l’Université du Wisconsin à Madison.

« Vous avez donné à la source une incitation très forte à vous fournir non seulement des informations, mais tout type d’informations que vous souhaitez », a-t-elle déclaré. « Il y a une très bonne raison pour laquelle nous ne payons pas nos sources pour obtenir des informations. La raison est que la source estimerait qu’elle doit nous plaire d’une manière ou d’une autre.

Les articles, l’un initialement diffusé sur le fil de Reuters le 8 août et l’autre le 13 septembre, évoquent une rivalité entre l’AMA et l’un de ses plus féroces critiques, l’Agence antidopage américaine.

L’USADA a déclaré qu’elle était reconnaissante que Reuters ait retiré son article du mois d’août et a déclaré qu’elle s’était plainte auprès du média d’inexactitudes dans l’article sur l’utilisation d’informateurs par l’agence antidopage américaine avant sa publication.

En réponse à un courriel envoyé par Associated Press à Fitzgerald, au département général des relations avec les médias de l’AMA et au directeur général de l’AMA, Olivier Niggli, Fitzgerald a déclaré que l’AMA n’avait pas d’accord de « contrepartie » avec Reuters pour fournir des conseils en échange de faveurs, comme les billets pour le Masters. .

Il a déclaré que même si les articles de Reuters avaient été retirés, il était remarquable que le média maintienne ses reportages.

« Ma participation à cet événement en avril n’avait aucun lien avec mon rôle au sein de l’AMA et était une affaire personnelle », a déclaré Fitzgerald. « Tous les coûts associés ont été entièrement payés par moi et j’étais là-bas pendant mon temps libre. »

Contacté par l’AP, Augusta National – qui dirige le Masters – a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire à faire sur la question.

Les billets pour assister au Masters en tant que spectateur coûtent généralement environ 140 dollars par jour, mais ils sont parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport. Beaucoup sont attribués par le biais d’une loterie où les chances d’être choisi sont d’environ 200 contre 1. Certains « clients sélectionnés avec badge » peuvent acheter des billets à vie.

Les rédacteurs d’AP Sports, Doug Ferguson et Eddie Pells, ont contribué à ce rapport. David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le à http://x.com/dbauder.