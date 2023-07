Reuters : Huawei lancera un smartphone avec connectivité 5G plus tard cette année

Huawei fait face aux sanctions du gouvernement américain depuis plus de quatre ans maintenant depuis que le département américain du Commerce a inscrit Huawei sur la liste des entités en mai 2019. Cette décision a essentiellement interdit aux entreprises américaines de vendre du matériel et des logiciels à Huawei et a coupé l’accès de la marque chinoise. aux chipsets 5G. Selon un nouveau rapport de ReuterHuawei pourrait enfin recommencer à utiliser des chipsets 5G qui ont été co-développés avec la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Les rapports de trois sociétés de recherche tierces couvrant le marché chinois des smartphones suggèrent que Huawei et SMIC développent des chipsets 5G en utilisant le processus de fabrication N+1 de SMIC et les outils logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) de Huawei. Sur la base de rapports antérieurs, le processus de fabrication de SMIC est comparable aux technologies de processus 7 nm des concurrents en termes de puissance et de stabilité, bien qu’il ne soit pas réellement fabriqué sur un processus 7 nm.

Les taux de rendement attendus pour les prochains chipsets 5G de Huawei sont inférieurs à 50 %. Les prévisions suggèrent également 2 à 4 millions d’unités de chipset 5G avec une possibilité d’atteindre 10 millions d’unités sur toute la ligne. Le premier téléphone Huawei à être lancé avec le nouveau chipset 5G devrait être lancé plus tard cette année.

