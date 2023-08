Réunion X Factor alors que Jade Thirlwall de Little Mix rencontre Joe McElderry 14 ans après avoir remporté l’émission

La star de X FACTOR, Joe McElderry, s’est associée à Jade Thirlwall de Little Mix dans une réunion rare pour les deux stars de la série.

La pop star Jade, 30 ans, et le reste de Little Mix ont remporté X Factor en 2011 tandis que Joe a pris la Couronne en 2009.

Jade a remporté le concours des talents en 2011 avec Little Mix

Le duo s’est associé pour animer un Fierté événement dans sa ville natale de South Shields.

Jade a partagé une série de clichés, y compris une photo d’elle posant suivant au chanteur Joe, 32 ans.

Parallèlement au message, elle a écrit: «La semaine dernière, nous avons organisé notre tout premier événement @stonewalluk x @arbeiasouthshields Pride dans ma ville natale de South Shields et c’était encore mieux que je ne l’imaginais.

«Nous avons eu une foire communautaire, un atelier d’autonomisation Stonewall pour les jeunes suivi des divertissements les plus incroyables.

« Il est si important de créer des espaces sûrs dans nos villes natales, où tout le monde se sent à l’aise d’être lui-même sans poser de questions – et de fournir également une éducation à ceux qui pourraient vouloir ou avoir besoin d’en savoir plus sur LGBTQ+ histoire et allié.

« Stonewall, merci beaucoup d’avoir travaillé avec moi pour organiser cet événement dans la ville et pour tout ce que vous faites pour toute la communauté. Merci à l’équipe d’Arbeia et aux entreprises locales qui ont participé.

Elle a ajouté: « Un GRAND merci à mes amis et aux interprètes phénoménaux @joemcelderryofficial – vous avez donné à tant de gens la nuit de leur vie et je suis tellement reconnaissante que vous ayez pris le temps de vous présenter et de vous montrer!

« Nous avons collecté des fonds et sensibilisé, mais surtout, j’espère que les gens ont quitté l’événement en se sentant inspirés et libérés.

« Je ne peux pas attendre le prochain. »

Quand il n’était qu’un adolescent au visage frais, Joe a réussi à voir Olly Murs pour arracher le facteur X couronne à l’âge d’or de haut vol du spectacle – et il se produit toujours aujourd’hui.

La star de la télévision a gardé un pied dans le showbiz pendant des années en se produisant en panto et en profitant d’une longue série de virages musicaux, notamment en apparaissant dans le rôle-titre de Joseph et de l’incroyable Technicolor Dreamcoat.

Il a également joué dans des émissions de téléréalité, notamment Popstar To Operastar et The Jump.

Le garçon de South Shields a obtenu un contrat d’enregistrement avec Syco de Simon Cowell dans le cadre du prix et il a ensuite sorti cinq albums du Top 20, après un duo incroyable avec George Michael sur The X Factor.

Cependant, il a été abandonné par le label en 2011, après que son single Someone Wake Me Up ne se soit vendu qu’à 7 000 exemplaires.

En 2012, Joe a été victime de harcèlement après avoir été traqué et suivi jusqu’à son domicile par un fan obsédé.

Le harceleur a bombardé Joe de tweets, s’est assis au premier rang lors de l’un de ses spectacles et a harcelé sa mère Eileen et a reçu une ordonnance d’interdiction de cinq ans.

L’année dernière, Joe est apparu dans Steph’s Packed Lunch et a surpris les téléspectateurs avec son look mature.

Il a joué dans des émissions de téléréalité, notamment Popstar To Operastar et The Jump