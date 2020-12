Ce qui a commencé comme une rumeur farfelue en août n’a fait que gagner en popularité ces derniers mois et il semble maintenant à peu près certain que Samsung abandonnera en fait sa gamme Galaxy Note. La dernière confirmation vient de Reuters et repose sur trois sources ayant une connaissance approfondie du sujet.

Cette décision devrait refléter la baisse de la demande de smartphones phares en raison de la pandémie en cours. Samsung prévoit de déplacer ses ressources de développement vers sa gamme de téléphones pliables. L’une des sources également mentionnées, Samsung prévoit d’apporter la prise en charge du S Pen sur son Galaxy S21 Ultra et le prochain téléphone pliable, le stylet intelligent étant vendu séparément dans les deux cas.

Nous devrons simplement attendre un peu plus longtemps pour voir si ces rumeurs sont vraies, car Samsung devrait lancer la gamme S21 début janvier.

