réunit Gibbs avec Mike Franks, le favori des fans

Pour un homme de premier plan dans une série massive, Mark Harmon a pu jouer l’agent spécial Leroy Jethro Gibbs en tant qu’homme un peu mystérieux dans la série de vaisseaux-mères de la franchise « NCIS », au moins au point qu’il a dû épuiser quoi que ce soit. qui a mis ce regard hanté dans son baby blues. Tel que décrit par l’acteur pendant 22 saisons, Gibbs n’a jamais cessé d’être du genre fort et taciturne, mais à la fin de ce mandat, il ne me semblait pas qu’il pouvait me rester beaucoup d’histoire, étant donné la myriade de flashbacks sur le traumatisme qui a conduit l’homme de loi à un état apparemment permanent de solitude. Ainsi, lorsqu’une série préquelle pour Gibbs a été annoncée au début de cette année, un fan de la série s’est peut-être demandé : y a-t-il un aspect de son désir de sa femme et de sa fille décédées qui a été laissé de côté ?

Mais il s’avère que « NCIS : Origins » fait ont une raison d’être qui ne dépend pas entièrement des cas rapides du cadavre de la semaine ou du redux de Shannon et Kelly. (Même si, rassurez-vous, il y en a beaucoup des deux.) En regardant les premiers épisodes, vous commencez à vous demander si l’existence de la série ne consiste pas seulement à traire Jethro pour des regards plus torturés. Il s’agit de rectifier une erreur commise par la série originale, ou du moins une décision créative qui a été considérée comme une erreur par une grande partie des fans : le meurtre d’un personnage secondaire bien-aimé, Mike Franks, comme élément choquant de l’intrigue de la saison 8. Une fois que les producteurs de la série ont probablement réalisé que c’était peut-être un faux pas, il était trop tard pour le ramener – même si Dieu sait qu’ils ont essayé, car l’acteur Muse Watson a dû revenir encore et encore en tant que fantôme récurrent préféré de la télévision en réseau (ou , bien sûr, conscience imaginaire). Avec « Origins », la franchise peut non seulement ressusciter Franks, mais donner à Gibbs la chance de faire partie d’un drame entre amis. Le nouveau spectacle semble être plus à deux qu’on ne l’imaginait au départ… ou du moins, avec un peu de chance, il le sera.

Mais comme les fans le savent bien avant la première du 13 octobre, aucun des acteurs de la série originale toujours en cours ne revient pour jouer son propre personnage de 1991. (Désolé, fans vieillissants… au moins vous avez ce prochain film de Tom Hanks à attendre avec impatience.) Gibbs est joué par – non, pas le fils de Harmon, Sean Harmon, qui a incarné le personnage de son père dans plusieurs épisodes de flashback de « NCIS », et est producteur exécutif ici – mais par Austin Stowell, un parent inconnu de la plupart des téléspectateurs. Stowell a une ressemblance avec Harmon senior (ou junior) qui est, dirons-nous, inexacte. Kyle Schmid, qui remplace Watson dans le rôle de Mike Franks de 1991, est plus proche du gars dont nous nous souvenons à l’écran, moins deux ou trois décennies de croûte accumulée. Achèterez-vous ces deux-là comme des versions plus jeunes et plus livewire du duo dynamique qui n’a jamais vraiment atteint son plein potentiel dans les années 2000 et 2010 ? Il reste à voir combien d’épisodes il faudra au cerveau collectif du fandom pour effectuer une réinitialisation complète, mais vous pouvez deviner que « NCIS: Origins » aura un long chemin à parcourir pour tenter d’y parvenir.

Lorsque nous rencontrons Gibbs pour la première fois au début de la première en deux parties, « Enter Sandman », sa femme et sa fille ont déjà été tuées, ce qui est tout un soulagement – personne n’avait vraiment besoin d’une dramatisation complète de cette accumulation. Il est suffisamment gâché par cette tragédie encore récente pour avoir échoué à une évaluation psychologique, nous dit-on à plusieurs reprises, et pourtant Franks a une confiance excessive dans ses compétences de tireur d’élite devenu enquêteur ou considère simplement lui donner le poste au NCIS comme une forme de rééducation. . (Faites que NIS, en fait… les logos sur les casquettes et les vestes de la nouvelle série restent fidèles à la façon dont le Naval Investigative Service n’a pas choisi son « C » avant 1992. Il fait également allusion en plaisantant à la façon dont, avant « NCIS » dans une série en 2003, peu de civils avaient la moindre idée de ce que signifiait l’un ou l’autre acronyme.) Ils travaillent tous à Camp Pendleton en Californie sous la direction de l’agent spécial Cliff Walker (Patrick Fischler, dont certains d’entre nous se souviendront toujours). comme le gars qui est littéralement mort de peur derrière un restaurant dans « Mulholland Drive »). Pour une fois dans une série primaire du « NCIS », ni Walker ni aucun autre responsable n’est initialement décrit comme un personnage ambigu, peut-être contradictoire – du moins pas encore ; Walker semble juste un peu nerveux et préoccupé.

Pas de nerfs pour Mike Franks, cependant – un personnage arrogant et moustachu d’origine sudiste indéterminée qui porte son machisme et son politiquement incorrect sur ses bretelles. Les Franks de « NCIS : Origins » pourraient être les agents spéciaux les moins torturés de l’histoire de la franchise, ou du moins depuis les débuts de DiNozzio. Il sera sûrement facile d’exagérer l’inconsidération du personnage à l’égard des normes de politesse, mais les téléspectateurs pourraient apprécier la scène dans un premier épisode où un suspect est interrogé en vidéo sur sa croyance dans la redoutable légende de Mothman – et les éditeurs de la série. continuez à voir Franks entraînant ses collègues dans des rires bruyants et moqueurs. Pendant ce temps, les membres féminins de l’équipe discutent dans les vestiaires pour savoir si Franks est ou non un misogyne qui les laisse délibérément passer pour des promotions. C’est peut-être le cas, mais le personnage est si adorable que, si c’est le cas, il est probablement en ligne pour une illumination avant la fin de la saison. Joué par Schmid, ce Franks ressemble et sonne un peu à un Ted Lasso plus grossier et plus grossier. C’est une ligne fine et agréable de le voir jouer, en ce début de saison.

Regarder Stowell atterrir dans le rôle de Gibbs présente un obstacle plus important. Même sa musique d’entrée demande aux fans de reconsidérer le héros qu’ils pensaient connaître : il se rend à la base de Camp Pendleton en faisant monter le Pearl Jam. Est-ce juste pour établir une certaine saveur d’époque, ou est-ce vraiment destiné à nous épater que Gibbs était autrefois un gars du genre Eddie Vedder ? (Franks, pour sa part, est présenté avec un Hank Jr. datant d’environ 1991, plutôt sur le nez.) Stowell semble être un Gibbs plus beau, plus grand et plus ciselé que celui que nous avons rencontré plus profondément dans la cinquantaine, et en effet, les femmes au bureau, rencontrez sa première arrivée à leur quartier général avec des doubles prises rapides mais incontestablement lubriques. Au contraire, Stowell ressemble plus à un Brian Dietzen avec un cou plus gros qu’à Harmon – et il agit parfois comme lui aussi, devant jouer le gars dont la bouche est parfois ouverte alors qu’il est éduqué sur les voies des cadavres horribles et du crime – résoudre. Stowell n’est pas beaucoup plus grand que Harmon dans la vraie vie, mais il semble dominer tous les autres acteurs ici, un athlète costaud placé dans le rôle d’un agent intuitif surnaturel. En fait, il ne ressemble tellement pas à Harmon à bien des égards, ce qui donne presque l’impression que « Origins » ressemble plus à un redémarrage qu’à une préquelle.

Mais bien sûr, l’idée est que Gibbs était un gars différent en 1991. Même avec le traumatisme fraîchement à son actif, il est toujours un naïf dans les bois, ainsi qu’un tireur d’élite chevronné. Alors peut-être que nous nous habituerons davantage à lui, ou à l’idée que les producteurs se font de lui, avec le temps. Il y a des moments où vous pouvez sentir Stowell se pencher hors de sa voix naturellement retentissante et plus encore dans la râpe plus douce d’Harmon – ce qui est important, puisque Harmon fait fournissent une narration pour la série, principalement au début et à la fin des épisodes, offrant des réflexions sur une vie passée en grande partie solitaire. (L’acteur original apparaît également très brièvement au début du pilote, probablement de nos jours, en train de couper du bois.) Il est difficile de savoir dans quelle direction la série pourrait emmener le personnage – si cela établira comment il a développé la solitude essentielle. Harmon a joué, ou plutôt en tant que partenaire bien-aimé de Franks, ou un peu sur les deux tableaux.

Les quatre premiers épisodes qui ont été mis à la disposition des critiques se concentrent, au niveau de l’intrigue, sur les cas procéduraux habituels de la franchise, dont les détails élaborés sont oubliés aussi vite qu’ils sont confiés, tandis que les fans les acceptent comme système de livraison des éléments de personnage qu’ils amour. L’épisode 4 traite de la protection de la jeune fille d’un soldat à l’étranger, ce qui soulève inévitablement des problèmes de culpabilité chez Gibbs pour avoir été en service lorsque sa famille a connu la fin. La réalité est inévitablement que – d’ici peu, probablement dans cette première saison – la série racontera comment Gibbs s’est rendu au Mexique pour tuer secrètement l’homme responsable de la mort de sa femme et de sa fille, un incident établi depuis longtemps dans la tradition du « NCIS » comme s’étant produit. vers 1991. En fait, le père de Gibbs, Jackson Gibbs (un gentil Ralph Waite dans la série originale, un Robert Taylor plus en colère dans celle-ci), se présente juste pour avertir son fils de ne pas aller au Mexique et faire ça. Autant lui dire de ne pas construire de bateau couvert.

Gibbs a un intérêt amoureux potentiel pour cette nouvelle série, Lala Dominguez (Mariel Molino), que Franks, dans un échange malheureux, accuse d’être « en chaleur ». Le présage de la narration d’Harmon suggère qu’elle pourrait avoir des ennuis pour avoir attelé son chariot à celui de Gibbs – tout comme le fait que son personnage n’a jamais atteint le « NCIS » proprement dit. Molino est un acteur attrayant, alors peut-être que Stowell obtiendra certaines des scènes d’amour que Harmon semblait toujours un peu méfiant de faire lui-même, avant qu’elle ne devienne autre chose pour lequel Gibbs se sente coupable. Ce serait bien s’ils ne la tuent pas – si le personnage principal éprouve une certaine angoisse simplement parce qu’il a évolué sexuellement trop tôt, et non pas parce qu’il a encore fait assassiner quelqu’un.

Mais il est clair qui sera le véritable intérêt amoureux de Gibbs pour « Origins » : Mike Franks. Cela ne pourrait pas arriver à un couple plus gentil.

« NCIS : Origins » sera diffusé sur CBS le 14 octobre à 21 h HE/PT.