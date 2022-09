Bien qu’officiellement encore non confirmé, Reuter rapporte que l’administration de Biden prépare une nouvelle série de sanctions qui arrêteraient les exportations de semi-conducteurs inférieurs à 14 nm avec des capacités d’IA ainsi que des outils de fabrication de puces.

Le département du Commerce a déjà envoyé des lettres à certaines des grandes entreprises du secteur qui travaillent avec la Chine et fournissent des puces aux entreprises basées en Chine. Certaines des sociétés incluent Nvidia, AMD et Intel et les sociétés ont publiquement reconnu ces lettres, mais la plupart des responsables s’abstiennent de commenter.

Cela ressemble beaucoup aux restrictions actuelles qui permettent aux entreprises américaines de travailler avec la Chine uniquement après avoir obtenu la licence du Département du commerce.

Ces lettres sont une pratique courante qui garantit une application rapide, mais seules les entreprises qui reçoivent la lettre sont tenues de s’y conformer. En attendant, le département du commerce travaille avec l’administration de Biden pour produire des règles qui s’appliqueraient à l’ensemble du secteur et devraient être officiellement révélées le mois prochain.

Certains pensent que même les entreprises américaines utilisant de telles puces se verront refuser l’accès au marché chinois. Ces entreprises comprennent Dell, HP et Super Micro Computer.

Si cela se met en marche, cela causera des problèmes à la Chine car malgré ses avancées technologiques et ses capacités de production, aucune entreprise chinoise ne possède le savoir-faire ou les outils nécessaires pour produire à grande échelle des puces modernes concurrentes. Cette industrie est dominée par les États-Unis, la Corée du Sud et Taïwan. Cette interdiction peut donc servir de point d’étranglement pour la Chine.

Le bureau de Biden recherchera le soutien de ses alliés en dehors des États-Unis afin de rendre l’interdiction plus efficace.

