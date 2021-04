L’agence NEWS Reuters est l’une des sociétés de médias les plus importantes et les plus populaires au monde.

Leur site Web couvre tous les types d’actualités 24 heures sur 24, attirant plus de 40 millions d’utilisateurs par mois.

Reuters est l’une des sociétés de médias les plus importantes et les plus populaires au monde Crédits: Getty

Reuters a-t-il maintenant un paywall sur son site Web?

Reuters a dévoilé un nouveau service d’abonnement le 15 avril 2021 conçu pour un professionnel des affaires cherchant une couverture plus approfondie sur un certain sujet.

Ceux qui recherchent des informations sur le site devront payer 34,99 $ par mois pour passer un paywall après cinq articles gratuits.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, le directeur du marketing Josh London a qualifié le lancement de «la plus grande transformation numérique de Reuters en une décennie».

Il a ajouté: « Les professionnels ont besoin d’un accès direct aux connaissances du secteur, aux données et aux informations provenant de sources expertes, et Reuters est heureux d’offrir notre couverture de l’actualité fiable, impartiale et précise grâce à une offre premium. »

Reuters va maintenant imposer un paywall de 34,99 $ sur son site après cinq articles gratuits Crédit: Reuters.com

Quand le paywall Reuters entre-t-il en vigueur?

On ne sait toujours pas quand Reuters commencera à facturer leur contenu.

L’abonnement au paywall est incité à offrir des événements en direct, des newsletters, des chaînes sur les services de télévision en streaming Roku et Plex et sur l’audio via Amazon.com Inc, selon la société.

Il y aura également une concentration sur l’actualité juridique, les affaires durables, les soins de santé et les informations automobiles.

Avec le paywall, Reuters rejoindra désormais des sites comme le Wall Street Journal et Bloomberg qui facturent à leurs visiteurs 38,99 $ et 34,99 $ respectivement pour le contenu.

Qu’est-ce que Reuters?

Reuters, propriété de Thomson Reuters, est une énorme agence de presse qui emploie plus de 2 500 journalistes et 600 photojournalistes du monde entier.

Reuters a été acquis par la société Thomson en 2008 Crédits: Getty

L’entreprise compte environ 200 sites dans le monde.

Il a été créé à Londres en 1851 et a été acquis par la société Thomson en 2008.

L’agence est fière de fournir un contenu neutre aux masses et a développé son propre manuel de journalisme pour servir de guide aux journalistes.