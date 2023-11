Réunions du secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III avec des responsables indiens > Département américain de la Défense > Libération

Le secrétaire de presse du Pentagone, le brigadier. Le général Pat Ryder a fourni le message suivant :

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a coprésidé aujourd’hui à New Delhi le cinquième dialogue ministériel 2+2 entre les États-Unis et l’Inde aux côtés du secrétaire d’État Antony Blinken, du ministre de la Défense Rajnath Singh et du ministre des Affaires étrangères, Dr S. Jaishankar. À la suite du dialogue ministériel 2+2, le secrétaire a tenu des réunions bilatérales avec le ministre Singh, le ministre Jaishankar et le Premier ministre Narendra Modi.

Au cours du dialogue ministériel 2+2, les quatre dirigeants ont discuté d’un large éventail de questions de sécurité couvrant la région Indo-Pacifique, l’Europe et le Moyen-Orient.

S’appuyant sur la dynamique des relations bilatérales, les quatre dirigeants ont convenu de continuer à faire progresser tous les éléments du partenariat de défense majeur.

Au cours de sa rencontre avec le ministre Singh, le secrétaire a échangé des points de vue sur une série de questions de sécurité régionale et s’est engagé à collaborer étroitement avec l’Inde pour soutenir notre vision commune d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Le secrétaire et le ministre Singh ont pris note des progrès incroyables réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le partenariat industriel de défense entre les États-Unis et l’Inde. Coopération, que les deux ont établi en juin. La feuille de route dynamisera les projets de coproduction ou de co-développement pour répondre aux besoins vitaux de l’Inde, établir des voies vers le partage de technologies et développer le secteur croissant de la maintenance, de la réparation et de la révision de l’Inde.

Dans ce contexte, le secrétaire a souligné l’intérêt mutuel des deux pays à coproduire des systèmes de mobilité terrestre. Cette initiative renforcera davantage la production nationale de défense de l’Inde et favorisera la stabilité de la chaîne d’approvisionnement à long terme. Le secrétaire et le ministre Singh ont également discuté des efforts visant à renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à intégrer davantage les écosystèmes industriels de défense américains et indiens.

Le secrétaire et le ministre Singh ont passé en revue les énormes progrès réalisés grâce à l’écosystème d’accélération de la défense américano-indien (INDUS-X). Ils ont salué le lancement de défis communs axés sur la sécurité maritime, ainsi que la récente session stratégique des investisseurs organisée le 8 novembre pour mobiliser des capitaux afin de soutenir de solides partenariats public-privé.

Le secrétaire et le ministre Singh ont également salué les efforts visant à renforcer l’interopérabilité entre nos armées, notamment par le biais d’exercices de complexité et de portée géographique croissantes. Ils ont souligné leur engagement renouvelé à mener des activités en partenariat dans tous les domaines, notamment la sensibilisation sous-marine, l’espace et l’intelligence artificielle.

Le secrétaire a également réaffirmé la mission vitale de la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) et a souligné le travail conjoint de la DPAA et du gouvernement indien pour garantir la comptabilité la plus complète possible des militaires américains portés disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. En l’honneur de ces héros, le ministre Singh a remis au secrétaire Austin des artefacts récupérés par la DPAA et ses partenaires indiens lors d’une récente mission dans le nord-est de l’Inde. Le secrétaire a souligné que le travail conjoint de la DPAA et du gouvernement indien honore la mémoire et l’héroïsme de ces Américains qui se sont sacrifiés pour garder le monde libre et sûr.

Lors de ses rencontres avec le Premier ministre Modi et le ministre Jaishankar, le secrétaire a discuté des priorités clés de la relation bilatérale et des développements mondiaux préoccupants. Le secrétaire a salué le point de vue du Premier ministre sur les mesures que l’Inde et les États-Unis devraient prendre ensemble pour consolider les acquis du partenariat de défense majeur et promouvoir une région Indo-Pacifique libre et ouverte.